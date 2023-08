Mahtuuko syksyn katsomislistalle vielä täytettä? Poimimme tarjonnasta 10 sarjaa, joita loppuvuonna odotetaan

Pian on taas aika käpertyä vilttiin sohvan nurkkaan kuluttamaan syksyn televisiotarjontaa. Listasimme 10 sarjaa, jotka puhututtavat tänä syksynä.

1. Hormonit!

Hormonit! on Johanna Vuoksenmaan luoma uusi kahdeksanosainen draamakomedia, jonka keskiössä ovat nimensä mukaisesti hormonit ja niiden moninaiset vaikutukset ihmiseen sukupuolesta riippumatta. Törmäyskurssille joutuvat lääketiede ja psykologia, vietit ja järki sekä ihmisluonto ja kontrolli.

Sarjassa kohtaavat kuolemansairautta pelkäävä gynekologi Elena (Karoliina Blackburn) ja julkisuudesta tuttu rakkausfilosofi, kirjailija ja psykoterapeutti Patrik (Robin Svartström), jonka puoliso on jättänyt. Molempien elämää sekoittavat läheiset ihmiset haastavista lapsista ex-puolisoihin. Koko sarja löytyy Yle Areenasta syyskuun alussa.

2. All the Light We Cannot See

All the Light We Cannot See on kirjailija Anthony Doerrin Pulitzer-palkittuun romaaniin perustuva minisarja. Kirja on ilmestynyt Suomessakin nimellä Kaikki se valo jota emme näe.

Sarja kertoo tarinan sokeasta ranskalaisesta tytöstä Marie-Lauresta (Aria Mia Loberti), joka pakenee isänsä Daniel LeBlancin (Mark Ruffalo) kanssa saksalaisten miehittämästä Pariisista. Marie-Lauren elämään astuu myös saksalaissotilas Werner (Louis Hofmann), joka värvätään natsihallinnon riveihin. Sarja tulee löytymään muun muassa Netflixistä marraskuun alussa.

Avaa kuvien katselu Nuoren Marie-Lauren roolissa nähdään Nell Sutton. Kuva: Netflix

3. Siltsu

Neliosainen dokumenttisarja Siltsu kertoo laulaja Jari Sillanpään elämästä. Tangokuninkuuden jälkeen Sillanpään esikoislevystä tuli historian myydyin kotimainen äänite, mutta viime vuosina Sillanpää on nähty otsikoissa rötöksistään. Sarja selvittää, miten täyden kymppirivin tangokuningas horjahti huumeiden täyteiseen elämään. Dokumenttisarjan näkee 14.9. alkaen MTV Katsomosta sekä MTV3-kanavalta.

Avaa kuvien katselu Dokumenttisarja sisältää ennennäkemätöntä arkistomateriaalia. Kuva: Jussi Meling / MTV Oy

4. Loki kausi 2

Supersankarisarja Lokin ensimmäinen kausi julkaistiin vuonna 2021. Lokakuussa sarja saa jatkoa, kun Tom Hiddleston palaa rooliinsa Marvel Studiosin elokuvista tuttuna Lokina. Ensimmäinen tuotantokausi sai kriitikoilta kehuja näyttelijöiden roolisuorituksesta, musiikista ja visuaalisuudesta.

Tuttujen ja uusien hahmojen kanssa Loki seikkailee jatkuvasti laajenevassa ja vaarallisessa multiversumissa etsimässä totuutta siitä, mitä vapaa tahto tarkoittaa. Sarjaa voi katsoa Disney+-palvelusta lokakuun 6. päivä.

Avaa kuvien katselu Marvel Studios on tunnettu lukuisista supersankarielokuvistaan. Kuva: Backgrid London LTD

5. Amazing Race Suomi

Yli 20 vuotta maailmalla suosiota niittäneessä seikkailuohjelma Amazing Racessa nähdään nyt suomalaisia kilpailijoita. Julkisuudestakin tunnetut kahden hengen tiimit etenevät kisaetapilta toiselle, kunnes vain voittajapari on jäljellä.

Kilpailun etapeilla liikutaan maasta toiseen, mikä vaatii lentomatkustamista. Formaatti onkin jo etukäteen herättänyt sosiaalisessa mediassa kiivasta keskustelua turhasta lentämisestä ja lentomatkustamisen päästöistä. Amazing Race Suomi alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.

