Pelastuslaitos varoittaa myrkytystapauksista Satakunnassa: Nuoret juoneet pakkasnestettä

Pelastuslaitoksen mukaan Satakunnassa on ollut pienen ajan sisällä useita vakavia nuorten myrkytystapauksia, jotka ovat aiheutuneet pakkasnesteen juomisesta.

Satakunnan pelastuslaitos varoittaa Satakunnassa sattuneista nuorten myrkytystapauksista.

Pelastuslaitoksen mukaan Satakunnassa on ollut pienen ajan sisällä useita vakavia nuorten myrkytystapauksia, jotka ovat aiheutuneet pakkasnesteen juomisesta. Instagramiin julkaisemassaan päivityksessä pelastuslaitos kertoo, että pakkasnesteen juominen on johtanut muun muassa tehohoitoon.

Ylilääkäri Katja Jokela Satakunnan hyvinvointialueelta kertoo, että nuoret ovat olleet iältään 13–17-vuotiaita. Hänen mukaansa vaikuttaa siltä, että päihtymyksen lisäksi ainakin joidenkin kohdalla kyseessä on ollut itsetuhoisuus.

– Emme tiedä tarkkaan, kuinka paljon nuoret ovat pakkasnestettä juoneet. Mutta pienikin määrä saattaa jo olla hengenvaarallinen. Yleensä tällaisen nauttiminen johtaa aina tehohoitoon.

Asiasta päätettiin tiedottaa julkisesti, koska kyseessä näyttäisi Jokelan mukaan olevan jonkinlainen ilmiö.

– Pakkasnesteen nauttiminen voi aiheuttaa pysyviä vaurioita aivoihin ja munuaisiin.

Pakkasnesteessä on etyleeniglykolia, joka on väritön, palamaton ja makeanmakuinen neste.

Etyleeniglykoli imeytyy nopeasti ruoansulatuskanavasta, ja pitoisuudet ovat suurimmillaan 1–4 tunnissa. Se aiheuttaa vakavan myrkytystilan, jossa elimistössä muodostuu myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita.

Noin 70-kiloiselle aikuiselle tappava annos on keskimäärin 1–1,5 dl, mutta jo noin 30 ml annos on aiheuttanut kuoleman. Tappava annos lapsilla on keskimäärin 1–1.5 ml/kg.

Etyleeniglykolia juonut tarvitsee nopeasti sairaalahoitoa.

Juttua päivitetty 21.8. klo 16:17: Lisätty ylilääkärin kommentit.