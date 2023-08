Kenian MM-joukkueessa on häkellyttävästi kehittynyt naisjuoksija, josta löytyy tietoja vasta toukokuulta 2023 – katosi lähtölistoilta päivä ennen h-hetkeä

Yleisurheilun MM-kisat 19.8.–27.8. Ylen kanavilla. Katso kisojen aikataulu ja lähetystiedot tästä linkistä.

BUDAPEST. Kultaa Afrikan nuorten mestaruuskisoissa 2.–3. toukokuuta 2023. Aikuisten hopeaa Kenian mestaruuskisoissa 24. kesäkuuta. Paikka Budapestin kisakoneeseen Kenian MM-karsintojen voitolla 8. heinäkuuta.

Kaikki tämä yhdeksässä viikossa 19 vuoden ikäisenä.

Kenialainen kestävyysjuoksija Peninah Muthoni Mutisya on suurelle yleisölle vielä tuntematon urheilija. Ja syystä.

800 metrillä kilpailevan Mutisyan taustoista ei ole saatavilla tietoa internetistä. Edes yleisurheiludatan tyyssijana tunnettu Tilastopaja-palvelu ei tarjoa hänen kehityksestään mitään kauaskantoisempaa kuin alussa jo mainitut toukokuiset Afrikan nuorten mestaruuskisat.

Mutisya on esiintynyt maailmalla aikuisten kisoissa vain kahdesti heinäkuun lopulla. Debyytissään hän juoksi voittoon Sveitsin Luzernissa ajalla 1.58,76. Se on aikana 0,65 sekuntia kovempi kuin Sara Lappalaisen 800 metrin Suomen ennätys.

Koska Mutisyan pitäisi debytoida MM-tasolla Budapestissa keskiviikkona, on aiheellista pyrkiä selvittämään, millaisesta kestävyysjuoksun lahjakkuudesta on kyse.

Avaa kuvien katselu Mutisya juhlimassa Luzernin kisan maaliintulon jälkeen. Kuva: EFE/URS FLUEELER

Mukaan menestystalkoisiin

Kenia on harvoja maita, joissa yleisurheilu on paitsi maan suosituin myös alati kasvava urheilumuoto. Yksi kasvua selittävä tekijä on menestys: Kenia on arvokisoista toiseen yleisurheilun kärkimaita.

Piikki nähtiin vuoden 2015 Pekingin MM-kisoissa, joissa Kenia voitti mitalitilaston sensaatiomaisesti.

Kenian lippu liehui niin ikään korkeimmassa salossa useimmin alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuosina 2018 ja 2021.

Naisten 800 metriä on ollut kuitenkin matka, jota kenialaiset eivät ole voittaneet aikuisissa olympia- ja MM-tasolla sitten vuoden 2013.

Voisiko Mutisyasta olla putken katkaisijaksi jo Budapestissa?

– En usko, että hänen läpimurtonsa tapahtuu vielä täällä. Hän on vielä niin nuori, Kenian yleisurheiluliitossa nuorten kehitysohjelman päällikkönä toimiva ja 1990-luvun alussa maan kärkijuoksijoihin 5 000 metrillä kuulunut Barnaba Korir arvioi maanantaina Yle Urheilun haastattelussa.

Avaa kuvien katselu Barnaba Korir istui alas Yle Urheilun kanssa ja raotti Kenian systeemiä. Kuva: Atte Husu

Yle Urheilu pyysi Kenian liitolta Mutisyaa haastatteluun, mutta sai kieltävän vastauksen. Mutisyan tapauksessa minkäänlaista ennakkopressiä ei myöskään ole. Kulttuuriero Suomeen on valtava.

Suomen Urheiluliitto järjestää arvokisoissa aina päivittäin tiedotustilaisuuksia, joissa toimittajat voivat haastatella kisoissa esiintyviä suomalaisurheilijoita. Lisäksi SUL jakaa toimittajille Suomen joukkueesta teetetyn kisaoppaan, josta käy ilmi paitsi jokaisen suomalaisurheilijan kauden tulossato myös muuta hyödyllistä tietoa.

Avaa kuvien katselu Ote Joonas Rinteen esittelystä Urheiluliiton Budapest-oppaassa. Kuva: Atte Husu

Kenian liitossa Mutisyaan liittyvä haastattelu osoittautuu lähes mahdottomaksi edes valmentajan tai joukkueenjohdon suulla.

Pitkän suostuttelun jälkeen Korir suostuu lopulta puhumaan Mutisyasta, mutta ilmoittaa jo lähes kättelyssä, ettei tunne urheilijaa. Omanlaisensa tieto sekin.

– Sen tiedän, että hän kävi koulunsa Machakosissa (Nairobista kaakkoon) ja että hän oli tunnollinen oppilas.

