Amazon voitti öljy-yhtiön historiallisessa kansanäänestyksessä – tutkija: ”Pieneltä kansalta vahva viesti”

Viime sunnuntaina Ecuadorissa järjestetyn kansanäänestyksen tulos oli historiallinen: Öljynporaus kielletään Amazonin sademetsässä sijaitsevalla suojelualueella.

Asiasta uutisoivat muun muassa brittilehti The Guardian, uutiskanava CNN sekä uutistoimistot Reuters ja AP.

Kansanäänestyksessä vajaat 59 prosenttia äänestäjistä halusi lopettaa öljynporauksen Yasunín kansallispuistossa sijaitsevalta ITT-öljynporausalueelta. Nyt valtion öljy-yhtiö Petroecuador joutuu purkamaan öljylaitoksensa vuoden kuluessa ja jättämään maan uumeniin 726 miljoonaa barrelia öljyä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Latinalaisen Amerikan valtio päättää jättää öljyn maahan kansan tahdosta, Latinalaisen Amerikan luonnonvarapolitiikkaan perehtynyt asiantuntija sanoo.

– Tämä on pieneltä globaalin etelän kansalta erittäin vahva viesti muulle maailmalle siitä, että ekstraktivistiseen eli luonnonvarojen mittavaan hyödyntämiseen perustuvaan talousmalliin halutaan muutosta, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Anna Heikkinen sanoo.

Samalla äänestettiin myös kullankaivuun kieltämisestä Chocó Andinossa, joka on Unescon biosfäärialue. Kieltoa puolsi 68 prosenttia äänestäjistä.

Avaa kuvien katselu Äänestys järjestettiin presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Kuva: Cristina Vega Rhor / AFP

Valtiolle miljarditappiot

Yasunín kansallispuisto on yksi luonnoltaan monimuotoisimmista alueista maailmassa.

Luonnonpuisto on noin miljoonan hehtaarin kokoinen alue. Yasunísta löytyy enemmän eläinlajeja kuin koko Euroopasta ja enemmän puulajeja kuin koko Pohjois-Amerikasta. Ecuadorin ympäristöministeriön mukaan jo yhden hehtaarin alueelta löytyy noin 650 puulajia ja satoja eläinlajeja.

Yasunín luonnonpuisto on myös kahden eristyksissä elävän alkuperäiskansan, tagaerien ja taromenaneiden, koti.

Öljyn kieltäminen oli suuri voitto alkuperäiskansoille ja erityisesti ympäristöaktivisteille, jotka ovat ajaneet öljynporauskieltoa ITT-öljykentällä noin kymmenen vuoden ajan. Kansanäänestyksen määräsi korkein oikeus, joka myös viime vuonna antoi viimeisen sanan suurista öljy- ja kaivoshankkeista alkuperäiskansoille.

Avaa kuvien katselu Mielenosoittajat vastustivat öljynporauskieltoa Ecuadorin pääkaupungissa Quitossa 17. elokuuta. Vastustajat vetoavat erityisesti kiellon talousvaikutuksiin. Kuva: EPA-EFE

Ecuador pumppaa ITT-hankealueelta noin 55 000 barrelia öljyä päivässä. Tämä vastaa noin 12 prosenttia koko Ecuadorin öljyntuotannosta. Öljynporauksen lakkauttaminen alueella aiheuttaa valtiolle arviolta reilun miljardin euron tappiot vuosittain.

Tästä huolimatta ecuadorilaiset äänestivät öljynporausta vastaan, vieläpä heikon taloustilanteen keskellä.

– Vaikka valtion talous on nojannut vahvasti öljynvientiin, äänestystulos osoittaa, että oikeusvaltio ja demokratia toimivat Ecuadorissa, Heikkinen sanoo.

Öljyvuodot aiheuttaneet merkittävää tuhoa

Heikkisen mukaan Ecuadorissa, kuten muuallakin Latinalaisessa Amerikassa, talous on nojannut viime vuosikymmenet vahvasti raaka-ainebuumiin. Öljytuloilla on rahoitettu sosiaaliohjelmia, julkista infrastruktuuria ja erilaisia tulonsiirtoja köyhille.

Nyt käsitykset fossiilisten raaka-aineiden tuomasta hyvinvoinnista kuitenkin säröilevät, Heikkinen sanoo.

