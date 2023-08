Syö kalaa, korjauta saappaasi – näillä keinoilla sinua halutaan ohjata puolittamaan hiilijalanjälkesi

Ekologinen asenne yleistyy. 19 vuotta suutarina työskennellyt Ville Hasala kertoo, että vanhoja kenkiä on alettu korjauttaa selvästi enemmän kahden viime vuoden aikana.

Suutari Ville Hasala nappaa hyllyllä asiakkaan korjattavaksi tuomat mustat nilkkurit ja pyörittelee niitä käsissään. Niistä pitäisi vaihtaa korkolaput. Loput korjattavat kenkäparit hän on nostanut riviin hyllylle odottamaan.

Korkolappu on yksi kengän kuluvista osista ja niiden vaihtaminen onkin yksi suutariliikkeen yleisimmistä korjaustoimenpiteistä.

Suutaribisnes on suhdanneherkkää, ja Hasala onkin havainnut, että kenkien isoimmat korjaustyöt jätetään kokonaan tekemättä silloin, kun rahaa on muutenkin niukasti.

Se on ymmärrettävää. Kun vetoketjun vaihto kahteen saappaaseen maksaa lähemmäs sata euroa, houkutus ostaa uudet kengät kasvaa.

– Siinä ajassa, kun suutari vaihtaa kengästä yhden vetoketjun, kenkätehdas tekee sata paria kenkiä. Emme pysty kilpailemaan hinnassa mitenkään, Hasala sanoo.

Asiakkaiden asenteissa on hänen mukaansa kuitenkin tapahtunut muutos. Etenkin parin viime vuoden aikana Hasala on saanut todeta, että moni tuo kenkänsä korjattavaksi siitäkin huolimatta, että uuden parin saisi halvemmalla.

Isoissa kaupungeissa suutaripalveluihin voi olla pitkätkin jonot.

– Ekologisen ajattelun nousu näkyy kyllä, ja siinä on ollut hieno asenteidenvaihtuminen viime vuosina.

” Meillä on ollut tosi pitkään sellainen trendi, että tuotteiden elinkaari vain lyhenee.” Eva Heiskanen, Helsingin yliopiston professori

Tutkijat: Suomalaisten hiilijalanjälki voitaisiin puolittaa

Kulutustavaran, kuten elektroniikan tai vaatteiden korjaaminen olisi yksi merkittävä keino pienentää suomalaisten hiilijalanjälkeä. Toinen merkittävä keino olisi ruokavalion ohjaaminen kala- ja kasvispainotteisemmaksi.

Asia todetaan Suomen ympäristökeskuksen, Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tiistaina julkaisemassa selvityksessä. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, miten kotitalouksia voitaisiin ohjata pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.

Tutkimuksessa luetellaan 82 uutta keinoa, joilla suomalaisia voitaisiin ohjata pienentämään hiilijalanjälkeään. Toimet on tarkoitettu valtioneuvostolle neuvoa-antavaksi suosituksiksi, ja niitä on ollut arvioimassa yli sata tutkijaa ja asiantuntijaa.

Suomalaisten hiilijalanjälki on ollut laskussa jo vuosia, mutta kehitys on tasoittunut vuodesta 2015 alkaen. Nykyiset, etenkin asumisen ja liikkumisen päästöihin pureutuvat energiatoimet toisivat hiilijalanjälkeä alas noin kolmaosan vuoden 2016 tasosta.

Jos tutkijoiden esittämät, uudet suositukset otettaisiin käyttöön nykyisten rinnalle, suomalaisten hiilijalanjälki voisi jopa puolittua vuoteen 2035 mennessä.

Avaa kuvien katselu Suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjälki on pienentynyt vuosien aikana merkittävästi, vaikka euromääräinen kulutus on kasvanut. Tutkijoiden mukaan uusien ohjekeinojen avulla hiilijalanjälki voitaisiin puolittaa vuoden 2016 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Kuva: Rea Lemström / Yle

Tavaroiden korjaamista tulisi tukea enemmän

Valtaosa Suomessa myydyistä tavaroista tulee ulkomailta, joten kuluttajan on vaikeaa vaikuttaa itse tuotteen hiilijalanjälkeen. Tutkijoiden mukaan huomiota tulisikin kiinnittää tavaroiden käyttöiän kasvattamiseen, mikä vähentäisi tarvetta hankkia uusia.

Tätä työtä tehdään jo nyt Euroopan unionissa. EU:n ekosuunnitteludirektiiviin on tulossa esimerkiksi älylaitteiden päivitettävyysvaatimus, jonka mukaan uusien päivitysten tulee toimia myös vanhoissa laitteissa.

– Meillä on ollut tosi pitkään sellainen trendi, että tuotteiden elinkaari vain lyhenee. Nyt pääsemme sellaiseen maailmaan, jossa on hyviä, käyttökelpoisia, pitkäikäisiä tuotteita, sanoo professori Eva Heiskanen Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksesta.

