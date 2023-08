Intian iso käännös näkyy jo suomalaisyhtiöissä – Wärtsilä myy maahan vihreään siirtymään tarvittavia voimaloita

Aurinkoinen Intia on rakentanut suuren määrän aurinkovoimaloita. Kuvassa maailman suurimpiin kuuluva aurinkoenergiapuisto Intian Gujaratissa.

Intia on maailman väkirikkain valtio, viidenneksi suurin talous ja kolmanneksi suurin ilmastopäästöjen synnyttäjä. Nyt se haluaa maailman vihreäksi johtajaksi.

Intian asukasmäärä ja talous ovat kasvaneet hurjaa vauhtia vuosikymmenien ajan. Samalla maan energiakulutus on moninkertaistunut, eikä kysyntä ole vähenemässä tulevaisuudessa. Suurin osa maan energiasta tuotetaan hiilellä ja öljyllä.

Suuresta painoarvostaan huolimatta Intia on pitkään ollut vastahakoinen sitoutumaan ilmastopäästöjensä pienentämiseen. Mutta vuosi sitten Intia muutti asennettaan.

– Intia teki ison U-käännöksen, kun siitä tuli G20-puheenjohtajamaa vuonna 2022, sanoo Intiaan sijoitettu ulkoministeriön erityisasiantuntija Kimmo Siira.

Siiran mukaan Intia on pyytänyt Suomelta yhteistyötä siirtymisessä puhtaaseen energiaan. Maiden välillä on myös keskusteltu, että Intian energiaministeri vierailisi Suomessa.

– Suomen kuva ulkomailla kiertotalouden ja kestävyyden kärkimaana luo kaupallisia mahdollisuuksia Intiassa, Siira kertoo.

Intian kunnianhimo siirtyä puhtaaseen energiaan synnyttää mahdollisuuksia erityisesti suomalaisille energiayhtiöille.

Wärtsilän ratkaisut isossa roolissa

Monia suomalaisia tahoja on mukana Intian vihreässä siirtymässä, kuten yliopistoja ja suuria pörssiyhtiöitä.

Suomalainen teknologiayhtiö Wärtsilä on toimittanut vuosikymmenien ajan satoja voimaloita Intiaan. Yhtiöllä on maassa yli 600 työntekijää, joista noin 400 keskittyy energia-alaan.

Wärtsilä mallinsi pari vuotta sitten Lappeenrannassa ja Lahdessa sijaitsevan LUT-yliopiston kanssa, miten Intia pystyy siirtymään hiilineutraaliin energiajärjestelmään vuoteen 2050 mennessä.

– Tutkimuksessa selvisi, että uusiutuvaan energiaan investoimisen lisäksi Intia tarvitsee energian varastointijärjestelmiä, kestäviä polttoaineita kuten vihreää vetyä ja joustavaa kapasiteettia kuten moottorivoimaloita, Wärtsilä Energy -liiketoiminnan strategia- ja kehitysjohtaja Malin Östman avaa.

Wärtsilän uudet moottorivoimalat pystyvät toimimaan osittain vihreämmillä polttoaineilla. Östman kertoo, että niiden ja parempien akkujärjestelmien avulla uusiutuvaa energiaa ei tarvitse rajoittaa tai tuhlata.

– Ratkaisuillamme on tärkeä rooli siinä, että maat kuten Intia voivat lisätä uusiutuvia energialähteitä, Östman toteaa.

Avaa kuvien katselu Wärtsilältä tilattu voimalaitos itäisessä Intiassa. Kuva: Wärtsilä

”Pakko muuttua”

Intia haluaa, että vuoteen 2030 mennessä puolet maan sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä ja että päästöneutraalius saavutetaan vuonna 2070.

– Intia näkee, että sen on pakko muuttua, ulkoministeriön Siira sanoo.

Intialla on yhä kasvava tarve tuottaa energiaa.

Kivihiilen massapolttaminen vuosittain käy kuitenkin kalliiksi, koska Intian pitää ostaa sitä valtavia määriä vuodesta toiseen. Siksi maalle on järkevämpää kasvattaa kykyään tuottaa uusiutuvaa energiaa, Siira selittää.

Myös Euroopan unionin hiilitullit lisäävät fossiilisten polttoaineiden kustannuksia, mikä kannustaa siirtymiseen niistä pois.

– Toinen ja kenties vielä tärkeämpi syy heille on se, että Intia itse on hyvin haavoittuvainen ilmastonmuutokselle, Suomen pankin Intian asioita tunteva neuvonantaja Risto Herrala sanoo.

Intia sijoittuu ilmastoherkkyysindeksissä säännöllisesti maailman kymmenen ilmastonmuutokselle haavoittuvaisimman maan joukkoon.

