Osa Tampereen päättäjistä pelkää, että sähköbusseille tehdään liian kalliit varikot

Tampereen TKL:n huonokuntoinen bussivarikko on tarkoitus korvata kahdella uudella. Varikoihin ja sähköbusseihin liittyviin kalustoratkaisuihin uppoaisi yhteensä kymmeniä miljoonia euroja.

Tampereen kaupungin omistajaohjaus kiirehtii päätöstä TKL:n bussivarikoista.

Konsernijaostolle annetun esityksen mukaan päätöksen viivästyminen voi hidastaa TKL:n sähköbussien käyttöönottoa tai pakottaa niiden osalta huonoihin ratkaisuihin.

Viranhaltijat esittävät konsernijaostolle, että se patistaisi TKL:n johtokuntaa päättämään varikkoselvityksestä mahdollisimman pian.

Keväällä TKL:n johtokunnan enemmistö siirsi varikkoselvityspäätöstä eteenpäin, koska halusi lisätietoa siitä, etteivät uudet varikot ole liian kalliita suhteessa TKL:n tulevaan liiketoimintaan. Tarveselvityksestä päättää lopulta Tampereen kaupunginhallitus.

Aikalisän puolustajat kaipaavat nykyistä tarkempia tietoja arvioidakseen sitä, riittävätkö TKL:n tuotot tulevaisuudessa kattamaan investointien kasvattamat kustannukset. On lopulta poliittinen päätös, kuinka suuri rooli Tampereen omistamalla TKL:llä on joukkoliikenteessä ja miten ison osan bussiliikenteestä Tampereen seudun joukkoliikenne kilpailuttaa muiden omistamien yhtiöiden kesken.

Johtokunnan enemmistö halusi lisäselvityksiä

TKL:n johtokunta linjasi toukokuussa, että lopulliset päätökset tarveselvityksestä tehdään vasta, kun ehdotettujen investointien liiketoiminnalliset reunaehdot ovat selvillä ja hyväksyttävissä.

Samalla johtokunta päätti, että varikkojen tarveselvitys otetaan osaksi TKL:n yhtiöittämisselvitystä.

– Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa sitä, että liiketoiminnan volyymit ovat järkevässä suhteessa investointeihin ja tuotot riittävät investointien kattamiseen jollakin aikavälillä. Meille ei ole sellaista paperia esitetty missään vaiheessa, sanoo TKL:n johtokunnan jäsen Pekka Kivekäs (sd.).

Johtokunta hyväksyi kokouksessa Kivekkään tekemän vastaesityksen äänin 5–4.

Konsernijaosto päätti keväällä aloittaa valmistelun TKL:n mahdollisen yhtiöittämisen selvittämiseksi. Tiistaina jaoston on tarkoitus linjata myös, että TKL:n toiminta jatkuisi yhtiömuodossa pitkälti nykyisen kaltaisena.

Yhtiöittämisselvityksen yhteydessä ei arvioida omasta tuotannosta luopumista.

– Täytyy vain tehdä sellainen varikkoratkaisu, että oma tuotanto säilyy kilpailukykyisenä, sanoo Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikköä johtava rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen.

Tulossa kymmenien miljoonien investoinnit

TKL:lle on tarkoitus rakentaa uudet varikot, koska aika on ajanut nykyisen, Nekalassa sijaitsevan varikon ohi. Tarveselvityksen mukaan Nekalan varikko korvattaisiin kahdella varikkopisteellä, jotka sijoittuisivat Länsi-Tampereella Kolmenkulman alueelle ja Itä-Tampereella Hankkion alueelle. Varikoiden kustannusarvio on yhteensä 21,7 miljoonaa euroa.

Yhteensä varikkojen rakentaminen ja sähköiseen liikennöintiin liittyvät kalustohankinnat tarkoittavat useiden kymmenien miljoonien eurojen investointeja.

TKL:n liikevaihtoennuste vuodelle 2023 on 22,5 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa 2023 TKL kuljetti runsaat 36 prosenttia Nysse-liikenteen linja-automatkustajista.

TKL:n toimitusjohtaja Pekka Pirhonen sanoo, että hän voi tarvittaessa tuoda asian nopeasti uudestaan johtokunnan käsiteltäväksi.

– Asiasta varmasti keskustellaan keskiviikkona 23. elokuuta pidettävässä johtokunnan kokouksessa.

Varikoita uudistetaan myös muualla

Tampere ei ole ainoa kaupunki Suomessa, jossa pohditaan tai tehdään uusia varikkoratkaisuja. Esimerkiksi Helsingissä rakennetaan parhaillaan uutta, suurta ratikka- ja bussivarikkoa Ruskeasuolle.

– Siellä on valmiudet erilaisille sähköbussien latausjärjestelmille, kertoo Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen toimitusjohtaja Juha Hakavuori.

Latausjärjestelmän valinnasta vastaavat bussioperaattorit. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenneyhtiö omistaa varikon, mutta ei itse operoi busseja, vaan vain metroa ja ratikoita.

Turun kaupunkiliikenneyhtiö aikoo puolestaan vastata liikenteen sähköistymisen tuomiin vaatimuksiin nykyistä varikkoaan kehittämällä, kertoo toimitusjohtaja Juha Parkkonen.