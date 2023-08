Lintuinfluenssaan kuollut naurulokki löytyi kirjaston katolta Mikkelissä

Lintuinfluenssaan on kuollut pääasiassa naurulokkeja. Kuvituskuva.

Mikkelistä on löytynyt Itä-Suomen ensimmäinen lintuinfluenssatapaus. Virus löytyi kuolleesta naurulokista.

Mikkelin kaupungin pääkirjaston katolta toissaviikolla löytyneen kuolleen lokin näytteet lähetettiin tutkittavaksi Ruokavirastoon 10. elokuuta. Iltapäivällä 21. elokuuta varmistui, että kyseessä on korkeapatogeeninen H5N1-virus. Löytynyt virustyyppi ei tartu helposti ihmiseen.

Tautia on toistaiseksi todettu etenkin Pohjanmaalla Länsi-Suomessa, Lahdessa ja Hämeenlinnassa Päijät-Hämeessä sekä pohjoisessa Rovaniemen korkeudella.

Lahdessa on kuollut noin tuhat naurulokkia ja yksittäisiä lintuinfluenssaan kuolleita naurulokkeja on ollut myös muualla. Lisäksi lintuinfluenssaa on löytynyt muun muassa merikotkista, harmaalokeista, kanadanhanhista ja haahkoista sekä satunnaisesti Suomessa esiintyviltä pikkukajavilta.

Koska lintuinfluenssa löydettiin luonnonlinnusta, Mikkelin alueelle ei määrätä rajoitusvyöhykkeitä tai kielletä siipikarjan ulkona pitoa.

Ruokavirasto suosittelee, että vesilintuja ei metsästettäisi lähialueella, jossa on esiintynyt lintuinfluenssaa. Koska kuollut naurulokki löytyi kaupungista, Mikkelin pääkirjaston katolta, löytö ei aiheuta rajoitussuosituksia vesilintujen metsästykselle, kertoo Mikkelin kaupungin terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen.

Ruokavirasto suosittelee lisäksi koko Suomessa lintujen sisällä pitoa tai sen varmistamista, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tai niille tarjottavan rehun ja veden kanssa. Ruokavirasto muistuttaa myös siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojauksen tärkeydestä tartuntojen estämiseksi.”

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toivoo, että kuolleina löydetyistä linnuista ilmoitetaan valvontaeläinlääkäreille tai kaupungin eläinlääkäreille. Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea ilman suojautumista.

Mikkelin häiriötilanteiden johtoryhmässä seurataan influenssatilannetta ja annetaan uusia ohjeita tarvittaessa.

Artikkelia päivitetty 21.8. kello 16.24: lisätty tuore tieto, ettei löytö aiheuta rajoitussuosituksia vesilintujen metsästykselle.