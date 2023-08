Tällainen on Tampereen parvekekuolemasta epäillyn miehen aikaisempi rikostausta: useita pahoinpitelyjä ja petoksia

Tampereen parvekekuolemasta epäilyllä 38-vuotiaalla miehellä on aikaisempaa rikostaustaa.

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomioiden mukaan epäilty on tuomittu pahoinpitelyistä vuonna 2009, 2020 ja 2021. Lisäksi hänet on viime vuonna tuomittu useista petoksista. Tämän lisäksi miehellä on vireillä muun muassa pahoinpitely Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Vuonna 2021 annetun tuomion mukaan mies oli pahoinpidellyt avopuolisonsa heidän yhteisessä asunnossaan. Mies oli heitellyt uhria ympäri asuntoa ja raahannut tämän hiuksista rappukäytävään. Kun nainen oli palannut takaisin asuntoon, mies oli uhannut seurustelukumppaniaan puukolla ja sanallisesti väkivallalla.

Mies tuomittiin pahoinpitelystä puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Epäillyn miehen Facebook-tietojen mukaan hän on parisuhteessa naisen kanssa. Naisella on sama nimi kuin hänellä, kenen pahoinpitelystä mies sai tuomion 2021.

Yle on selvittänyt Digi- ja väestötietovirastosta, että samanniminen 34-vuotias nainen kuoli viime viikon sunnuntaina, eli samana päivänä, kun parveketurma tapahtui. Nainen myös asui samassa kerrostalossa, jonka parvekkeelta ihminen tippui.

Poliisi vaitonainen

Poliisi ei ole kommentoinut sitä, millainen sunnuntain parveketurmassa kuolleen henkilön ja taposta epäillyn miehen välinen suhde oli. Poliisi ei ole myöskään kertonut uhrin sukupuolta tai ikää. Poliisin mukaan kyseessä on aikuinen.

Avaa kuvien katselu Taposta epäilty mies on kuvannut itseään sosiaalisessa mediassa muun muassa rehelliseksi, reippaaksi ja iloiseksi. Hän kertoo omaavansa myös hyvät vuorovaikutustaidot. Kuvassa kynttilöitä, joita oli tuotu kerrostalon edustalle. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Yksi ihminen kuoli sunnuntaina hieman kello yhden jälkeen yöllä pudottuaan kerrostalon ranskalaiselta parvekkeelta kadulle.

Kerrostalo sijaitsee Tampereen Tammelassa vilkkaan Itsenäisyydenkadun varrella. Tapauksella on useita silminnäkijöitä, joiden kuulemiseen poliisi keskittyy. Tapahtuneesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.

Poliisi on vaatinut taposta epäiltyä miestä vangittavaksi. Vangitsemisoikeudenkäynti käydään huomenna keskiviikkona Pirkanmaan käräjäoikeudessa kello 13.