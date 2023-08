Maakuntalentojen tuki päättyy huhtikuun lopussa – Liikenneministeri Lulu Ranne: nykyiseen lentomäärään ei ole varaa

Valtion ostamat maakuntalennot Helsingistä Kemi-Tornion, Kokkola-Pietarsaaren, Kajaanin, Jyväskylän ja Joensuun lentoasemille jatkuvat huhtikuun loppuun asti.

Uusien lentojen kilpailutus tulisi käynnistää lokakuussa, jotta lennot voisivat jatkua ilman taukoja toukokuun alusta. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps) sanoo, ettei nykyiseen määrään lentoja ole varaa.

– On aivan selvää, että lentoliikenteen tukeminen ei voi jatkua samalla lailla, kun se on nyt ollut. Meillä on ollut poikkeusaikoja ja silloin on todettu, että tämä järjestelmä kaatuisi, jos tukea ei anneta, sanoo Lulu Ranne (ps).

Koronavuosista lähtien valtio on tukenut lentoja viidelle maakuntakentälle vuosittain yhteensä noin 19-20 miljoonalla eurolla. Liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään nyt, voitaisiinko osa lennoista korvata busseilla tai junilla.

– Meidän täytyy katsoa kokonaispaketti, mikä on kumipyöräliikenteen, lentoliikenteen ja raideliikenteen osuus. Sitten on valittava, miten paketti toimii kansalaisten ja teollisuuden viennin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, jatkaa Lulu Ranne.

Ranne muistuttaa, että lentoliikenne on jatkossakin elinkeinoelämän vientiä ja matkailua tukeva keino. Matkailun merkitys voi tulevaisuudessa kasvaa, kun ilmastonmuutoksen myötä keskieurooppalaisten matkailu lisääntyy Pohjoismaissa.

Lue lisää: Etelä-Euroopan superhelteiden seuraus: Suomeen odotetaan turistiryntäystä lähivuosina

Vähän matkustajia vetävien lentojen korvaaminen busseilla ja junilla ovat osa parhaillaan päivitettävänä oleva valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Toteutuessaan se merkitsisi kaukoliikenteessä ensimmäistä kertaa matkaketjujen toteutumista, kun yhdellä matkalipulla olisi eri liikennevälineillä tehtäviä matkoja.

Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on kolmen tunnin saavutettavuus koko Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps) sanoo, että koronan takia alkanut maakuntalentojen ostoliikenne ei voi jatkua nykyisenä.

Lentoliikenteen sähköistyminen haastaa lentoasemat

Samalla liikenne- ja viestintäministeriössä selvitetään lentoasemien ylläpitoa Suomessa.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Finavian nykymuotoinen lentoasemaverkko säilytetään. Tulevaisuudessa tarvetta on myös erityppisille lentoasemille, kun lentoliikenteen sähköistyminen etenee tällä vuosikymmenellä.

Ministeriö saa marraskuussa selvityksen, jossa tutkitaan myös vaihtoehtoisia tapoja ylläpitää lentokenttiä Suomessa. Esimerkiksi Enontekiön ja Lappeenrannan lentoasemat ovat jo siirtyneet Finavialta paikallisten ylläpidettäväksi.

Pyhtään lentokentällä Kymenlaaksossa kehitetään toimintamallia alueelliselle lentoliikenteelle, jossa kentän ylläpidossa hyödynnetään nykyistä kevyempiä ratkaisuja. Se tekee mahdolliseksi pienemmillä koneilla tehtävät reitti- ja tilauspohjaiset lennot.