– Mineraalien ja öljyn hinnat ovat heilahdelleet. Alkuperäiskansat ja muut öljyhankkeiden lähellä asuvat ihmiset ovat huomanneet, että suurin osa raaka-ainetuloista valuu ulkomaille. Lisäksi on havahduttu öljynporauksen aiheuttamiin ympäristövahinkoihin, Heikkinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Öljynporaus jatkuu vielä muilla Yasunín kansallispuiston tuotantokentillä. Kuva: Sunshine Pics / Alamy/All Over Press

Öljykenttien ympäristössä asuvasta väestöstä yli puolet elää köyhyydessä. Useat öljyvuodot ovat aiheuttaneet merkittävää vahinkoa Amazonin alueen luonnolle ja siellä asuville yhteisöille.

Nyt Ecuadorissa on alettu keskustella biotalouden mahdollisuuksista. Heikkisen mukaan Amazonin monimuotoinen luonto voi tarjota vaihtoehtoisen elinkeinon paikallisille asukkaille.

– On laskelmia siitä, että paikalliset ihmiset voisivat hankkia öljytuloja vastaavat tuotot keräämällä Amazonin yrttejä, marjoja ja kasveja ja myymällä niitä esimerkiksi kansainvälisille kosmetiikkayrityksille.

Avaa kuvien katselu Öljytuhoja Piedra Fina -joen törmällä tammikuussa 2022. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Globaalin pohjoisen on kannettava vastuunsa

Ecuador tunnetaan Latinalaisen Amerikan edelläkävijänä luonnonsuojelussa ja alkuperäiskansojen oikeuksissa, mutta vain pieni osa Amazonista sijaitsee sen rajojen sisällä.

Amazonin maat eivät päässeet elokuisessa kokouksessaan sopuun öljynporauksen tai kaivoshankkeiden kieltämisestä tai muistakaan konkreettisista sademetsän suojelutoimista. Esimerkiksi Brasilia, jossa suurin osa sademetsästä sijaitsee, suunnittelee uutta öljynporaushanketta Amazonjoen suulla.

Kokousta isännöineen Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan mukaan Amazonin suojeleminen ei ole ainoastaan Latinalaisen Amerikan maiden velvollisuus. Hän sanoo, että rikkaiden maiden tulisi osallistua suojelutoimien rahoittamiseen sekä tulonmenetysten kompensoimiseen.

Avaa kuvien katselu Amazonin sademetsä ulottuu kahdeksan valtion alueelle. Valtiot kokoustivat ensimmäistä kertaa 14 vuoteen Brasilian Belémissä elokuussa. Kuva: Aurora Ferm / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Ecuadorissa entinen vasemmistopresidentti Rafael Correa yritti saada kansainvälisen yhteisön auttamaan Amazonin suojelemisessa jo vuonna 2007. Hän lupasi jättää ITT-alueen öljyn maahan, mikäli Ecuador saa yhteensä 3,3 miljardia euroa kompensaatiota tulonmenetyksistä. Rahoitusaloite ei ottanut tuulta alleen, ja öljyhanke eteni.

Heikkisen mukaan ekstraktivismista luopuminen Amazonin alueella ei tapahdu käden käänteessä siksi, että alueen maiden taloudet ovat vuosikymmenten ajan rakentuneet raaka-aineiden ympärille. Siksi globaalilla pohjoisella on tutkijan mukaan vastuu kannettavanaan Amazonin suojelemisesta.

– Globaali pohjoinen on se, joka on päästöillään ajanut ilmastonmuutoksen siihen pisteeseen kuin missä se on nyt. Rikkailla mailla on myös historiallisesti osuutensa luonnonvarojen hyväksikäytössä Latinalaisessa Amerikassa, Heikkinen sanoo.

– Sekään ei toki ole kestävä tie, että nostetaan kädet pystyyn, kuten Amazon-kokouksessa kävi. Aloitteen on tultava molemmista suunnista.

Heikkisen mukaan pieni Ecuador osoittaa ilmastojohtajuutta. Tavalliset kansalaiset saivat aikaan sen, missä Amazonin maiden valtionjohto epäonnistui.

– Kyseessä oli yksi ensimmäisistä konkreettisista teoista muutosta kohti, Heikkinen sanoo.

Vaikka öljynporaus jatkuu vielä muualla Yasunín kansallispuistossa, kynnys uusille kielloille pienenee, Heikkinen sanoo.

– Se, että tavalliset kansalaiset onnistuivat Ecuadorissa vaikuttamaan biodiversiteeltitään merkittävän alueen suojelemiseen, voi johtaa siihen, että tulevaisuudessa yhä suurempia alueita suojellaan.