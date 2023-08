Väestöliiton professori toivoo lisää puhetta lapsihaaveista: ”Seksistä ja ehkäisystä puhutaan paljon, mutta lisääntymisestä ei”

Katso minuutissa, mistä uutisessa on kyse. Video: Mikko Savolainen / Yle

Ennen raskautta tarjottava matalan kynnyksen neuvonta voisi asiantuntijoiden mukaan jopa parantaa syntyvyyttä Suomessa.

Joensuulainen Jemina Stönky otti yhteyttä neuvolaan, kun oli päättänyt raskauden yrittämisestä puolisonsa kanssa.

– Raskaus itsessään jännitti sekä mahdolliset komplikaatiot. Onhan raskaus iso juttu keholle, eikä minulla ollut luottamusta omaan kehoon.

Myös oma elämäntilanne ja maailmantilanne mietityttivät 31-vuotiasta Stönkyä. Niinpä hän otti yhteyttä paikalliseen neuvolaan, mutta siellä kehotettiin olemaan yhteydessä vasta positiivisen raskaustestin jälkeen.

– He sanoivat, että emme olleet ainoat, jotka keskustelumahdollisuutta kyselivät, mutta palvelua ei ollut tarjota.

Avaa kuvien katselu Useat yksityiset terveydenhuollon yritykset tarjoavat hedelmällisyysneuvontaa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Osa hyvinvointialueista tarjoaa keskustelukäyntiä raskauden suunnitteluvaiheessa kaikille halukkaille, osa ei ollenkaan. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Hämeessä voi päästä keskustelemaan mieltä askarruttavista kysymyksistä ennen raskaaksi tulemista.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta Siun sotesta kerrotaan, että perhesuunnitteluneuvontaa pitäisi olla tarjolla kaikille halukkaille, mutta jostain syystä se ei Stönkyn tapauksessa onnistunut.

Lisääntymisterveydestä ei puhuta

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa syntyi kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa vähiten lapsia koko vuodesta 1900 alkaneen tilastointihistorian aikana.

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchin mukaan syntyvyyden lasku korostaa entisestään tarvetta parantaa lisääntymisterveyteen ja hedelmällisyystietoisuuteen liittyviä palveluita.

– Toiveemme on, että samoin kuin työuraa suunnitellaan ja siihen saa tukea ja eri vaihtoehtoja, myös perheellistymispolkua tuettaisiin.

Avaa kuvien katselu Muutamilta hyvinvointialueilta kerrotaan, että raskauden suunnitteluvaiheessa tarjottavaa neuvontaa ei juuri markkinoida erikseen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Rotkirch kokee, että tapa, jolla puhumme yhteiskunnassa lapsien hankkimisesta, on kummallinen.

– Seksistä ja ehkäisystä puhutaan paljon, mutta lisääntymisterveydestä ei. Jos olet vaikka 25-vuotias ja haluaisit lapsen, monet kokevat, että perheellistymistä oudoksutaan.

Avaa kuvien katselu Syntyneiden määrä on laskenut Suomessa pitkään.

Vitamiinilisistä kotieläimiin

Jos kunnalliselta puolelta ei apua saa, moni turvautuu yksityisen palveluntarjoajan apuun. Ne tarjoavat hedelmällisyyskatsastuksia tai -neuvontaa.

Terveystalon gynekologin Tarja Ristolaisen mukaan asiakkaat kaipaavat lisätietoja hyvin moninaisista aiheista.

Ihmiset miettivät Ristolaisen mukaan muun muassa, miten ravitsemus, paino, liikunta, stressi tai krooniset sairaudet ja niihin käytettävät lääkkeet vaikuttavat raskaaksi tulemiseen, raskauden kulkuun ja kehittyvään sikiöön.

Myös vitamiinilisien tarpeesta kysytään usein.

– Joskus kysytään jopa kotieläimistä. Esimerkiksi kissanomistaja saattaa pohtia, olisiko tarve selvittää mahdollista toksoplasmoositartuntaa ennen raskautta.

Avaa kuvien katselu Tarja Ristolaisen mielestä ihmisten tulisi hakeutua matalalla kynnyksellä puhumaan ammattilaisen kanssa mistä tahansa mieltä askarruttavasta hedelmällisyyteen tai raskauteen liittyvästä aiheesta. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Ristolaisen mukaan erityisesti noin 30-vuotiaat asiakkaat hakevat hedelmällisyyskatsastusta ja -neuvontaa hänen vastaanotoltaan.

– He ovat kiinnostuneet omasta hedelmällisyydestään ja haluavat tietää, kauanko on aikaa esimerkiksi tehdä uraa, opiskella tai matkustella ennen kuin on liian myöhäistä hankkia lapsia.

Mehiläisen lapsettomuuslääkäri Jonna Salonen nostaa esiin, miten ennaltaehkäisevässä mielessä neuvonnalla voitaisiin vaikuttaa alkaviin raskauksiin ja raskaana olevien terveyteen sekä mahdollisesti syntyvien lasten terveyteen.

– Nyt syntyvyyden ollessa historiallisesti kaikkein aikojen alhaisin, voitaisiin ennakoivalla neuvonnalla ehkä myös lisätä tietoisuutta hedelmällisyyteen liittyvistä asioista ja siten mahdollisesti vaikuttaa myös syntyvien lasten määrään.

Vastuullista toimintaa

Joensuulainen Jemina Stönky pääsi lopulta juttelemaan ajatuksistaan hyvinvointialueen sairaanhoitajan ja lääkärin kanssa. Hän kokee, että ammattilaisen kanssa juttelu oli hyödyllistä.

– On hyvin mahdollista, että se vauhditti raskausasiaa. Sain ainakin vahvistusta ja uskallusta päätöksentekoon.

Stönky huomauttaa, että aina mahdollisesta perheenlisäyksestä ja siihen liittyvistä huolista ei haluta puhua omien sukulaisten tai tuttavien kesken.

– Koin tärkeäksi omalla kohdalla, että kyseessä oli juuri asiantuntijataho, joka kannusti. Minusta se kertoo myös vastuullisesta suhtautumisesta lapsen hankintaan, että miettii erilaisia näkökulmia. Sellaista pitäisi tukea.

Videolla olevat lainaukset ovat lukijoiden kommentteja, joita Yle pyysi aiemmin julkaistussa jutussa. Yle on keskustellut henkilöiden kanssa ja heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Haastateltavat esiintyvät videolla etunimillään heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.