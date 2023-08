Viisihenkinen perhe joutui muuttamaan pois kaupungin vuokra-asunnosta – yksityiseltä sai paremman 300 euroa halvemmalla

Rauhallisella omakotitaloalueella Kaisa Kasanen avaa ulko-oven ja pyytää vieraat sisään nopeasti suojaan sateelta. Sisällä portaiden alla leikkii 2-vuotias Oula. Äidin istahtaessa sohvalle Oula juoksee heti hänen syliinsä.

Kasasen perhe muutti nykyiseen kotiinsa maaliskuussa, koska aiempi koti kaupungin vuokratalossa kävi liian kalliiksi.

– Me muutettiin pois, koska asunnon vuokra nousi jo yli tuhanteen euroon. Se on ihan älytön hinta kerrostalokodista sillä sijainnilla, Kasanen sanoo.

Edellinen koti sijaitsi noin kuuden kilometrin päässä Imatran keskustasta. Vuokra oli 1 030 euroa, jonka päälle tulivat vielä 300 euron vesi- ja sähkölaskut. Yksinhuoltajana olevalle Kasaselle se oli liikaa.

Avaa kuvien katselu – Yli tonnin vuokra menee selkeästi yli kipurajan. Ei pysty, ei kykene, vaikka se edellinen kiva olikin, Kasanen kuvailee. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

”Meidän neliöhinnat ovat kilpailukykyisiä”

Imatran kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Mitran toimitusjohtaja Lassi Nurmi esittelee Kasasen entisen kodin pihapiiriä. Pienen hiekkatien päässä seisoo kolme jykevää 1950-luvulla valmistunutta kerrostaloa.

– Jos tällaiset talot sijaitsisivat paremmalla paikalla, nehän olisivat täynnä. Nyt asuntoja on tyhjänä, toteaa Nurmi.

Avaa kuvien katselu Imatralla Harakan kaupunginosan 1950-luvulla valmistuneet talot huokuvat vanhaa. Lautalattiat ja eletty elämä näkyvät pinnoissa. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Nurmi johdattaa meidät ylimmän kerroksen saunalliseen neliöön. Yli sataneliöinen asunto huokuu vanhaa henkeä: olohuoneessa on takka ja jalkojen alla hieman lautalattia. Asunnon vuokra on 1034,31 euroa ja vesimaksut päälle.

– Meidän neliöhintamme ovat kilpailukykyisiä. Tämän asunnon vuokrahinta on 9,90 euroa neliöltä. On se tähän tasoon ihan hyvä, toteaa toimitusjohtaja Lassi Nurmi Mitrasta.

Avaa kuvien katselu Leveiden ikkunalautojen pintarappaus lohkeilee. Lassi Nurmi vakuuttaa, että pinnat laitetaan kuntoon ennen seuraavaa asukasta. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kustannusten nousu näkyy etenkin kohtuuhintaisina pidetyissä ARA-asunnoissa

Yle vertaili vapaarahoitteisten ja kaupungin vuokra-asuntojen hintatasoa. Kaupungin vuokra-asuntojen hinnat ovat osittain jo korkeammat kuin vapailla markkinoilla.

Tähän syy löytyy valtion tukemasta asuntokannasta eli ARA-järjestelmästä. Suurin osa Suomen kaupunkien vuokra-asunnoista kuuluu ARAan, joka toimii omakustanneperiaatteen mukaan, eli vuokran on katettava asuntoyhtiön kulut. Kun kulut nousevat, nousee vuokrakin.

Kalleimmat vuokrahinnat vaivaavat erityisesti väestökadosta kärsiviä kaupunkeja, joissa asunnoista on ylitarjontaan: esimerkiksi Kouvolasta vapailta markkinoilta asunnon voi saada jopa puolet halvemmalla kuin kaupungilta.

– ARA-järjestelmä on toimiva silloin, kun tyhjiä asuntoja ei ole. Käyttöasteen pitää olla reilusti yli 90 prosentissa, silloin ARA-järjestelmä toimii taloudellisesti, kertoo toimitusjohtaja Jouni Parkkonen kohtuuhintaista vuokra-asumista edistävästä Kova ry:stä.

Avaa kuvien katselu Imatralaisäiti Kaisa Kasanen yllättyi alkaessaan etsiä perheelleen uutta kotia. – Olihan siinä selkeä ero. Yksityisten asunnot oli jopa kolmanneksen halvempia kuin kaupungin asunnot, Kasanen kertoo. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Tyhjät asunnot voivat nostaa vuokraa

Korkotason ja kulujen nousu näkyy ARAn vuokra-asunnoissa selvemmin kuin yksityisten vuokraamissa kohteissa. Kuihtuvissa kaupungeissa yksityiset vuokranantajat voivat tinkiä katteesta toisin kuin ARA-järjestelmään kuuluva yhtiö.

– Me pelaamme ARA-säännöillä ja omakustannehinnoilla, siksi liikkumavaraa on vähän. Sen sijaan vapailla markkinoilla pystyy suuntaan tai toiseen tulemaan vastaan, Imatran vuokrakoteja tarjoavan Mitran toimitusjohtaja Lassi Nurmi kuvailee.

ARA-asunnoissa myös tyhjillään olevien asuntojen kulujen kattaminen jää muiden vuokra-asukkaiden maksettavaksi.

– Kuluthan juoksevat koko ajan tyhjillään olevistakin. Kyllä se niin menee, että joudutaan vuokria nostamaan tai kuluissa säästämään, jotta tappiot tyhjänä olosta saadaan katettua, kertoo Lassi Nurmi Mitrasta Imatralta.

Avaa kuvien katselu Imatralla kaupungin vuokra-asunnoissa käyttöaste on noin 90 prosenttia. Käyttöastetta on nostanut vuoden aikana Ukrainasta tulleet vuokralaiset. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Yksi keino on siihen, etteivät kaupungin asuntojen vuokrat karkaa käsistä, on talojen purkaminen. Esimerkiksi Imatralla on viime vuosina purettu neljä taloa tästä syystä.

– Jos tyhjiä kohteita on, ne pitäisi myydä tai purkaa. Purkaminen on pitkäaikaisin ratkaisu. Se parantaa asuntomarkkinatilannetta, jopa vapaarahoitteisen puolen tilanne paranee, jos valtion tuella rakennettua, tyhjänä olevaa asuntokantaa saadaan purettua, sanoo toimitusjohtaja Jouni Parkkonen Kova ry:stä.

Lopulta Kaisa Kasanen löysi perheelleen uuden kodin yksityisiltä markkinoilta.

– Hyvin kävi. Löytyi 300 euroa halvempi omakotitalo vuokralle jalkapallokentän vierestä. Pojan harrastus on jalkapallo, nyt harrastusmatka on 50 metriä, sanoo Kasanen.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 26. elokuuta kello 23.00 asti.