Intialla on lisäksi paljon saastuneita suurkaupunkeja, joissa hiilen polttaminen on johtanut vakaviin ongelmiin ilman pienhiukkasten kanssa, Herrala kertoo. Myös tukalat kuumuusjaksot ovat lisääntyneet ja pidentyneet, mikä saattaa tehdä osan Intiasta asuinkelvottomaksi tulevina vuosikymmeninä.

Puhdas vety keskiössä

Herralan mukaan Intia on aidosti onnistunut lisäämään ympäristötehokkuutta.

– Tämä on saavutettu investoinneilla. Intia on huomannut, että uuden teknologian avulla pystyy etenemään melko nopeasti, Herrala sanoo.

Vihreään siirtymään on investoitu Intiassa miljardeja euroja. Uusiutuvan energian tuotantokyky on kasvanut 250 prosentilla vuosina 2017–2021.

Runsaasta auringonvalosta nauttivana maana Intia on rakentanut suuria aurinkovoimaloita. Maa on myös lisännyt biopolttoaineiden tuotantoa.

Merkittävintä puhtaan energian kasvattamisen kohdetta etsitään vedystä. Vuoteen 2030 mennessä Intia tavoittelee 5 miljoonan tonnin vihreän vedyn vuosittaista tuotantomäärää. Intian valtio on sijoittanut vihreän vedyn kehittämiseen yli kaksi miljardia euroa tänä vuonna.

– Intia sai vihreän vedyn kehittämiseen rahoitusta myös maailmanpankin puolelta, Herrala kertoo.

Hänen mukaansa maan yrityssektorilla panostetaan ylipäätänsä vanhojen tuotantolaitosten korvaamiseen energiatehokkaammilla ja ympäristöystävällisemmillä laitteilla. Tähän markkinarakoon esimerkiksi Wärtsilä on iskenyt.

– Tällä tavalla on onnistuttu vähentämään niin sanotusti likaisen teknologian käyttöä.

Talouskasvu on yhä tärkeää Intialle

Intia on yksi maailman nopeimmin kasvavia markkinoita. Ilmastotoimet saattavat vaikuttaa kasvuun.

Suomen pankin Herralan mukaan lyhyellä aikavälillä Intian olisi helpompaa jatkaa kasvuaan fossiilisia polttamalla, kuten Kiina teki.

– Toisaalta he havaitsevat, että monestakin syystä tämä fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuva talouskasvu ei enää toimi.

Muun muassa ympäristöön aiheutuvat haitat ja Euroopan hiilitullit asettavat käytännön haasteita hiilitalouden pitkän aikavälin menestymiseen, Herrala kertaa.

– Luulen Intian laskelmoineen, että ympäristöön panostaminen ja investoinnit kyllä kannattavat ja on pitkällä tähtäimellä talouskasvun kannalta ihan olennaisia.

Bank of American Intian osaston edustaja arvioi kesäkuussa, että Intian vihreä sektori houkuttelee seuraavan vuosikymmenen aikana jopa 800 miljardin dollarin edestä investointeja.

Avaa kuvien katselu Intian pääministeri Narendra Modi antoi Intian sitoutumuksen saavuttaa päästöneutraalius vuonna 2070 Glasgow'n ilmastokokouksessa 2021. Kuva: Yuri Mikhailenko/TASS/All Over P

Voiko Intiaa kutsua vihreäksi veturiksi?

Intia pyristeli pitkään päästöneutraaliustavoitteen asettamista vastaan. Lopulta tavoite asetettiin vuoteen 2070, mikä on myöhäisempi tavoiteajankohta kuin muilla suurvalloilla.

EU ja Yhdysvallat tavoittelevat päästöneutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä. Kiinan tavoite on vuonna 2060.

Ulkoministeriön Kimmo Siiran mukaan Intian tavoite on myöhäinen alkeellisen lähtötason takia. Lisäksi Pariisin ilmastosopimus sallii pidemmät siirtymäajat kehittyville maille.

Maalla on siis vielä paljon tehtävää tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tahtotilaa kuitenkin löytyy. Intian pääministeri Narendra Modi on korostanut kotimaassaan ja ulkomailla, että Intiasta on tulossa vihreän siirtymän globaali johtaja.

– Intia tietenkin itse haluaa kutsua itseään vihreäksi veturiksi, mutta heillä ei ole vielä valmiin järjestelmän kaikkia palasia. Meillä kenelläkään ei valitettavasti ole sitä Harry Potter -sauvaa, että homma saataisiin toimimaan heti, Siira sanoo.

Hän on kuitenkin luottavainen sen suhteen, että Intia onnistuu tavoitteissaan. Juna on jo lähtenyt liikkeelle.