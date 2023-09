Suomalaiset suhtautuvat huolettomasti satoja syöpiä vuosittain aiheuttavaan radoniin

Suomessa on keskimäärin puhdas ulko- ja sisäilma. Sisäilmassa voi kuitenkin olla haittatekijöitä, joihin liittyy pitkäaikaissairauksien riski.

Näitä haittoja ovat esimerkiksi ulkoilmasta sisälle asuntoihin kulkeutuvat hiukkasmaiset ilmansaasteet, radon, tupakansavu, rakennusten kosteusvauriot ja asbesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sisäilman haitallisista aineista pienhiukkasten pitoisuudet ovat Suomessa eurooppalaista keskitasoa pienemmät, kun taas radonpitoisuudet Suomessa ovat Euroopan korkeimpia.

Avaa kuvien katselu Radonmittaus tehdään sijoittamalla musta jääkiekkoa muistuttava mittauspurkki sisötiloihin 2-3 kuukaudeksi. Uuden säteilylain mukaan mittauskausi kestää syyskuun alusta toukokuun loppuun. Kesäaikaan mittaamista ei suositella, sillä silloin ovia ja ikkunoita pidetään useammin auki. Lisäksi kylmempään aikaan lämpötilaero saa radonin kulkeutumaan sisätiloihin. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Avaa kuvien katselu Radonmittausrasian sisällä on radonille herkkä muovifilmi, joka kerää säteilyjälkiä. Radontulos perustuu radonin aiheuttamien jälkien määrään. Jääkiekkoa muistuttavan mittausrasian on oltava sisätilassa vähintään kaksi kuukautta. Radonfilmi tai -purkki itsessään ei säteile. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Riskialueiden luokittelu voi johtaa harhaan

Säteilyturvakeskuksen (STUK) arvion mukaan suomalaisesta asuntokannasta arvion mukaan vain noin kymmenen prosenttia on radonmitattu.

Tarkkaa tietoa asunnoissa tehtyjen radonmittausten määrästä ei ole, sillä mittauksia tekevät STUKin lisäksi monet yksityiset radonkorjausyritykset.

– Rekisteri, missä olisi ihan kaikki Suomen asuntojen radonmittaukset, olisi todella hyödyllinen. Näin saataisiin kattavin tieto siitä, missä radonia on mitattu ja missä sitä eniten esiintyy, sanoo ylitarkastaja Katja Kojo Säteilyturvakeskuksesta.

Radonia on erityisen paljon harjualueilla Suomessa. Kojon mukaan radonriskialueiden luokittelusta tulisi kuitenkin luopua, sillä se voi olla syy, miksi ihmiset jättävät radonmittauksen tekemättä.

Kojon mukaan 75 prosenttia suomalaisesta radonaltistuksesta tapahtuu omissa kodeissa. Siksi suomalaiset pientalot eli omakotitalot ja rivitalot sekä kerrostalojen ensimmäiset kerrokset ja niiden asunnot olisi hyvä mitata.

Naapurin radonmittaustuloksesta ei siis voi tehdä päätelmiä oman kodin sisäilman pitoisuuksista, huomauttaa Kojo.

– Korkeita pitoisuuksia voidaan mitata missäpäin Suomea tahansa. STUKissa haluaisimme oikeastaan eroon sellaisesta radonriskialue-ajattelusta, Kojo sanoo.

Tampereen yliopiston epidemiologian professori Anssi Auvinen suhtautuu mittauksiin maltilla.

– Jos meillä on alueita, joissa ei juuri ole tehty mittauksia, mittaus on tarpeen. Myös alueilla, joilla tiedetään esiintyvän paljon radonia, mittausten määrän lisääminen edelleen on tarpeen. Jos taas alueella on tehty kohtuullisen paljon mittauksia, eikä ole havaittu korkeita pitoisuuksia, niin siinä mielessä ei ole ehkä järkevintä resurssien käyttöä enää lisätä mittauksia sinne, hän perustelee.

