Sellutehtaille kelpaa nyt pienempikin puu – kova kysyntä sai metsäyhtiöt laskemaan kuitupuun läpimittaa

Kotimaisen puun kysynnän kasvu on johtanut siihen, että teollisuudessa sellun raaka-aineeksi kelpaa yhä pienempi kuitupuu.

Sekä Stora Enso että Metsä Group ovat kertoneet alentavansa kuitupuun minimiläpimittaa kuudesta viiteen senttimetriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puun latvaosa hyödynnetään sellutehtaalle menevän puun korjuussa entistä tarkemmin.

Teollisuudelle kyse on puuhuollon varmistamisesta. Vaikka pikkupuusta saatu kertymä onkin vain 1-3 kuutiota hehtaarilta, isoissa ostomäärissä silläkin on merkitystä.

Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppanen toteaa, että Suomessa on nyt isoja investointeja, ja yhtiö haluaa kasvattaa puunhankintamäärää.

– Nyt kokeillaan sellukuitupuun latvaläpimitan pienentämistä loppuvuoden ajan ja katsotaan minkälaiset kokemukset meillä tästä on koko arvoketjussa. Sitten tehdään päätöksiä, jatketaanko kokeilua vai ei.

Metsänomistajalle pientä lisätuloa

Puumarkkinoilla läpimitan pienentäminen tarkoittaa myös sitä, että metsäteollisuus kilpailee nyt pienestä puusta energiayhtiöiden kanssa. Energiapuuta korjataan metsistä noin kolmeen senttiin asti. Minimiläpimitta riippuu toki siitä, karsitaanko puu vai ei.

Metsänomistajalle latvapuuston tarkempi hyödyntäminen kuitupuukaupoissa tietää jonkin verran lisätuloa. Lapin metsänhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Marttila toteaa, että muutoksella on enemmän merkitystä teollisuudelle kuin metsänomistajalle.

Marttilan mukaan energiapuustakin on maksettu viime aikoina ihan käypää hintaa, ja hän uskoo, että jatkossakin myytävän puun osoite määräytyy harvennuskohteen puuston mukaan.

– Kaikissa kohteissa ei ensiharvennuksilta kannata erotella kuitupuuta, koska sitä tulee niin vähän. Varmasti sekä myyjälle että ostajalle hyvä asia, että mennään entisellä mallilla eli huonommilta kohteilta otetaan pelkästään energiapuuta ja paremmilta kuitua viiteen senttiin asti.

Marttilan mielestä läpimitan pienentäminen selluteollisuuden puunhankinnnassa on kuitenkin positiivinen asia.

– Vanhoina aikoina viisisenttiset puut eivät kelvanneet millään sellutehtaalle, niistä ei haluttu maksaa ja nyt sitä halutaankin ostaa. Onhan se eteenpäin menoa.

Kemin tehtaan puuhuolto ei huoleta

Metsä Groupin investointihankkeista tänä vuonna valmistuvat Kemin uusi sellutehdas sekä Kemin laineritehtaan kehitysinvestointi, joka otetaan käyttöön sellutehtaan käynnistyksen yhteydessä.

Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Jumppasen mukaan Kemin uuden sellutehtaan valmistumiseen on varauduttu jo 2-3 vuotta. Toimihenkilöresursseja on lisätty, yrittäjien kanssa sovittu kasvavista korjuu- ja kuljetusmääristä ja rakennettu terminaaliverkostoja erityisesti Lappiin.

– En ole Kemin tehtaan puuhuollosta tällä hetkellä millään tavalla huolissaan. Olemme sopineet myös Ruotsin tuontipuumääristä ja tehneet runkopuusopimuksia ulkoisten toimittajien kanssa, Jumppanen kertoo.

Venäjän tuonnin päätyttyä puun hinta kotimaassa on ollut korkealla. Juha Jumppasen mukaan kuitupuun hinta on noussut kuluneen vuoden-puolentoista aikana noin kolmanneksen, toki viime aikoina hinta on hieman laskenut.

– Meille Venäjän puuntuonnin päättymisellä ei ole ollut isoa merkitystä omassa tuotannossa, koska tuonti on ollut verraten pientä.