Lintuinfluenssaa löytyi uudelta turkistarhalta Kauhavalta, tartunnan saaneita tarhoja jo kaikkiaan 25

Etelä-Pohjanmaalta on löytynyt uusi lintuinfluenssatapaus turkistarhalta Kauhavalta. Virus löytyi siniketusta.

Ruokaviraston mukaan lintuinfluenssaa on nyt todettu yhteensä 25 pohjalaiselta turkistarhalta. Tapauksista yli puolet on samalta paikkakunnalta eli Keski-Pohjanmaan Kaustiselta.

Ruokaviraston laboratoriotutkimuksissa korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa on varmistunut myös Mikkelin keskustasta löytyneiden naurulokkien kuolinsyyksi.

Viruksen muuntumista on todettu viidellä tarhalla. Tartuntatiloista 13:lle on annettu lopetuspäätös ja yhteensä noin 120 000 eläintä on määrätty lopetettavaksi. Lopetukset on saatu päätökseen kymmenellä tarhalla ja kolmella tarhalla lopetukset ovat parhaillaan käynnissä.

Lintuinfluenssaepidemia alkoi turkistarhoilla heinäkuun puolivälissä. Pohjalaistarhoille tauti levisi todennäköisesti naurulokeista, joissa on esiintynyt lintuinfluenssatartuntoja erityisen paljon tänä kesänä koko Euroopassa.

Mikkelin lokit ensimmäisiä Itä-Suomessa

Mikkelin keskustasta löytyneet naurulokit ovat ensimmäiset Itä-Suomessa varmistuneet lintuinfluenssatapaukset tämän epidemian aikana. Varmistuneita luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssatapauksia on tämän vuoden aikana todettu yhteensä 28.

Ruokavirasto suosittelee, että tartuntavyöhykkeiden lisäksi koko Suomessa pidettäisiin linnut sisällä tai varmistettaisiin muutoin, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tai niille tarjottavan rehun ja veden kanssa.

Lintuinfluenssa leviää herkästi luonnonvaraisista linnuista siipikarjaan ja muihin lintuihin, jos linnut pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa. Lisäksi tartunta voi tulla rehusta, joka on saastunut lintujen ulosteista.