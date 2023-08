Kuka veti miekan kivestä? Kuningas Arthurin miekan jäljennös katosi mystisesti teatterin edestä Tampereella

Miekan katoaminen on herättänyt teatterin henkilökunnassa huolen sijaan hilpeyttä.

Tampereen työväen teatterin pihalta varastettiin viime viikonlopun aikana kuningas Arthurin miekan jäljennös.

Miekka oli kiinnitetty luonnonkiveen, joka oli asetettu teatterin sisäänkäynnin eteen mainostamaan syyskuussa ensi-iltaan tulevaa näytelmää Pyöreän pöydän ritarit.

– Se on ollut siinä ihan kaikessa rauhassa, ja ihmiset ovat käyneet ottamassa kuvia. Idea oli, että osallistutaan lippukilpailuun ottamalla kuva ja tägäämällä teatteri julkaisuun mukaan, kertoo TTT:n viestintäsuunnittelija Sari Andersson.

Keskiaikaisten tarujen mukaan myyttinen kuningas Arthur oli ainoa, joka kykeni vetämään miekan kivestä ja paljastui näin tulevaksi hallitsijaksi.

Avaa kuvien katselu Tässä arkistokuvassa miekka oli vielä oikealla paikallaan. Kuva: Tampereen työväen teatteri

Miekan katoaminen on herättänyt hilpeyttä teatterin henkilökunnassa.

– Ajateltiin, että olisiko Tampereelta löytynyt kuningas, joka on saanut miekan irti jollain tapaa kivestä, Andersson sanoo.

Ei tarvetta tutkinnalle

Turvallisuussyistä tylsä, noin metrin pituinen miekka on ollut tiukasti kivessä kiinni. Teatterin tekninen päällikkö Aatu Rantanen arvelee, että miekan varastamisessa on käytetty jonkinlaista nykyaikaista työvälinettä. Toinenkin vaihtoehto on.

– Tai sitten perillinen on löytynyt.

Vaikka teatterin lavastamon tekemä miekkajäljennös on ainutlaatuinen, ei teatteri näe syytä jatkotoimenpiteisiin.

– Emme aio olla poliisiin yhteydessä, Sari Andersson kertoo.

Andersson haluaa uskoa, että miekka on varastettu huumorintajua ja mielikuvitusta käyttäen.

Uutta miekkaa ei ole toistaiseksi laitettu esille teatterin pihalle.

– Kyllä on mahdollista, että uusi esine saadaan tilalle, Andersson sanoo.

Onko miekan varastaminen teatterilta markkinointitempaus?

– Ei ole, Andersson vastaa.