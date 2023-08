Sähkön kauhuhinnat palasivat ainakin hetkeksi: kuluttajat reagoivat neljällä keinolla – hintaheilunta jatkuu koko viikon

Viime talvelta tutut sähkön kauhuhinnat palasivat maanantaina pörssihintoihin ainakin hetkeksi, kun tuntihinta hipoi aamupäivällä 70 senttiä. Huippuhinnat saivat kuluttajat ja myös yritykset sopeuttamaan omaa sähkönkulutustaan siten, että kulutus laski koko maassa. Viime lumien opeille tuli käyttöä.

– Verrattuna viime maanantaihin kulutus on ollut tänään 3–4 prosenttia pienempää. Puhutaan noin 300 megawatista, kertoo valvomopäällikkö Arto Pahkin kantaverkkoyhtiö Fingridiltä.

Pahkin luettelee neljä keskeistä sähköahmattia, joiden käyttöä nipistämällä kulutusta on nyt saatu laskettua. Näitä ovat sähköuunin käyttö, sähköauton lataus, saunominen ja lämpimät suihkut.

– Veden lämmitys on aikamoinen sähkösyöppö, Pahkin muistuttaa.

Sen sijaan astian- ja pyykinpesukoneet nielevät Pahkinin mukaan vähemmän kilowatteja, ja säästö jää alhaisemmaksi.

Käytön ajoitus halpoihin tunteihin naurattaa myös lompakkoa. Onko näin myös tapahtunut, sitä Pahkin ei suoraan näe Fingridin mittareista.

Avaa kuvien katselu Kantaverkkoyhtiö Fingridin valvomopäällikkö Arto Pahkin. Kuva: Sara Aaltio / Yle

Sää, viat ja huollot piinaavat

Sähkön pörssihinta on maanantaina pyörinyt muutamassa kymmenessä sentissä kilowattitunnilta ja käväissyt korkeimmillaan 70 sentin tietämissä. Huominen huippu jää noin 50 senttiin. Näillä näkymin hintaheilahtelut jatkuvat pitkin viikkoa.

– Tuuliennusteiden mukaan koko viikko on vähätuulinen, joten voi olettaa sähkönhinnan vaihtelevan paljonkin ylös ja alas, Pahkin arvioi.

Tuulivoimaloista ei siis paljoa nyt heru. Lisäksi ydinvoimaloista Olkiluoto 2 seisoo vian vuoksi ja Loviisan toinen yksikkö on huollossa. Kun myös Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtoa on rajoitettu osin suunnitellusti, osin ilmenneen sähköasemavian vuoksi, nakkaa se hintapaineita sieltäkin suunnalta. Viron merikaapelin kautta on onneksi tänään saatu sähköä, kun tähän asti sähköä on lähinnä viety Suomesta etelänaapurin suuntaan.

– Spesiaalipäivähän tämä on ja varmaan koko viikko. Aika jännää, kun hinnan kanssa mennään ylös ja alas, ja sitten katsotaan, riittääkö sähkö, jos joku vikaantuu vielä lisää.

– Toivotaan, ettei lisävikoja enää ilmaannu, koska sitten joudutaan jo miettimään kikka kakkosta. On siellä varalla vielä tuotantoa, ja selviämme seuraavasta viasta kevyesti, mutta kyllä aika tiukkaa tekee. Elämme mielenkiintoisia aikoja, Pahkin tiivistää.

Sähköpulaa hän ei kuitenkaan povaa.