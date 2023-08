Prikaatikenraali vastaa syytteisiin törkeästä raiskauksesta ja ampuma-aserikoksesta

Prikaatikenraali Mauri Koskelaa vastaan on nostettu raskaita syytteitä. Arkistokuva.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus pui tänään tiistaina prikaatikenraali Mauri Koskelaa vastaan nostettuja syytteitä, joista toinen on törkeä raiskaus. Asia käsitellään suljetuin ovin.

Eteläpohjalainen entinen puolustusvoimien prikaatikenraali Mauri Koskela vastaa tänään tiistaina syytteisiin törkeästä raiskauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Istunto on käynnissä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Istunto on salainen. Syytteet ampuma-aserikoksesta ja törkeästä raiskauksesta eivät liity toisiinsa, mutta ne käsitellään samassa istunnossa.

– Koskela kiistää seksuaalirikossyytteen, kertoi puolustusasianajaja Riitta Leppiniemi Ylelle aiemmin.

Asiasta uutisoineen Seiska-lehden mukaan raiskaussyytteeseen johtaneet tapahtumat sijoittuivat viime vuoden uudenvuodenaattoon. Ampuma-aserikossyyte on sen sijaan nostettu lehden mukaan uudenvuodenpäivän 2021 tapahtumista.

Mauri Koskela on ollut Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja ja hänelle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun komentajamerkki. Hän on työskennellyt myös Enontekiön kunnanjohtajana.