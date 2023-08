Thaimaan entinen pääministeri Thaksin Shinawatra palannee tänään Thaimaahan – Vuosien vankeustuomio odottaa

Thaksinin poissaolessa hänet on tuomittu neljästä syytteestä, vaikkakin yksi syytteistä on vanhentunut.

15 vuotta maanpaossa viettäneen Thaimaan entisen pääministerin Thaksin Shinawatran on määrä palata tänään Thaimaahan. Thaksinin on määrä saapua Don Muangin kansainväliselle lentoasemalle aamulla klo 9 paikallista aikaa, jonka jälkeen hänet on määrä pidättää välittömästi.

Maan parlamentti äänestää myöhemmin iltapäivällä siitä, nouseeko liikemies Srettha Thavisin uudeksi pääministeriksi. Maahan ei ole saatu vielä nimitettyä uutta pääministeriä toukokuussa käytyjen parlamenttivaalien jälkeen poliittisten ongelmien takia.

Thaksin toimi Thaimaan pääministerinä kahdesti, mutta hänet syöstiin vallasta vuoden 2006 vallankaappauksessa. Hän on nyt sanonut olevansa valmis kohtaamaan häntä vastaan nostetut rikossyytteet, joita hän on paennut ulkomaille.

– Haluaisin pyytää lupaa palata elämään Thaimaan maaperälle ja jakaa ilmaa thaimaalaisten veljieni ja sisarteni kanssa, Thaksin kirjoitti eilen X:ssä (entinen Twitter).

Thaksinia odottaa kymmenen vuoden tuomio

Lentokentällä Thaksinia on määrä olla vastassa poliisi.

– Olemme valmiita, milloin ikinä hänen paluunsa onkaan, sanoi kansallisen poliisin johtaja Damrongsak Kittiprapas.

Poliisi on valmistautunut Thaksinin kannattajien tulevan paikalle vastaanottamaan häntä. Thaksinin puolue Pheu Thai on ilmoittanut tuhansien ihmisten tulevan paikalle.

Thaksinin poissaolessa hänet on tuomittu neljästä syytteestä, vaikkakin yksi syytteistä on vanhentunut. Kaikkiaan Thaksinia odottaa kymmenen vuoden tuomio, mutta hänen liittolaisensa toivovat hänen pystyvän suorittamaan tuomion kotiarestissa lyhyen vangitsemisen jälkeen.

Thaksinin tiedetään toisaalta pettäneen monta kertaa lupauksensa palata Thaimaahan. Viimeksi 10. elokuuta hän vetosi terveystarkastukseen.

Lähde: AFP