Käytettyjen vaatteiden kauppoja avautuu kauppakeskuksissa ja jopa lentoasemalla

Helsinki-Vantaan lentoasemalle avattiin elokuussa second hand -vaatteita myyvä liike.

Second hand on yhä enemmän valtavirran kulutusta. Viihtyisät myymälät ja nettikauppa helpottavat ostamista. Tutkijan mukaan käytettyjen vaatteiden ostaminen kiinnostaa eniten alle 25-vuotiaita.

Käytettyjen vaatteiden liikkeitä on viime aikoina ilmestynyt uudenlaisiin paikkoihin. Helsinki-Vantaan lentoasemalle avattiin hiljattain tiettävästi maailman ensimmäinen lentoasemalla toimiva second hand -liike.

Relove-liikkeen yrittäjän Noora Hautakankaan mukaan kauppa on käynyt ensimmäisten viikkojen aikana todella hyvin. Lentoaseman turvatarkastuksen jälkeisellä lähtöporttialueella sijaitseva liike on herättänyt runsaasti kiinnostusta.

– Olemme saaneet tosi paljon kiitosta ulkomaalaisilta turisteilta siitä, että Suomessa tehdään tällaista edelläkävijyyttä, Noora Hautakangas sanoo.

Avaa kuvien katselu Myyjä Emilia Scheffer palveli asiakkaita Helsinki-Vantaan lentoasemalle avatussa Relove-liikkeessä. Kuva: Mikko Koski / Yle

Harkiten sisustettu second hand -liike kahviloineen on kaukana perinteisestä kirpparista, jossa asiakkaat penkovat sekalaisia vaatekasoja. Noora Hautakankaan mukaan monet liikkeeseen poikenneet asiakkaat ovatkin hämmästelleet, onko kyse todellakin käytetyistä vaatteista.

– Atmosfääri ja miljöö, mikä täällä on, ei ehkä vastaa sitä mielikuvaa, mikä monilla on voinut olla käytetyistä vaatteista. Sitä me haluamme nimenomaan rikkoa, Noora Hautakangas sanoo.

Yrittäjä Noora Hautakangas kertoo videolla, miten ihmisten suhtautuminen second hand -vaatteisiin on viime vuosina muuttunut.

Kauppakeskuksetkin haluavat second handia

Second handiin suhtautumisen muutos näkyy myös monissa kauppakeskuksissa. Uusia tuotteita myyvien liikkeiden rinnalle on viime aikoina putkahdellut viihtyisiä second hand -liikkeitä.

Avaa kuvien katselu Kauppakeskuksiin on tullut second handia uusia tuotteita myyvien liikkeiden joukkoon. Kuva: Mikko Koski / Yle

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksella on liike muun muassa helsinkiläisessä Kauppakeskus Redissä, jossa toimii useampia kiertotalousalan toimijoita. Tänä syksynä Kierrätyskeskus on avaamassa uuden myymälän Espoon Isoon Omenaan.

– Me olemme tehneet tosi paljon töitä sen eteen, että myymälät ovat selkeämpiä ja asiakkaat viihtyvät täällä. Kauppakeskukset ovat heränneet siihen, että me voisimme olla myöskin heillä, sanoo Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kenttäpäällikkö Jani Åfelt.

Hänen mukaansa myymälöitä halutaan sinne, missä ihmiset muutenkin liikkuvat. Asiakkaat ovatkin löytäneet esimerkiksi kauppakeskus Redin myymälän hyvin.

Avaa kuvien katselu Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus korostaa toiminnassaan ympäristönäkökulmaa, mikä on monille asiakkaille tärkeä kannustin käytetyn vaatteen ostamiseen. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen kenttäpäällikkö Jani Åfelt Redin kauppakeskuksen myymälässä. Kuva: Mikko Koski / Yle

Yhä enemmän valtavirran kulutusta

Jyväskylän yliopiston sosiologian professorin Terhi-Anna Wilskan mukaan käytettyjen vaatteiden liikkeiden lisääntyminen uudentyyppisissä paikoissa kertoo käytettyjen vaatteiden imagon muutoksesta. Samalla se edistää sitä, että käytettyjen vaatteiden ostamisesta tulee yhä enemmän valtavirran kulutusta.

– Kun second handia on jossakin lentokentän kaltaisessa paikassa tai kauppakeskuksessa, ihmiset tulevat ohikulkiessaan katsomaan. Se tietyllä tavalla normalisoi käytetyn tavaran samalle viivalle uuden tavaran kanssa, Terhi-Anna Wilska sanoo.

Käytettyjen vaatteiden hankkimiseen yhdistyvät mielikuvat ovat muuttuneet niin, että second hand -valikoima voi toimia jopa asiakkaiden houkuttelijana uusien vaatteiden liikkeisiin.

Myös verkkokaupat helpottavat second handin ostamista.

Avaa kuvien katselu Jyväskylän yliopiston sosiologian professorin Terhi-Anna Wilskan mukaan käytettyjen vaatteiden imago on vähitellen muuttunut. Kuva: Mikko Koski / Yle

Käytettyjen vaatteiden myynti kasvaa

Käytettyjen vaatteiden myynnin osuus vaatekaupasta on Suomessa yhä pieni, Muoti- ja urheilukauppa ry:n tilastojen mukaan reilu prosentti myynnin arvosta. Tähän sisältyy arvonlisäverollinen yritysten kautta tapahtuva myynti.