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Radon on radioaktiivista jalokaasua, joka lähettää ionisoivaa säteilyä. Kun ihminen hengittää radioaktiivisia aineita, ne hajoavat elimistössä, hengitysteissä ja keuhkoissa, ja lähettävät kudoksiin alfasäteilyä.

Pitkäaikainen altistuminen ja korkeat radonpitoisuudet sisäilmassa voivat lisätä riskiä keuhkosyöpään. Erityisen haitallista radonaltistus on tupakoitsijoille.

Asunnoissa oleva sisäilman radon aiheuttaa arviolta 200–300 keuhkosyöpätapausta vuosittain. Laskelmien mukaan joka kolmas radonin aiheuttama keuhkosyöpä olisi estettävissä.

– Jos radonmittauksia tehtäisiin kattavasti ja mittausten perusteella tehtäisiin radonkorjauksia ja ne olisivat onnistuneita, eli niillä pystyttäisiin selvästi madaltamaan radonpitoisuuksia, niin ehkä viisi prosenttia Suomen kaikista keuhkosyövistä pystyttäisiin ehkäisemään, Auvinen arvioi.

Radonsäteilyä ei voi aistia eikä se aiheuta välittömiä oireita. STUKin Katja Kojo arvioi, että ehkä siksi suomalaiset suhtautuvat radoniin liiankin huolettomasti.

– Säteily voi olla vaikea asia monelle ihmiselle. Pelätään epätodennäköisiä asioita, kuten esimerkiksi ydinvoimalaitoksen vikaantumista ja ydinlaskeumaa. Ihmiset eivät tiedosta sitä, että säteily on läsnä meidän elinympäristössämme koko ajan, sanoo Kojo.

Sisätilan radonpitoisuutta voi vähentää

Radonin esiintyvyyteen sisäilmassa vaikuttaa muun muassa asunnon rakennustapa ja ilmanvaihto.

Viime vuosina rakentamisessa on ryhdytty kiinnittämään huomiota radonvaaran poistamiseen. Lainsäädäntö asettaa kaksi viitearvoa. Uudet asunnot tulee rakennusmääräysten mukaan suunnitella ja rakentaa niin, että radonpitoisuus ei ylitä 200 bequereliä kuutiometrissä (Bq/m3).

Jos radonpitoisuus ylittää 300 Bq/m3 aiemmin rakennetuissa asunnossa, olisi korjaustoimenpiteitä tehtävä. Korjauksista löytyy ohjeita muun muassa Säteilyturvakeskuksen kotisivuilta.

– Keskimäärin suomalaisissa asunnoissa radonpitoisuudet on suuremmat kuin työpaikoilla. Se johtuu varmaan pääasiassa siitä, että työpaikkojen ilmanvaihto on parempi kuin asunnoissa, Katja Kojo sanoo.

Hätäilyyn ei ole syytä

Keskimääräinen radonpitoisuus suomalaisissa asunnoissa on noin 94 Bq/m3. Kojon mukaan Suomessa tehdyissä mittauksissa on saatu pahimmillaan jopa kymmenien tuhansien bequerelien lukemia.

Mittauksella saaduista korkeistakaan lukemista ei kuitenkaan kannata Kojon mukaan hätääntyä.

– Aina kannattaa pyrkiä niin pieneen radonpitoisuuteen kuin mahdollista. Vaikka pitoisuus olisi korkea, korjaustoimenpiteitä löytyy kyllä.

Korjaustoimenpide valitaan asunnon rakennustyypin ja radonpitoisuuden perusteella.

– Se voi olla korvausilmasta huolehtiminen tai hieman järeämpi toimenpide, kuten radonkaivon tai -imurin asentaminen. Tässä kannattaa olla yhteydessä ammattitaitoisen radonkorjausyrityksen kanssa, jonka kanssa voi miettiä mikä se oikeanlainen korjaus omaan asuntoon, Katja Kojo sanoo.