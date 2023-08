Kova kilpajuoksu alkaa perjantaiaamuna, kun asumisoikeusnumerot rävähtävät jakoon netissä

Tanja Laurén tiirailee Helsingin Tapanilassa pian muuttovalmista asumisoikeusasuntoaan.

Laurén sai asunnon kreivin aikaan.

Asumisoikeusasunnon järjestysnumero oli vuosia vanha. Se olisi vanhentunut vuodenvaihteessa, kuten kaikki muutkin kunnalliset järjestysnumerot vanhenevat. Niitä voi olla satoja tuhansia.

Opettajana töitä Helsingissä tekevä Laurén aikoo hakea myös uuden, valtakunnallisen järjestysnumeron siltä varalta, että asunnon tarve muuttuu.

Tuhansien ihmisten odotetaan ryntäävän hakemaan uusia numeroita heti aamuyhdeksältä tämän viikon perjantaina, kun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara avaa nettisivuillaan linkin hakua varten.

Facebookin eri asumisoikeusryhmissä keskustelijat ovat olleet huolissaan siitä, pysyykö Aran järjestelmä pystyssä numeronhakuruuhkassa.

Hakijat ovat myös ihmetelleet, millä perusteella numeron saa, jos kymmenettuhannet ihmiset yrittävät saada numeron heti aamulla.

– Samanaikaisia hakijoita odotetaan olevan tuhansia, Aran ylitarkastaja Anne Salin arvioi.

Salin kertoo, että ruuhkaan on varauduttu: järjestysnumerorekisterin toimittaja on testannut järjestelmän kapasiteetin riittävyyden.

– Olemme hankkineet erikseen alkuruuhkaan myös jonotusjärjestelmän, joka on samanlainen kuin esimerkiksi isojen konserttien lipunmyynneissä käytetään.

Salin selittää, että jos samanaikaisesti tulee useita hakijoita, he siirtyvät jonotushuoneeseen, ja numerot valikoituvat siinä järjestyksessä, jossa järjestelmään on tultu.

Puhelimitse numeroa ei voi hakea, sillä numeron saamiseksi tarvitaan vahva tunnistautuminen tai allekirjoitus. Ara ei voi myöskään veloittaa maksua puhelimitse.

Näin uuden numeron voi hakea Ara alkaa myydä uusia asumisoikeusnumeroita perjantaina 1.9. kello 9.

Ara avaa nettisivuilleen linkin, jota kautta järjestysnumeron voi hakea vahvalla tunnistautumisella.

Järjestysnumero pitää maksaa tilaushetkellä. Se maksaa 9,20 euroa.

Allekirjoitetun numerohakemuksen voi myös postittaa Araan.

Hakemuksen voi tulostaa netistä tai hakea kuntien tai kaupunkien asumispalvelupisteeltä.

Vanhan kuntakohtaisen numeron haltija voi hakea jo nyt uuden aso-numeron Aralta. Kummatkin ovat voimassa vuodenvaihteeseen asti rinnakkain.

Kuntakohtaiset numerot ovat paikallisesti paremmassa asemassa asukasvalinnoissa vuodenvaihteeseen asti.

1.1.2024 lähtien vain Arasta hankitut uudet järjestysnumerot ovat voimassa.

Vuodenvaihteen jälkeen yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi numero, joka on voimassa kaksi vuotta. Aiemmin yhdellä henkilöllä on voinut olla useita numeroita käytössään.

Uusi numero on valtakunnallinen, eli sillä voi hakea asumisoikeusasuntoa 48 eri kunnasta ja 20 eri aso-omistajalta.

Asumisoikeusyhteisö valitsee asukkaat numerojärjestyksessä. Alle 55-vuotiaiden varallisuus tarkistetaan. Lähde: Asumisen rahoittamisen ja kehittämisen keskus Ara

68-vuotias Irene Koski: Ei ole helppo nakki hakea uutta numeroa ilman nettiä

Helsingin Kivikossa asumisoikeusasunnossa asuva Irene Koski pitää epäreiluna, että netissä pääsee hankkimaan uuden numeron nopeammin kuin lähettämällä hakulomakkeen.