– Näin hänen juoksevan ensi kertaa silmieni edessä Kenian mestaruuskisoissa (22.–24. kesäkuuta 2023). Kun hän pysyi Mary Moraan (hallitseva MM-pronssimitalisti) kyydissä ja otti hopeaa, hänen potentiaalinsa valkeni minulle, Korir sanoo.

Järjestelmän kehitys käynnissä

On luonnollista, ettei Mutisyan rakettimainen nousu herätä Keniassa vielä toistaiseksi suuria väristyksiä.

Kenian kaltaisessa juoksumaassa kansainvälisen tason juoksijat ovat harmaata massaa muutamia poikkeusyksilöitä lukuun ottamatta.

Esimerkiksi maratonin tämän kauden maailmantilaston kärkikuusikosta viisi urheilijaa tulee Keniasta. 96 kenialaista on painellut pelkästään tämän vuoden puolella alle Janne Holménin SE-ajan 2.10.46.

Korir kuvailee maansa kestävyysjuoksusysteemiä pyramidiksi, jossa kylätoiminta on pohjalla, sitten tulevat piirikunnalliset, provinssit ja lopuksi kansallinen huippu.

Toiminta on organisoitua vain pyramidin huipulla.

Myös instituutiot kuten poliisi ja armeija ylläpitävät organisoitua toimintaa, josta liitto pystyy ammentamaan lahjakkuuksia. Tuhansia lahjakkaita juoksijoita jää silti järjestelmän ulkopuolelle.

– Kenian liitto kehittää paraikaa seurantajärjestelmää, jonka avulla pysyisimme kartalla yleisurheilijoistamme. Se on haastavaa, koska meillä ei ole samanlaista yhteiskuntarakennetta kuin teillä, Korir sanoo.

Avaa kuvien katselu Eliud Kipchoge on Kenian tunnetuin juoksija, jonka nimissä on maratonin maailmanennätys. Kuva: Ian Walton/Getty Images

Koririn sanat lihallistuvat tarkasteltaessa kylmää dataa.

Jos 5,6 miljoonan asukkaan Suomessa on järjestetty tammikuusta alkaen 161 Kansainvälisen yleisurheiluliiton World Athleticsin hyväksymää kilpailua, 56 miljoonan asukkaan Keniassa WA:n kisoja on ollut kuusi.

Tilastopaja-palvelua pyörittävän Mirko Jalavan mukaan Keniasta saapui tilastotietoa normaalisti vielä viime vuoteen saakka. Sitten WA ajoi sisään järjestelmän, jossa se hyväksyy tulokset vain sertifioimissaan kisoissa. Ennen muutosta tuloksia tuli noin sadasta Keniassa käydystä kisasta per vuosi.

Todellisuudessa Keniassa järjestettyjen yleisurheilukisojen määrä on moninkertainen Suomeen verrattuna. Puutteet tilastoinnissa ja tulosten syöttämisessä digitaalisiin järjestelmiin ovat läsnä muuallakin Afrikassa.

– Peninah Mutisyan ensimmäinen kilpailu tänä vuonna eivät luonnollisesti olleet Afrikan nuorten mestaruuskisat Sambiassa. Hän voitti maaliskuussa Tansanian Dar es Salaamissa nuorten Itä-Afrikan mestaruuden. Aika taisi olla 2.06, Korir sanoo ja muistelee ajan olleen samaa tasoa kuin Mutisyan edellisen kauden ennätys.

Toisin sanoen juoksijalupaus on höylännyt vuoden aikana ennätystään noin kahdeksalla sekunnilla.

Avaa kuvien katselu Peninah Mutisya on murtautunut tällä kaudella Kenian juoksueliittiin. Kuva: EPA-EFE/URS FLUEELER

Taulukkoa ladataan

Parannus saattaa herättää monien mielessä kiusallisia kysymyksiä, etenkin kun huomioidaan kenialaisten kestävyysjuoksijoiden esiintyvyys dopingiin liittyvissä uutisissa.

Yli sata kenialaista on saanut dopingtuomion vuodesta 2017, minkä vuoksi Kenia luokitellaan Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa A-kategorian eli korkean dopingriskin maaksi.

– Dopingtapaukset ovat vaurioittaneet mainettamme, siitä ei ole epäilystäkään. Mutta kenialaisten harjoitusmentaliteetti on ainutlaatuinen. Juoksijamme ovat kasvaneet kovassa ympäristössä, mikä on kovettanut heitä mentaalisesti. Sitä ominaisuutta ei voi kopioida. Ja he ennen kaikkea rakastavat juoksemista, Korir sanoo.

Korir allekirjoittaa kuitenkin sen, että avoimuus lisää luottamusta järjestelmään.

– Kun seurantajärjestelmämme valmistuu, tarjolla on jatkossa enemmän tietoa, Korir lupaa.

Mutisya säilyy kuitenkin eräänlaisena mysteerinä ainakin maanantaina tehdyn haastattelun päätteeksi.

Tiistaina hän hävisi kokonaan pois 800 metrin keskiviikon alkuerien lähtölistoilta.