Lähes jokainen koti tarvitsee uuden sähkömittarin – miljoonien eurojen vaihtorumba koituu kuluttajien maksettavaksi

Sähkömarkkinoilla eletään muutosten aikaa, kun sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto kasvaa. Tuuli-, vesi tai aurinkovoiman tuotantoa on vaikea ennustaa, siksi sähkön kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa riittävästi.

Euroopan maissa on ollut eri käytäntöjä, millaisella tiheydellä sähkön kulutusta mitataan. Pohjoismaissa sähköä on mitattu tunnin välein, mutta esimerkiksi Saksassa mittausajanjakso on ollut lyhyempi.

Nyt Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään yhteiseen 15 minuutin taseselvitysjaksoon ja samalla reaaliaikaisempaan sähkömarkkinaan.

– Yksi tunti alkaa olla aika pitkä aika energiantuotannossa, perustelee johtava asiantuntija Jarno Lamponen Energiavirastosta.

Lyhyempi mittausjakso vaatii miljoonien investoinnit

Kuluttajille tiiviimpi sähkönkulutuksen seuranta tarkoittaa sitä, että suuressa osassa kotitalouksia vaihdetaan sähkömittari. Se tietää verkkoyhtiöille isoa urakkaa seuraavien noin viiden vuoden aikana.

Ihan kaikille sähkömittaria ei tarvitse fyysisesti vaihtaa, sillä osa uusimmista ja nykyaikaisimmista mittareista voidaan päivittää niin sanottuun varttimittaukseen etänä.

Sähkönjakeluyhtiö Carunalla on yli 700 000 mittaria, ja se uusii ne kaikki. Kuluista ei ole vielä tarkkaa tietoa, koska hankintasopimuksia ei ole tehty.

– Tänä vuonna investoimme noin 130 miljoonaa euroa verkon rakentamiseen. Jos mittareiden vaihtoprojekti on samaa luokkaa, niin onhan se iso ponnistus yksittäisenä projektina, sanoo Carunan verkkodatapäällikkö Jesse Hätönen.

Hätönen kuitenkin muistuttaa, että noin 90 prosenttia vaihdettavista mittareista on tullut jo muutenkin käyttöikänsä päähän. Hätösen mukaan mittarin elinkaari lasketaan noin 15 vuoden mittaiseksi.

Sähköyhtiö investoi, kuluttaja maksaa

Töitä riittää myös kaikilla muilla sähköverkkoyhtiöillä. Esimerkiksi Pori Energian Sähköverkot vaihtaa kaikki kuluttajien sähkömittarit vuoden 2027 loppuun mennessä, kertoo yhtiön energiatiedonhallintapäällikkö Tapio Mäkinen. Vaihdettavia mittareita on noin 54 000.

Turku Energia Sähköverkot vaihtaa puolestaan noin 95 000 sähkömittaria. Sen mittavin työvaihe ajoittuu vuosille 2025–2028. Yhtiö on tehnyt älymittareiden toimituksesta ja niiden mittauspalveluista kymmenvuotisen palvelusopimuksen, jonka arvo on 18 miljoonaa euroa.

– Investointimme maksaa lopulta asiakas, sanoo verkkopalvelupäällikkö Jari Mustaparta Turku Energia Verkkopalveluista.

