RKP:n aiheuttamaa kolhua luottamuksessa ei helposti korjata, sanoo perussuomalaisten Jani Mäkelä

KOKKOLA

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei osannut arvioida, ovatko ryhmän kokeneemmat vai vähemmän kokeneet kansanedustajat enemmän hämmentyneitä pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen alkutaipaleesta.

Hallituskumppani RKP:n äänestyskäyttäytyminen entisen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamusäänestyksessä ja hallitusohjelman esittelyn jälkeisessä äänestyksessä on aiheuttanut loven hallituspuolueiden väliseen luottamukseen, Mäkelä sanoi.

– Hallituksessa ollessa jäi itselleni mieleen yksi asia. Salissa hallituspuolueiden edustajat äänestävät hallitusohjelman ja ministerien luottamuksen puolesta.

– Nyt kävikin niin, että erään hallituspuolueen edustajat äänestivät suurilta osin ministeriemme luottamusta vastaan ja yksi jopa tyhjää hallituksen luottamukselle.

Mäkelän mukaan syntynyttä kolhua ei helpolla korjata. Hän huomautti, että RKP on kokoontunut jo useasti pohtimaan luottamustaan perussuomalaisiin, mutta perussuomalaiset ei ole kertaakaan kokoontunut pohtimaan luottoaan RKP:seen.

– Tämä on mennyt tähän asti tällä tavalla. Toivon, että RKP alkaisi pääsemään lopputulokseen, että haluavatko he hallituksessa jatkaa meidän kanssamme yhteistyötä. Kyllä me ajattelimme jo etukäteen, mihin lähdimme, kun RKP:n kanssa hallitukseen lähdettiin, Mäkelä sanoo.

Puolue on uudessa tilanteessa, oppositio on jäänyt taakse

Politiikan osa-alueista Mäkelä nosti esiin ilmastotoimien ja maahanmuuton maltillistamisen sekä EU:n toimivallan rajoittamisen.

Mäkelä valmisteli ryhmää eduskunnan kesätauon päättymiseen ja puolueen asemaan hallituspuolueena. Hän totesi, että ryhmän enemmistöllä ei ole kokemusta perussuomalaisten hallitusvastuusta.

– Yksittäisen kansanedustajan liikkumavara hallitustyön kritisoinnissa on kapeampi ja vaikuttaminen perustuu siihen, että pyritään tekemään vielä paremmaksi hallitusohjelmassa yhdessä sovittuja asioita. Meidän ei tarvitse olla muiden hallituspuolueiden kanssa ylimpiä ystäviä, mutta me pelaamme samassa joukkueessa, hän valmisteli joukkuettaan.

Mäkelä vakuutti, että ryhmä ei hajoa hallitusvastuuseen, kuten kävi vuonna 2017.

Avaa kuvien katselu Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä, puolueen puheenjohtaja Riikka Purra ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jenna Simula pitivät tiedotustilaisuuden ryhmän kesäkokouksen yhteydessä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Mäkelä arvosteli myös oppositiota. Hän arveli, että oppositiosta ei tule yhtä hyviä vastaesityksiä kuin perussuomalaisilta viime kaudella. Mäkelä oli varovaisen toiveikas vain yhden oppositiopuolueen osalta.

– Ehkä hieman asettaisin toivoani sen varaan, että kun keskusta pääsee itsesäälinsä syövereistä ja lopettaa lähinnä puolueensa äänenkannattajan uutisoiman nälkämaan laulujen laulamisensa, sieltä voi jotain järkevää tulla.

Puolueen eduskuntaryhmä kokoontuu tilanteessa, jossa hallitus valmistautuu ensimmäisiin budjettineuvotteluihinsa.

Eduskuntaryhmä on kaksi päivää koolla Kokkolassa. Tiistaina ryhmä kokoustaa, keskiviikkona vierailee paikallisissa yrityksissä ja järjestää toritapahtuman Kokkolan kauppatorilla.

Syksyn valmistelun lisäksi kokouksessa valitaan eduskuntaryhmälle toinen varapuheenjohtaja elinkeinoministeriksi nostetun Wille Rydmanin tilalle. Mäkelän lisäksi ryhmän johdossa istuu toisen kauden kansanedustaja Jenna Simula.

Juttua päivitetty 22.8. kello 17.33: lisätty Mäkelän kommentti tiedotustilaisuudesta.