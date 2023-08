Ely-keskus ruoskii Ikkarin kultakaivoshankkeesta jätettyä YVA-ohjelmaa

Hankkeen selvitysalueen kokonaisala on noin 4400 ha ja varsinaisten kaivostoimintojen alueen pinta-ala on noin 680 ha. Malmia on tarkoitus louhia ensin avolouhoksesta, minkä louhinnan on tarkoitus siirtyä maan alle.

Kaivoksen tuotannon on suunniteltu alkavaksi vuosien 2029–2031 aikana.

Rikastamolla on määrä käsitellä malmia noin 4,0 miljoonaa tonnia vuodessa. Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu 21–22 vuotta. Kokonaislouhinnan määräksi kerrotaan 216–377 miljoonaa tonnia.

Rikastamolla malmi käsitellään murskaamalla, jauhamalla ja rikastamalla malmi vaahdotuksen ja syanidiliuotuksen avulla. Kulta valetaan raakakultaharkoiksi kaivoksella.