– Minulla on tuollainen ikivanha tietokone, jossa on vähän muistia eikä tulostinta. En ole niin hyvä näissä asioissa, kun olen ollut työelämästäkin niin kauan pois, hän sanoo.

Koski asuu yksin, eikä hänellä ole ketään, joka voisi auttaa nettihakemuksen tekemisessä.

Koski haluaisi mahdollisimman pian uuden numeron, jotta voisi hakea vuodenvaihteen jälkeen pienempää ja turvallisempaa asuntoa. Nykyisessä asunnossa on kaksi kerrosta.

Nyt häntä jännittää, saako hän noudettua hakulomakkeen Helsingin vuokra-asunnon haun neuvonnasta Kalasatamasta, koska hänellä ei ole tulostinta.

– Lomakkeen saa kuulemma 30.8., mutta jos siellä on kilometrin jono, ei kukaan jaksa jäädä sinne koko päiväksi jonottamaan.

Virran mukaan ”ei ole mikään helppo nakki” saada hakulomaketta hankittua, täytettyä ja lähetettyä.

– Joillakin on hienot uudet puhelimet, joilla he näpyttelevät hakemuksen tuosta vaan.

Isoissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa on yhteensä noin 50 000 asumisoikeusasuntoa. Tanja Laurén katsoo tulevan kotinsa parvekettaan.

Ara muistuttaa: Ykkösnumero ei ole mikään lottovoitto

Aran ylitarkastaja Anne Salin haluaa korostaa, ettei ole suurta merkitystä, onnistuuko saamaan mahdollisimman pienen järjestysnumeron heti ensimmäisenä hakupäivänä.

– Ykkösnumero ei ole mikään lottovoitto. Tämä ei ole jono, vaan numero antaa oikeuden hakea asumisoikeusasuntoa.

Asuntohakemukset jakautuvat ympäri maata – toki Helsingin ja pääkaupunkiseudun asunnot kiinnostavat eniten.

Lisäksi vuoden loppuun asti kannattaa käyttää kuntakohtaista järjestysnumeroa, koska ne ajavat syyskuun alussa saatujen numeroiden edelle.

– Jos järjestysnumero on haettu vaikkapa kolme vuotta sitten ja uusi Ara-numero syyskuussa, niin vanha numero 300 000 on paikallisesti paremmalla sijalla kuin uusi numero, koska vanha on haettu aiemmin. Vanhoja numeroita kannattaa käyttää vuoden loppuun asti, Salin ohjeistaa.

Uuden numeron voi toki hakea, vaikka vanha numero olisi voimassa. Vuodenvaihteen jälkeen ainakin suosituimpiin kohteisiin hakiessa on etua siitä, että omistaa mahdollisimman pienen uuden Ara-numeron.

Hallituksen suunnitelmat lopettaa uusien kohteiden rahoitus huolettaa

Järjestysnumerouudistuksen suunnittelu on aloitettu edellisten hallitusten aikana. Uuden hallituksen suunnitelmissa on kuitenkin lopettaa uusien aso-kohteiden rahoittaminen.

Ara on silti toistaiseksi vielä myöntänyt rahoitusta uudiskohteisiin, kuten Helsingin Jätkäsaareen, Sompasaareen ja Mellunkylään.

Ylitarkastaja Salinin mukaan nykyisillä aso-asukkailla ei ole hätää, mutta hallitus ratkaisee syksyn kuluessa sen, rahoittaako se enää uusia kohteita vai ei.

– Uusi hallitus määrittelee suuntaviivat, ja niitä me Arassa ryhdymme toteuttamaan sitten kun on jotain, mitä toteuttaa, ylitarkastaja Anne Salin toteaa.

Tanja Laurén toivoo, että Helsingissä voi jatkossakin asua kohtuuhintaisesti.

Uuden asumisoikeusasunnon saanut Tanja Laurén on huolissaan, säilyykö asumisoikeusjärjestelmä tulevaisuudessa, jotta asuminen Helsingissä olisi jatkossakin mahdollista.

– Toivon, että tämä järjestelmä pysyy, ellei se muutu kustannuksiltaan asukkaille kohtuuttoman kalliiksi.

