Pörssisähkön tuntihinta kohoaa pian jopa 68 senttiin – Energiateollisuuden Leskelä: ”Maanantai on pahimmasta päästä”

Vaikka maanantain sähkön hinnan keskiarvo on historiallisen korkea, on tilanne kuitenkin vain väliaikainen. Useampi haittatekijä vaikuttaa sähkön hintaan lähipäivinä.

Suomen sähköntuotantoon ja -saatavuuteen iskeneet häiriötekijät alkavat nyt todella näkyä sähkönhinnoissa.

Maanantaina pörssisähkö maksaa korkeimmillaan jopa 68 senttiä kilowattitunnilta. Pahimmat hintapiikit ovat aamuyhdeksältä ja iltaseitsemältä.

Hinnannousuun vaikuttavat muun muassa rajoitukset Suomen ja Ruotsin välisessä sähkönsiirrossa sekä Olkiluoto 2:n sähköntuotannon keskeytys. Sunnuntaina alkoi myös Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto. Lisäksi tuuli on heikkoa.

– Maanantain tilanne on varmasti pahimmasta päästä. En halua, enkä oikein voikaan lähteä ennakoimaan hintoja, mutta kyllä tämä viikko varmaan aika tiukka on, jollei tuuli tuosta virkisty, sanoo Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Historiallisen korkeat hinnat

Leskelän mukaan huomisen maanantain sähkön hinnan keskiarvo on liki samaa luokkaa kuin viime vuoden elokuun keskiarvo.

– Siinä mielessä ollaan hyvin korkeissa hinnoissa historiallisesti ajateltuna.

Leskelä ei kuitenkaan usko, että korkeilla hinnoilla olisi suurta vaikutusta kuluttajien ja yhteiskunnan kustannuksiin.

– Onneksi tiedämme tilanteen syyt ja sen, että se on ohimenevä. Hyvin korkeiden hintojen jakso on toivottavasti melko lyhytaikainen ja kun hintavaihtelut ovat päivän sisällä näin suuret, monella asiakkaalla on varmaan mahdollisuus välttää ihan korkeimpia hintoja tai ainakin vähentää kulutusta, Leskelä uskoo.

Klo 9 ja 19 ovat Leskelän mukaan ne tunnit, jolloin Suomessa todennäköisesti kuluu eniten sähköä. Siksi hintapiikit osuvat niihin tunteihin.

– Jos sähkösaunaan on huomenna ihan pakko mennä, varmaan kannattaa tunti tunnilta katsoa, koska sinne kannattaa mennä, Leskelä neuvoo kuluttajia, joilla on pörssisähkö.

Ei vaikutusta määräaikaisiin sopimuksiin

Leskelä ei usko, että tämän hetken korkeilla hinnoilla tulee olemaan vaikutusta määräaikaisiin sähkösopimuksiin.

– Mutta kun jotkut ovat ihmetelleet, miksi määräaikaisten sopimusten hinnat näyttävät olevan jonkun verran korkeammalla kuin ensi talven johdannaisten hinnat, se johtuu juuri tällaisista tilanteista. On hyvin mahdollista, että talvellakin nähdään tällaisia korkeiden hintojen jaksoja, kun on kova pakkanen tai kova kulutus ja heikkotuulinen tilanne.

Sähkönsiirrossa ja tuotannossa on rajoituksia ainakin loppuelokuun ja syyskuun alkupuoliskon ajan. Leskelä silti uskoo, että pahin on pian ohi.

– Tilanne helpottaa sähköntuonnin osalta vähän loppuviikosta, ja tuuliennusteet näyttävät, että viikolla alkaa tuulemaan pikkaisen enemmän.