Tehokkain ohjauskeino tavaroiden elinkaaren pidentämiseen on raportin mukaan tukea EU:n tulevaa Right to Repair -sääntelyehdotusta, jonka myötä tavaroiden korjaaminen olisi nykyistä halvempaa ja helpompaa.

– Tuotetta voisi esimerkiksi korjauttaa muuallakin kuin merkkikorjaamolla ilman, että takuu tai virhevastuu menevät siinä, kertoo Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija ja kehittämispäällikkö Ari Nissinen.

Muita keinoja olisivat esimerkiksi hiili-intensiivisten, eli paljon energiaa kuluttavien tuotteiden myynnin rajoittaminen EU-tasolla. Esimerkiksi terassilämmittimet ja kylpypaljut kuuluvat tähän kategoriaan.

”Korjauspalvelu menettää hyötynsä, jos pitää ajaa useita kymmeniä kilometrejä viemään kengät suutarille kaupunkiin.” Ville Hasala, suutari

Tutkimusraportissa ehdotetaan, että tavaroiden huolto- ja korjaustöitä tuettaisiin korjaussetelillä. Esimerkiksi Ranska alkoi maksaa korvausta vaatteiden korjaamisesta jätteen vähentämiseksi.

Helsingissä kaksi suutariliikettä omistava Ville Hasala sanoo, että korjaussetelin sijaan tehokas tapa olisi keventää korjaustöiden arvonlisäveroa, mikä vaikuttaisi suoraan työn hintaan.

Esimerkiksi Ruotsi on laskenut muun muassa vaatteiden, kenkien ja polkupyörien korjauksen arvonlisäveroa alimmillaan kuuteen prosenttiin. Veroa nostettiin tänä keväänä 12 prosenttiin, mutta se on silti puolet Suomen 24:stä.

Alvin pienentäminen edesauttaisi Hasalan mukaan myös sitä, että korjausyritykset säilyisivät ihmisten ulottuvilla myös syrjäseuduilla eivätkä keskittyisi isojen kaupunkien kauppakeskuksiin.

– Korjauspalvelu menettää hyötynsä, jos pitää ajaa useita kymmeniä kilometrejä viemään kengät suutarille kaupunkiin, Hasala sanoo.

Toinen vaihtoehto voisi Hasalan mukaan olla se, että vaatteiden, kenkien tai vaikkapa polkupyörien korjaustyöt voitaisiin sisällyttää osaksi kotitalousvähennyksiä.

Avaa kuvien katselu Suutari Ville Hasalan mukaan Suomi voisi ottaa mallia Ruotsista ja pudottaa korjaustöiden arvonlisäverotusta. Kuva: Patrik Molander / Yle

Ruokailutottumukset uusiksi

Konkreettisimmillaan uudet suositukset liittyvät ihmisten ruokavaliotottumusten ohjaamiseen verotuksella ja esimerkiksi kestävyyskriteerien ottamisen osaksi ravitsemussuosituksia.

Tutkijat esimerkiksi suosittelevat, että punaisen ja prosessoidun lihan verotus nostettaisiin 24 prosenttiin, ja veroalennusten kohdentamista kasvipohjaisiin tuotteisiin.

Helsinkiläisen K-Supermarket Mustapekan kauppias Jouni Ekholm sanoo, että kaupan valikoimalla on merkitystä siihen, millaisia ostovalintoja asiakkaat tekevät.

– Tarjonnan tietysti täytyy olla kunnossa. Tämä voi olla haastavaa pienissä marketeissa, joissa ei ole esimerkiksi mahdollista pitää kalatiskejä, Ekholm sanoo.

Avaa kuvien katselu K-kauppias Jouni Ekholm sanoo, että naudanlihan myynti on jo laskenut. Proteiiniin haetaan vaihtoehtoja kalasta ja kanasta. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Markkinoinnilla on myös merkittävä rooli kuluttajavalintojen ohjaamiseen, tämä tunnustetaan myös tuoreessa tutkimuksessa. Ekholm kiinnittäisi huomiota myös pakkauskokoihin.

– Että olisi tarjolla oikeankokoisia ja riittävän pieniäkin pakkauksia. Silloin sinkkutaloudetkin saisivat esimerkiksi kalaa pienemmistä kaupoista.

Kasvisten menekkiin vaikuttaa Ekholmin mukaan tarjonta, kotimaisuus ja ajankohtaisuus. Kalanmyynnissä keskeistä on puolestaan hinta. Naudanlihan myynti on jo laskenut.

– Ihmiset seuraavat kalan hintaa hyvin tarkkaan. Esimerkiksi jos lohen hinta on euronkin kalliimpaa, niin menekki on hyvin paljon pienempää.