Kun yhteinen tiedonanto on hyväksytty, ”siihen on loputtava vanhojen tonkimisten perässä säntäily”, vaatii Riikka Purra

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi puolueen eduskuntaryhmän kokouksessa Kokkolassa, että hallituksen yhdenvertaisuustiedonanto tehdään hallituksen linjan selventämiseksi, ja jotta hallitus pysyy kasassa.

– Jos vain yksin saisin päättää, vähentäisin ylipäätänsä politiikan julistamista ja keskittyisin konkretiaan ja ennen kaikkea logiikkaan.

Purra toisti näkemyksensä siitä, että tiedonannon valmistelun yhteydessä ei voida muuttaa hallitusohjelmaan jo kirjattuja asioita tai tulkita niitä uudelleen.

– Tiedonanto ei ole hallitusneuvottelujen kakkoskierros, Purra sanoo.

– Kun tiedonanto on hallituksen sisällä hyväksytty, se on hyväksytty, ja sen on riitettävä. Siihen on loputtava vanhojen tonkimisten perässä säntäily, siihen on loputtava julkinen epäily ja vähättely, siihen on loputtava epävarmuus hallituksen sisällä, hän paalutti.

Purran mukaan hallituspuolueiden on voitava olla varmoja siitä, miten hallituskumppanit äänestävät luottamusäänestystilanteissa.

Perussuomalaiset ei myöskään nostaisi äläkkää toisten puheista, puheenjohtaja sanoo.

– Jos somen soturit ja media löytäisivät hallituksen kokoomuslaisten tai RKP:n ministerien käyttäneen takavuosina kyseenalaista kieltä maahanmuuttajista, vasemmistolaisista, työttömistä tai suomenkielisistä, niin me emme säntäisi sellaisen perään. Rumasti sanottu, ottakaahan opiksi, ja nyt eteenpäin. Niin me sanoisimme.

SDP:llä ei ollut ”oikeita keinoja” talouteen, Purra sanoo

Toisen osan puheestaan Purra käytti taloustilanteen läpikäymiseen ja menneen hallituksen talouspolitiikan suomimiseen.

Hänen mukaansa julkisen talouden suuntaa on muutettava. Hän sanoo, että säästöt aloitetaan heti.

Purran mukaan viime hallituskauden pääministeripuolue SDP ei pääministeri Sanna Marinin johdolla esittänyt ”oikeita keinoja” valtiontalouden korjaamiseksi.

– Tilakustannukset, matkakulut ja lisää veroja. Siinä entisen valtionhoitajapuolueen lääke yli varojensa eläneen, kroonisista alijäämistä kärsivän Suomen pelastamiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on kaksi päivää koolla Kokkolassa. Tiistaina ryhmä kokoustaa, keskiviikkona vierailee paikallisissa yrityksissä ja järjestää toritapahtuman Kokkolan kauppatorilla.

