Valamon luostarin johtaja esittää ortodoksisen pääsiäisen siirtämistä

Valamon ortodoksisen munkkiluostarin johtaja eli igumeni, arkkimandriitta Mikael (Nummela) esittää kirkolliskokoukselle, että Suomen ortodoksikirkko siirtyisi käyttämään juliaanista kalenteria pääsiäisen sijoittamisessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Isä Mikaelin mukaan pääsiäisen ajankohta on yleinen puheenaihe erityisesti maahanmuuttajataustaisilla ortodokseilla, kuten ukrainalaisilla, joilla on enemmän yhteyksiä muualle maailmaan. He kokevat usein vaikeaksi viettää pääsiäistä eri aikaan kuin esimerkiksi perheen jäsenet kotimaassaan.

– Myös suomalaisilla ortodokseilla on enemmän yhteyksiä muualle maailmaan lisääntyneen matkailun ja sosiaalisen median kautta, Mikael perustelee aloitettaan.

Kolmas perustelu liittyy Nikean ekumeeniseen kirkolliskokoukseen vuonna 325. Silloin päätettiin, että ortodoksisen kirkon suurinta juhlaa, pääsiäistä vietetään kaikkialla yhtä aikaa.

Irti Venäjästä

Suomen ortodoksinen kirkko irtautui muista maailman ortodoksisista kirkoista Suomen itsenäistymisen alkuvuosina noin sata vuotta sitten, 1920-luvulla, siirtymällä käyttämään uudempaa, gregoriaanista kalenteria kirkollisten juhlapyhien sijoittelussa.

– Valtiovallan taholta tahdottiin, että Suomen ortodoksinen kirkko olisi enemmän länsimainen, ja myös kalenterin osalta erottaudutaan Venäjästä, arkkimandriitta Mikael sanoo.

Samalla luterilainen ja ortodoksinen pääsiäinen siirtyivät Suomessa pysyvästi samalle ajankohdalle. Muu maailma ei kuitenkaan seurannut perässä.

Erikoisuus on siinä, että useimmat ortodoksikirkot maailmalla noudattavat muutoin samaa uudempaa gregoriaanista kalenteria kuin Suomikin, mutta vain pääsiäistä vietetään edelleen juliaanisen kalenterin mukaan kaikkialla, paitsi siis Suomessa.

– Kaikki muut ortodoksit maailmassa, Suomen ortodoksista kirkkoa lukuun ottamatta, viettävät pääsiäistä vanhan ajanlaskun (juliaanisen kalenterin) mukaan, arkkimandriitta Mikael vahvistaa.

Pääsiäisvapaiden kohtalo puhuttaa

Mikäli Suomen ortodoksinen kirkko päättäisi siirtyä käyttämään juliaanista kalenteria pääsiäisen vietossa, olisi pääsiäinen usein eri aikaan luterilaisen pääsiäisen kanssa.

Se tarkoittaisi sitä, että pääsiäisen kaksi yleistä vapaapäivää sijoittuisivat eri aikaan ortodoksisen pääsiäisen kanssa.

– Tämä on se kysymys, jota usein ihmiset, jotka vastustavat tätä muutosta, saattavat nostaa esiin, arkkimandriitta Mikael sanoo ja myöntää, että asiaan liittyy haasteita.

– Näiden palvelusten kellonaikojen järjestelyllä se ongelma kyllä olisi aika pitkälle kierrettävissä, että ihmiset siitäkin huolimatta pääsevät kirkkoon, Mikael sanoo.

Eri uskonnoille omat vapaapäivät

Tulisiko sen jälkeen toiveita siitä, että myös ortodoksit saisivat omat vapaapäivät oman pääsiäisjuhlan aikaan?

– Käsittääkseni joissakin maissa on jo sellaisia käytäntöjä olemassa, että saatetaan viettää useampiakin uskontojen juhlia sen mukaan, mikä uskonto kenelläkin on.

Luuletko, että sellainen voisi toteutua myös Suomessa?

– Toivon, että se olisi mahdollista. Sittenhän se jäisi nähtäväksi, että miten joustava tämä suomalainen systeemi olisi.

Ortodoksisen kirkon kirkolliskokous pidetään Valamossa 27.–30.11.23.