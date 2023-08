Ex-kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo presidenttiehdokkaaksi

Juvalainen ex-kansanedustaja, Valta Kuuluu Kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen kertoo lähtevänsä puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

Turtiainen kertoi aikeistaan Youtube-kanavalleen lauantaina lataamallaan videolla. Turtiaisen mukaan VKK on jo aiemmin päättänyt osallistua presidentinvaaleihin, vaikkei ehdokkaasta oltu vielä tehty päätöstä.

Turtiainen kertoo päätöksen ehdokkuudesta syntyneen viime viikkoisella matkallaan Venäjälle.

Viralliseen ehdokkuuteen vaaditaan 20 000 kannattajakorttia, sillä VKK:lla ei tällä hetkellä ole yhtään kansanedustajaa.

Kannattajakorttien keräämiseen Turtiainen uskoo saavansa apua Venäjältä.

– Keskustelu on käynnissä itänaapurin suurvallan kanssa siitä, miten he voivat siinä asiassa auttaa. Tällainen projekti tässä on käynnissä, Turtiainen kertoo Youtube-videollaan.

Eduskuntavaaleissa Turtiainen sai reilut 600 ääntä eikä tullut valituksi.