Nyt palaa suomalaisillekin tutulla Teiden alueella Teneriffalla – ”Tuo alue on meidän keuhkomme”, sanoo saarella asuva suomalainen

Maastopalo riehuu Teneriffalla Kanariansaarilla jo viidettä päivää, mutta palokunnat ovat edistyneet sen sammuttamisessa. Sammutustyötä on auttanut laantunut tuuli.

Yli 12 000 ihmistä on evakuoitu kodeistaan tiistai-illan jälkeen. Kansallispuistossa Teide-tulivuoren ympärillä mäntymetsää ja muuta kasvillisuutta on palanut ainakin 11 600 hehtaaria. Se on kuusi prosenttia koko saaren pinta-alasta.

– Kun tuo alue on meidän keuhkomme. Vaikka paljon vihreää vuoristoa on jäljellä, tämä on kauhean raskasta saarelaisille ja meille ulkomaalaisille, jotka asumme täällä ja jotka olemme paljolti metsäihmisiä, kertoo Puerto de la Cruzissa 17 vuotta asunut Kirsi Saastamoinen.

Vaikka hän asuu rannikolla kilometrien päässä paloalueelta, lauantaina hänenkin pihalleen lensi tuulen mukana tuhkaa ja kanarianmännyn neulasia paloalueelta. Pihaa tai puutarhaa ei saa kuitenkaan suihkuttaa puhtaaksi, koska vettä pitää Saastamoisen mukaan nyt säännöstellä.

Viranomaiset ovat kehottaneet savun alle jäävien alueiden asukkaita pysymään sisätiloissa ja käyttämään maskeja ulkona.

Kännykkään tuli 112-viesti

Kukaan ei ole kuollut maastopalossa eikä yhtäkään kotia ole palanut. Saastamoisen mukaan viranomaiset ovat evakuoineet asukkaita jo hyvissä ajoin muun muassa liikuntatiloihin. Osa on siirtynyt sukulaisten tai ystävien luo. Myös karjaa ja hevosia on evakuoitu.

– Eilen meillekin puolisoni kanssa tuli kännykkään 112-ilmoitus, että läheiseltä alueelta evakuoidaan ihmisiä ja se viesti piti hyväksyä. Viesti tuli ilmeisesti kännykkömastoista johtuen meidänkin alueellemme, vaikka ei meillä täällä rannikolla ole mitään hätää.

Vielä lauantaina viranomaiset arvioivat evakuoitavien määräksi yli 26 000 ihmistä. Viranomaiset selvensivät myöhemmin, että luku perustui väestönlaskentatietoihin evakuoitavaksi määrätyltä alueelta.

Paikallisia on järkyttänyt palon laajuus ja se, että viranomaiset epäilevät paloa tahallaan sytytetyksi. Poliisitutkinta on jo aloitettu.

Turistien toivotaan kuitenkin palaavan saarelle taas syys-lokakuusta lähtien.

– Valtaosa paikallisista saa leipänsä turismista. Ja kyllä se vehreys palaa vuoristoonkin, sillä kanarianmänty ei kuole palossa, vaan alkaa puskea vihreää jo vuoden päästä. Se on täysin elpynyt 8–10 vuodessa, mutta runko jää mustaksi, Saastamoinen sanoo.

Teiden kansallispuistoa kuvataan ainutlaatuiseksi luonnoksi 2 000 metrin korkeudessa.

Pääministeri aikoo vierailla Teneriffalla maanantaina

Tulipalo on pahin vuosikymmeniin. Kanariansaarilla on satanut viime vuosina keskimääräistä vähemmän.

Paloa on sammuttamassa satoja palomiehiä sekä sotilasta, mutta heidän pääsynsä palopaikalle on ollut vaikeaa. Heillä on käytössä 23 vettä kuljettavaa helikopteria ja lentokonetta.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez aikoo vierailla saarella huomenna maanantaina.

Noin 80 suomalaista on tehnyt matkustusilmoituksen koko Kanariansaarten alueelle, kerrottiin ulkoministeriöstä lauantaina Ylelle. Ministeriö toivoi Teneriffalla olevien suomalaisten tekevän ilmoituksen netin kautta.

Kanariansaarilla arvioidaan asuvan pysyvästi noin 1 100 suomalaista, mutta kesäaikana osa heistä voi olla Suomessa.

