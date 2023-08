Katso videolta, kuinka Suomen isointa k-pop-tanssivideota kuvataan lähes sadan tanssijan voimin

Lähes sadan tanssijan voimin toteutettu esitys pohjautuu korealaiseen Here I Am -kappaleeseen, jota on aiemmin esitetty paikallisessa tanssikilpailuohjelmassa. Paikalle oli saapunut tanssijoita eri puolilta Suomea.

Tanssijat ovat treenanneet kappaletta aluksi yksin ja pienemmissä ryhmissä.

– Päivä on ollut tosi kiva. Olen Oulusta, ja olemme treenanneet porukalla vähän pienemmin. Nyt on ihanaa päästä kokemaan isommalla porukalla ja yhteisössä tämä kuvauspäivä, Sara Markkola kertoo.

Samaa mieltä on Daniela Owusu.

– Projekti on tuntunut todella hauskalta. Kuvauspäivä tuntuu kivalta, koska treeniä on ollut paljon yksin.

Valmis tanssivideo julkaistaan marraskuussa.