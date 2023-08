Liukas lattia vaarantaa pelastajat Viitasaarella – alle kaksi vuotta vanhan paloaseman lattiaa pitää korjata kymmenillä tuhansilla euroilla

Aluepalomestari Henri Vänni kertoo, että runsaan puolentoista vuoden aikana Viitasaaren paloasemalla on sattunut neljä liukastumista, joista on kirjattu vaaratilanneilmoitus.

Viitasaaren kaupunki varautuu ottamaan 40 000 euroa lisälainaa toissa vuonna käyttöön otetun paloaseman lattioiden korjauksiin.

Aluepalomestari Henri Vänni kertoo, että paloasemalla on sattunut sen käyttöönoton jälkeen neljä liukastumista, joista on kirjattu vaaratilanneilmoitus. Maalattu lattia on palomestarin mukaan vaarallisen liukas etenkin tiloissa, joihin tullaan suoraan ulkoa.

Lattiapinnoitteen sopimattomuudessa ei ole kyse rakennusvirheestä. Osassa asemaa on Vännin mukaan asianmukainen akryylibetonilattia.

– Lattiavalinnassa on sattunut moka, jolle ei mahda mitään. Maalattu lattia ei sovi paloasemalle, mikä tiedettiin kyllä etukäteen. Jossakin vaiheessa urakkaa päätettiin sitten melkein säästää meidät hengiltä, Vänni sanoo.

Liukkaita maalattuja lattiapintoja paloasemalla on kalustohallissa, hälytyspukuhuoneessa sekä huoltotiloissa, joissa tehdään muun muassa letkuhuoltoa.

Kaatumisista ei Vännin mukaan toistaiseksi ole tullut sairauslomia.

– On ollut onni onnettomuuksissa, Vänni sanoo.

Viitasaaren uusi paloasema otettiin käyttöön vuosi syksyllä 2021. Kaupunginhallitus käsittelee lainanottoa kokouksessaan maanantaina.