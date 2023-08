Kokonainen taloyhtiö meni konkurssiin Varkauden keskustassa

Kauppakatu 40 on Varkauden ydinkeskustassa.

Kokonainen taloyhtiö on mennyt konkurssiin Varkauden keskustassa. Kauppakatu 40 sijaitsevassa kiinteistö on osittain tyhjänä. Talossa on muutama yritys ja useampia asukkaita.

Varkaus on noin 20 000 asukkaan teollisuuskaupunki Pohjois-Savossa.

Pesänhoitajan mukaan konkurssi tuli sen vuoksi, että vastikkeita on jäänyt maksamatta ja muiden osakkaiden osuus nousi suureksi. Lopulta yhtiö oli maksukyvytön.

Pohjois-Savon käräjäoikeus asetti Kauppakatu 40 kiinteistöosakeyhtiön konkurssiin 11.8.2023.

Varkaudessa on myös rivitaloyhtiö, joka aiemmin hakeutui konkurssiin. Taustalla oli se, että kiinteistölle olisi pitänyt ottaa remonttilainaa. Kiinteistön vakuusarvo ei kuitenkaan riittänyt lainan saamiseksi. Remonttien kasautuminen ja rahoitusongelmat aiheuttivat taloyhtiön konkurssin.

Ylen MOT:n ohjelmassa rivitalon asukas kertoi ostaneensa asunnon hintojen ollessa korkealla. Konkurssin tullessa asukas joutui muuttamaan pois kodista, josta oli vielä lainaa.