Avaa kuvien katselu Kilpailuun lähtee liuta julkisuudenhenkilöitä pariensa kanssa. Kuva: Nelonen

6. The Walking Dead: Daryl Dixon

The Walking Dead: Daryl Dixon on spinoff huippusuositusta post-apokalyptisestaThe Walking Dead -sarjasta. Daryl Dixon (Norman Reedus) on yksi sarjan keskeisimmistä ja keskustelua herättävimmistä hahmoista. Syyskuussa ensiesityksensä saavassa sarjassa Dixon rantautuu Ranskaan ja yrittää selvittää, miksi hän sinne joutui ja miten löytyy reitti takaisin kotiin. Sarjaa tähdittää myös Harry Potter -elokuvista Fleur Delacourinakin tunnettu Clémence Poésy.

Avaa kuvien katselu Alkuperäinen sarja The Walking Dead alkoi vuonna 2010. Kuva: Emmanuel Guimier / AMC

7. Lahti 2001

Marraskuussa alkava Lahti 2001 kertoo Suomen urheiluhistorian suurimmasta dopingskandaalista fiktion keinoin. Sarja keskittyy vuoden 2021 tapahtumiin Lahden MM-kisojen ympärillä. Mikko Leppilampi näyttelee sarjassa lahtelaista urheilutoimittajaa Eero Järvistä. Leppilammen ohella rooleissa nähdään muun muassa Johannes Holopainen ja Minka Kuustonen.

Sarja on toteutettu yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa. Sarja löytyy Ruudusta marraskuussa.

Avaa kuvien katselu Sarjassa esiintyy myös norjalainen Veslemøy Mørkrid. Kuva: Atte Männikkö / Nelonen

8. Tietäjät tietää

Tietäjät tietää on uusi Roope Salmisen juontama viihdeohjelma, jossa kolme tavallista suomalaista kisailee kasvavasta rahapotista. Voiton saavuttamisessa heitä auttaa seitsemän julkisuudesta tuttua henkilöä, joita ovat syksyn mittaan muun muassa meteorologi Pekka Pouta, vaikuttaja Veronica Verho, entinen maastohiihtäjä Jari Isometsä sekä muusikko Jouni Hynynen.

Tietäjät tietää pohjautuu englantilaiseen formaattiin The Wheel, jota on maassa esitetty jo kolmen tuotantokauden verran. Suomen versiota visailuohjelmasta voi katsoa MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta syyskuun alusta alkaen.

Avaa kuvien katselu Tietäjät tietää on koko perheen tietovisailuohjelma. Kuva: Johan Carlén / Mtv Oy

9. The Wheel of Time kausi 2

The Wheel of Time perustuu Robert Jordanin menestyskirjoihin. Ajan pyöräksi suomentuva kirjasarja on yksi fantasiakirjallisuuden pisimmistä kirjasarjoista. Televisiosarjan ensimmäinen kausi nähtiin vuonna 2021.

Syyskuussa Rosamund Pike nähdään jälleen sarjan päähahmon Moiraine Damodredin roolissa. Luvassa on myös lisää Rand al’Thorin (Josha Stradowski) seikkailua, kun ajan pyörä kääntyy, ja viimeinen taistelu lähestyy. Ensiesityksensä sarjan toinen kausi saa Amazon Prime Video -suoratoistopalvelussa syyskuun 1. päivä.

Avaa kuvien katselu The Wheel of Time on amerikkalainen fantasiasarja. Kuva: Jan Thijs / Prime Video

10. Estonia

Estonia on suoratoistopalvelu C-Moren tähän mennessä mittavin alkuperäistuotanto. Lokakuussa alkava sarja kertoo autolautta Estonian tuhoisasta onnettomuudesta ja sen tutkinnasta. Suomalaisnäyttelijöistä mukana ovat muun muassa Jussi Nikkilä, Hannes Suominen, Pertti Sveholm ja Pelle Heikkilä. Näyttelijäkaartissa nähdään näyttelijöitä myös Ruotsista, Virosta ja Saksasta.

Estonia esitetään myös Toronton elokuvafestivaaleilla, joka on yksi maailman arvostetuimmista elokuva-alan tapahtumista.

Avaa kuvien katselu Estonian on kerrottu olevan kallein Suomessa tuotettu draamasarja. Kuva: Cmore

Mitä sarjoja sinä odotat? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 30.8. klo 23:een asti.