Käytettyjen vaatteiden myynti kasvaa kuitenkin selvästi muuta vaatekauppaa nopeammin.

Second handin myynnin arvo kasvoi tammi-kesäkuussa yhdeksäntoista prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Samalla ajanjaksolla koko vaatekauppa kasvoi viitisen prosenttia. Myös viime vuonna käytettyjen vaatteiden kauppa kasvoi tuntuvasti.

Edullisuus, ekologisuus, yksilöllisyys

Avaa kuvien katselu Porvoolaiset Ilona Karkkola ja Tinja Valkama katselivat vaatteita Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen myymälässä Redin kauppakeskuksessa. Kuva: Mikko Koski / Yle

Käytettyjen vaatteiden ostamisen suosioon vaikuttaa moni asia. Uutta vaatetta edullisempi hinta on taloudellisesti kireänä aikana yksi syy käytetyn ostamisen suosioon, mutta ei suinkaan ainoa.

Käytettyjen vaatteiden ostamiseen houkuttelevat ympäristösyyt, joista puhutaan yhä enemmän, sekä vaatteiden yksilöllisyys. Myös tarjonta on nykyisin runsasta ja vaatteita on tarjolla houkuttelevasti.

– On laadukkaita tuotteita. Niiden ympärillä on myös hyvin toimivia verkkokauppoja, ja niitä myydään monenlaisilla alustoilla, toteaa sosiologian professori Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopistosta.

Samankaltaisia syitä second hand -vaatteiden hankitaan mainitsevat myös Kierrätyskeskuksen liikkeessä kiertelevät asiakkaat.

– Se on ympäristöystävällistä ja vähän halvempaa kanssa, ja löytyy sellaisia vaatteita, mitä muilla ei ole, porvoolainen Tinja Valkama sanoo.

– Jos menet kauppaan, niin saattaa olla, että kahdellakymmenellä muulla koulussa on se sama paita. Mutta jos menet johonkin Kierrätyskeskukseen, niin saatat löytää sieltä paidan, jota ei kellään muulla sitten ole, Ilona Karkkola lisää.

Joensuulainen Petra Lampén kertoo, ettei ole aiemmin ollut kirpputorikiertelijä, mutta parin viime vuoden aikana hän on alkanut katsella second hand -tarjontaa aiempaa enemmän.

– Olen aika paljon nähnyt somesta, kun ihmiset ovat käyneet kirpparilla ja tehneet ihan superhyviä löytöjä. Olen ajatellut, että haluaisin itsekin lähteä katsomaan, löytyisikö jotain kierrätettyäkin, Petra Lampén sanoo.

Avaa kuvien katselu Joensuulainen Petra Lampén oli katselemassa Helsingin kirpputorien tarjontaa. Kuva: Mikko Koski / Yle

Massamuodin maailmassa uniikilla on arvoa

Käytettyjen vaatteiden ostaminen ei rajaudu tiettyyn kuluttajaryhmään. Terhi-Anna Wilskan ja hänen kollegoittensa tutkimusten mukaan alle 25-vuotiaat ovat kuitenkin se ryhmä, joka haluaa second hand -tuotteita eniten.

Edullisuuden ja ekologisuuden lisäksi käytettyjen vaatteiden valintaan ohjaavat monia nuoria trendikkyys ja yksilöllisyys.

– Kun maailma on täynnä massamuotia, niin sillä, että löytää jotain uniikkia, on arvoa, Terhi-Anna Wilska sanoo.

Sopivan käytetyn vaatteen löytämiseksi on ehkä nähtävä uutta enemmän vaivaa, mikä voi verottaa keski-ikäisten second hand -intoa. Vanhimmat ikäryhmät haluavat second hand -tuotteita vähiten.

– Heille se käytetyn vaatteen imago voi olla vielä jotain sellaista, joka viestii köyhyydestä, Terhi-Anna Wilska sanoo.

Pysyvää vai ohimenevää?

Second hand on tällä hetkellä trendikästä ja sen ostaminen kasvaa, mutta kuinka pysyvää sen suosio on?

– Haluan uskoa ja toivoa, että taustalla on kasvava ihmisten ympäristötietous ja se, ettei luonnonvaroja ole loputtomasti. Toivottavasti jatkossa myös tehtäisiin kestävämpiä vaatteita, että kuluttajat voivat käyttää niitä pidempään ja korjata niitä, Jani Åfelt sanoo.

Avaa kuvien katselu Reloven yrittäjäpariskunta Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen lentoasemalle avatussa liikkeessään. Harkitusti sisustettu liike ei vastaa kaikkien asiakkaiden mielikuvaa käytettyjä vaatteita myyvästä liikkeestä, he kertovat. Kuva: Mikko Koski / Yle

Myös Reloven yrittäjäpariskunta Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen uskovat vakaasti, että second handin suosio jatkuu tulevaisuudessakin.

– Jos halutaan, että maapallo pärjää, se on oikeastaan väistämätöntä, Eero Ukkonen sanoo.

Yrittäjäpariskunta toivoisi ihmisten hankkivan uusiakin vaatteita vastuullisilta kotimaisilta tuottajilta ultrapikamuotibrändien sijaan. Vaatteiden myyntiarvokin pysyy silloin kiertoon laitettaessa korkeampana.