Santeri Suutala sai jalan oven väliin ja Niina Isokytö tarvitsemansa tauon – vuorotteluvapaalle haluajia on pian ruuhkaksi asti

Työvoimaviranomaiset pitävät vuorotteluvapaajärjestelmää tehokkaana työllistämiskeinona nuorille. Se on ollut myös hyvä mahdollisuus pitää taukoa oravanpyörästä. Silti siitä halutaan nyt luopua.

Vuorotteluvapaan suosio on tekemässä hurjan nousun tänä syksynä. Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo lakkauttaa vuorotteluvapaajärjestelmän, mikä on saanut puhelimet pirisemään TE-toimistoissa.

Työvoimaviranomaiset ennakoivat ruuhkaa tälle syksylle.

Palvelupäällikkö Hannu Vierula Pohjanmaan TE-toimistosta kertoo, että vuorotteluvapaasopimuksia on tänä vuonna solmittu Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla jo lähes saman verran kuin koko viime vuonna.

– Jos kesän aikana tulleet kyselyt konkretisoituvat, tulee määrä varmasti tuplaantumaan viime vuoteen verrattuna, sanoo Vierula.

Vielä ei ole tietoa, milloin lakkauttamispäätös tehdään ja mihin saakka vapaata voi hakea.

– Tietysti nyt on hankala tilanne, kun ei tiedetä, koska se on loppumassa. Osa kyselyistä on koskenut sitä, kertoo Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston rekrytoinnin asiantuntija Jouko Kaivo-Oja.

Työvoimaviranomaiset pitävät vuorotteluvapaajärjestelmää hyvänä.

Avaa kuvien katselu Santeri Suutala sijaisti kevätlukukauden 2023 Alavuden yläkoulussa. Tuttu nuori palkattiin kouluun myös syyslukukauden alkuviikoiksi. Kuva: Mirva Ekman / Yle

Sijaisuus toi töitä parikymppiselle

Santeri Suutala palasi elokuussa pariksi viikoksi opettajan sijaiseksi samaan oppilaitokseen Alavuden yläkoululle, jossa hän teki kevätlukukaudella opettajan vuorotteluvapaan sijaisuuden.

– Mukava tulla katsomaan, miltä täällä porukka näyttää. Uusia kasvoja on tullut.

Lapualla varttunut Santeri Suutala kirjoitti ylioppilaaksi Kuortaneen urheilulukiosta keväällä 2022. Saman vuoden heinäkuussa hän lähti varusmiespalvelukseen ja kotiutui sieltä jouluksi. Sitten kalenteri näyttikin tyhjää.

– Kaverin kautta sain kuulla, että Alavuden yläkoululla tarvittiin vuorotteluvapaan sijaista. Laitoin viestiä ja pian olinkin jo haastattelussa ja tutustumassa kouluun. Kaikki sujui hyvin vaivattomasti, Santeri Suutala muistelee.

Jalka oven välissä koulumaailmaan

Santeri Suutala sijaisti Alavudella useissa oppiaineissa, etupäässä historian, matematiikan, tietotekniikan, viestinnän ja kuvaamataidon tunneilla.

Suutala ei ole suuntaamassa opettajankoulutukseen, vaan hän aloittaa näinä päivinä viestinnän ja markkinoinnin opinnot Vaasan yliopistossa. Siitä huolimatta hän kokee vuorotteluvapaan sijaisuuden merkitykselliseksi tulevien työllistymisiensä kannalta.

– Olihan se tärkeä homma, kun tällainen nuori kaveri tulee tänne nuorten oppilaiden sekaan. Sitten kun pärjäsinkin jollain tavoin, niin antoihan sijaisuus itsevarmuutta ja toi hyvää tekemisen meininkiä jatkoa ajatellen.

Santeri Suutala kertoo olevansa valmis tekemään opettajan sijaisuuksia eri kouluilla, kunhan opinnot antavat siihen mahdollisuuden. Hän kokee, että jalka on nyt mukavasti oven välissä koulumaailmaan.

– Olen jo laittanut hakemusta vireille Vaasan päähän. Samoin sijaisuudet täällä tutussa koulussa kiinnostavat, jos kutsua tulee.

Lehtori Niina Isokytö etsi kadonnutta työn iloa vuorotteluvapaalla.

Ilo ja into katosivat opettamisesta

Alavuden yläkoulun matemaattisten aineiden lehtori Niina Isokytö oli vuorotteluvapaalla työstään kevätlukukauden 2023. Takana oli lähes 30 vuoden työrupeama. Etenkin viimeisimmät työvuodet olivat raskaita koronan tuomine erityisjärjestelyineen.

