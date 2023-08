Alokasajan alussa ruokailuun ei ole aina tarpeeksi aikaa – jääkäri Saku Putkonen: ”Vedettiin ruuat nassuun nopeasti, nyt aikaa on enemmän”

Porin prikaati on saanut kymmeniä palautteita liian lyhyistä ruoka-ajoista varsinkin asepalvelusten alussa. Kaikille luvataan puoli tuntia aikaa jokaista varuskuntaruokailua kohden.

Kello on 12.55 ja 1. huoltokomppanian ruokailu Säkylän varuskunnassa alkaa. Yle seuraa ruokailua, sillä varusmiehet vaativat riittävän pitkiä ruokailuaikoja.

Porin prikaati saa vuosittain kymmeniä palautteita liian lyhyistä ruokailuajoista varsinkin asepalvelusten alussa. Prikaatissa palvelee tällä hetkellä noin 2 700 varusmiestä, joista Säkylässä noin 1 400.

Heinäkuun alussa varusmiespalveluksensa aloittanut jääkäri Saku Putkonen myöntää, että palveluksen alussa kiirettä oli.

– Alokaskaudella oli säätöä. Ruoka vedetään nassuun niin nopeasti kuin mahdollista, ja siitä mennään seuraavaan palvelukseen, kertoo Putkonen.

Tammikuussa aloittanut jääkäri Säde-Katariina Hyrynkangas on samoilla linjoilla.

– On tullut tilanteita, jolloin on ollut vähän kiire. Niistäkin on selvitty, kertoo Hyrynkangas.

Avaa kuvien katselu Linjastolla saattaa muodostua ruuhkaa. Se voi viivästyttää ruokailua. Saapuminen pihalta linjastolle sujui ensimmäisiltä minuutissa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Armeijaruokailu vaatii tottumista

Kello on 13.05. Varusmiesten lautasilla on ruokaa ja ruokailu on täysillä käynnissä. Ainakin tällä kertaa huoltokomppanian ruokailu siis sujuu ripeästi.

Porin prikaatin huolto-osastolla työskentelevä kapteeni Mika Isometsä on tyytyväinen, että varusmiehet antavat palautetta.

Joukkueiden johtajat voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä kouluttajiin, jos joukkueen ruokailu viivästyy esimerkiksi linjastolle syntyvien jonojen vuoksi.

Avaa kuvien katselu Varusmiehet ovat saaneet tarjottimille jauhelihakeittoa ja suklaavanukasta. Ruokailu on täydessä käynnissä kello 13.05. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ruokalaan tehdään myös satunnaisia pistotarkastuksia ruokailuaikojen toteutumisesta. Lisäksi ruokailusta vastaava Leijona Catering seuraa tilannetta, jos ruokaa jää esimerkiksi paljon syömättä.

– Varusmiehiltä tulee paljon palautetta ruokailusta varmasti siitä syystä, että ruokailu on keskeinen osa päivää. Jos ruuan laatu tai käytettävä aika poikkeavat, ja he eivät ole tottuneita siihen, tulee palautetta, kertoo Isometsä.

Määrällisesti eniten kaikkea palautetta tulee asepalveluksen alussa. Ruoka-aikoihin liittyvää palautetta on suurin osa. Toiseksi eniten valituksia tulee jalkineista.

– Nuoret ovat ehkä tottuneet pitämään lenkkareita jalassa. Meidän kenkämme ovat jäykempiä kuin ne, joihin he ovat tottuneet.

Avaa kuvien katselu Jääkäri Säde-Katariina Hyrynkangas, upseerikokelas Niklas Nurminen, jääkärit Mitja Risku ja Saku Putkonen (edessä) syövät Säkylän varuskuntaravintolassa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Maastossa ruokailu ei ole nautintohetki

Maastotilanteessa ruokailuaika voi olla vartista tuntiin, muina aikoina ruokailuun on varattu puoli tuntia.

Koulutusosastolla työskentelevä kapteeni Lauri Lehtinen kertoo, että ruoka-ajat ovat tiiviisti mukana koulutuspäivien suunnittelussa.

Aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala kuuluvat kaikille.

– Maastossa tavoite on pitää yllä varusmiehen toimintakykyä. Se ei ole mikään nautintohetki. Varuskuntaravintolassa sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää. Silloin päästään vähän vapautuneemmin juttelemaan, kertoo Lehtinen.

Esimerkiksi puhelimen selaaminen varuskuntaravintolassa on sallittua, ja se on yksi keino rentouttaa tunnelmaa.

Upseerikokelas valvoo ruokailuja

Kello on 13.11. Varusmiehet ovat palauttamassa astioita pesulinjastoon. Se on tehtävä ruokailuajan puitteissa.

Ruokailuun oli nyt varattu puoli tuntia eli seuraava koulutus alkaa kello 13.25. Aikaa oli siis tällä kertaa reilusti.

Niklas Nurminen on upseerikokelas, jolla on jo yli puolen vuoden kokemus armeijan ruokailuajoista.

– Koen, että 20 minuuttia riittää ruokailuun. Jos se ei riitä, tilannetta ratkotaan jollain tavalla, kertoo Nurminen.

Nurmisen tehtävä on seurata ruokailun sujumista ja ilmoittaa myös, jos se jostain syystä viivästyy ja joukko saapuu seuraavaan palvelukseen myöhässä.

Avaa kuvien katselu Tehokas astioiden latominen pesulinjastoon on kello 13.11. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Ruokailuaikoihin ei ole tulossa merkittäviä muutoksia ainakaan lähiaikoina Porin prikaatissa.

– Aikoja rajoittaa fyysinen tilamme eli varuskuntaravintolan koko. Ruokalassa on tietty määrä linjastoja ja yksikköjä ja varusmiehiä on paljon. Meillä on nyt jo maksimaalinen kapasiteetti ajan suhteen, kertoo kapteeni Mika Isometsä.

Jos ruokailuaikoja halutaan pidentää, henkilökuntaa ja linjastoja pitäisi olla enemmän. Niitä ei Isometsän mukaan ole lähivuosina tulossa.

