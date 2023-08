Trooppinen Hilary-myrsky aiheuttaa tuhoa Kaliforniassa – osavaltiossa pelätään hengenvaarallisia tulvia

Kouluja ja uimarantoja on suljettu

Kaliforniassa on varauduttu myrskyihin monella tapaa, kertoo The New York Times.

Eri puolilla Kalifornian osavaltiota viranomaiset ovat esimerkiksi peruuttaneet tapahtumia sekä sulkeneet puistoja ja uimarantoja. Yli 7 500 pelastustyöntekijää on valmiina reagoimaan myrskytuhoihin.

Los Angelesin ja San Diegon koulut peruuttivat niin ikään maanantain oppitunnit. Etelä-Kalifornian yliopisto puolestaan sanoi aloittavansa syyslukukauden maanantaina suunnitellun aikataulun mukaisesti.