– Koin, että nyt jos koskaan tarvitsen breikin, jolloin lataan omia akkujani ja kerään voimaa, että jaksan loput työvuodet. Eläkeikä kun menee aina vain kauemmaksi.

Niina Isokytö tunnustaa, että ennen vuorotteluvapaalle jäämistään häneltä katosi ilo ja into työnteosta.

– Halusin takaisin sen ilon, joka minulla oli valmistuessani ja aina matkan varrella, kun tuli jotain uutta.

Niinpä Isokytö keskittyi vuorotteluvapaalla täysin omaan palautumiseensa.

– Liikuin ja ulkoilin paljon. Aamuisin vain olin, ei ollut kiire minnekään. Ei ollut aikataulutettua elämää.

Pitkät työurat tarvitsevat hengähdystaukoja

Niina Isokytö toivoo, että vuorotteluvapaa säilyisi. Hänellä on selvä viesti päättäjille.

– Jos halutaan pidentää työuria, ihmiset tarvitsevat vuorotteluvapaan kaltaista mahdollisuutta irrottautua työstään. Työelämästä pitää päästä irti muulloinkin kuin vain silloin, kun ollaan raskaana tai vanhempainlomalla.

Niina Isokytö myöntää, että vuorotteluvapaan hakemista koskeva byrokratia ja paperien täyttäminen tuntuivat ensin haasteellisilta, mutta lopuksi kaikki hoituikin sutjakkaasti.

Koska matemaattisten aineiden opettajista on pulaa, Niina Isokytö jännitti loppuun saakka, saadaanko hänelle sijainen.

– Onneksi työnantaja teki loppumetreille saakka töitä ja minä sain vapaani järjestymään, Niina Isokytö kiittelee.

Vuorotteluvapaa on työllistänyt nuoria

Myös työhallinnossa harmitellaan vuorotteluvapaan lakkauttamisaikeita ja toivotaan, että asiasta vielä syntyisi keskustelua.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysraportin mukaan vuorotteluvapaa on todettu tehokkaaksi työllistämistoimeksi. Huippuvuosina 2007-2008 vuorotteluvapaat työllistivät liki 12 000 työnhakijaa vuosittain. Viime vuonna (2022) työllistämisvaikutus oli 2 600 työnhakijaa.

Vuorotteluvapaan käyttö on monesta syystä vaihdellut vuosien varrella. Tilastoissa näkyvät selvästi koronavuodet, taantumat ja kaikkein selkeimpänä se, kun lakia tai ehtoja on kiristetty. Silloin into on selvästi laskenut.

Pohjanmaan TE-toimiston palvelupäällikkö Hannu Vierula kehuu 27 vuotta käytössä ollutta järjestelmää sujuvaksi ja yksinkertaiseksi.

– Sillä on ollut selkeästi suora tai välillinen työllistävä vaikutus. Sijainen on usein saanut jäädä sinne yritykseen tai organisaatioon vuorotteluvapaan jälkeenkin. Vapaalla olevalle puolenkin vuoden jakso on antanut voimia jaksaa työelämässä pidempään.

Samaa toteaa kollega Etelä-Pohjanmaalla. Rekrytointipalvelujen asiantuntija Jouko Kaivo-Oja sanoo, että vuorotteluvapaan sijaisuus on työllistänyt hyvin etenkin nuoria.

– Kyllä voi sanoa, että etenkin nämä nuoret alle 25-vuotiaat [ovat hyötyneet]. Heitä on käytetty paljon vuorotteluvapaan sijaisina.

Pullonkaulana sijaispula

Vuorotteluvapaa ei ole ollut mikään työntekijän subjektiivinen oikeus. Ehdot ovat melko tiukat ja lähtökohta on, että se pitää sopia työnantajalle. Monella alalla pullonkaulana on viime vuosina ollut sijaisten löytäminen.

– Työvoimapula on tuottanut hankaluutta. Vapaita on jäänyt pitämättäkin, kun ei löydy sopivaa sijaista. Etenkin hoitoala oli aikoinaan suurikin käyttäjä vuorotteluvapaassa, mutta nyt kun ei tahdo löytyä sijaisia, niin se on vähentynyt, Kaivo-Oja harmittelee.

Kaivo-Oja toivoo, ettei järjestelmää lakkauteta vielä vuoden vaihteessa, vaan mieluummin vasta ensi vuoden lopulla.

– Semmonen vuoden siirtymäaika olisi sopiva, että mahdollisimman monet ehtisivät vielä reagoida ja pitää vapaansa, Kaivo-Oja toteaa.

Vierula uskoo, että syksystä voi tulla ruuhkainen.

– Jos on suunnitellut jäävänsä vuorotteluvapaalle, nyt kannattaa toimia.

