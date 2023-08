Perheiden taloudellinen tilanne näkyy jo urheiluseuroissa – kerro meille, onko raha vaikuttanut omien lastesi harrastuksiin

Jalkapalloseura HJK:ssa on huomattu, että talouden tiukka tilanne näkyy perheissä niin, että HJK:n jakamia avustuksia on haettu kolmenkertaisesti aiempaan verrattuna. Kuvan henkilöt eivät liity aiheeseen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Perheiden taloudellinen tilanne näyttää vaikuttavan ainakin jonkin verran jo lasten harrastamiseen.

Soittokierros helsinkiläisiin harrastusseuroihin antaa osviittaa siitä, että perheet ovat joutuneet miettimään miten lasten harrastusmaksut maksetaan, kun asuntolainan korot ja muut kustannukset ovat viimeisen vuoden aikana nousseet.

Jalkapalloseura HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen kertoo, että heillä ainakin lasten ja nuorten harrastuspuolella perheiden taloudellinen tilanne näkyy.

Selvin näyttö perheiden avuntarpeen lisääntymisestä on Muurisen mukaan seuran oma rahasto, josta vähävaraiset perheet voivat hakea tukea harrastusmaksuihin.

Muurinen kertoo, että niin kutsuttuun Aulis Rytkönen -rahastoon on tullut nyt kolminkertainen määrä avustushakemuksia aiempaan verrattuna.

– Meillä on viikottain toiminnassa mukana melkein 5 000 lasta. Siitä avunhakijoita oli aiemmin reilut sata. Nyt hakijoiden määrä on kolminkertaistunut. Me siis tiedämme, että apua tarvitsevia on enemmän.

Luistelukoulussa vähemmän osallistujia

Myös Helsingin Taitoluisteluklubissa on huomattu vaikutuksia. Toiminnanjohtaja Kirsi Nurmi-Haikonen kertoo, että kilpapuolella perheiden taloudellisen tilanteen heikkeneminen ei juuri näy, mutta harrastepuolella kyllä.

Kilpapuoli tarkoittaa Helsingin Taitoluisteluklubissa käytännössä maailmanmestaruustasolle tähtääviä kisajoukkueita. Harrastepuolella ryhmät kisaavat omassa sarjassaan kansallisella tasolla.

– Harrastepuolella joissain joukkueissa on nyt vähemmän luistelijoita. Luistelukouluihin ei ole myöskään tulossa lapsia samalla tavalla kuin ennen, Nurmi-Haikonen sanoo.

Nurmi-Haikosen mukaan tämä voi osin johtua myös siitä, että he ovat joutuneet muuttamaan treeniaikojaan.

– Mutta kyllä se näkyy, että sinne ei ole samalla tavalla tulijoita muutenkaan. Ja harrasteluistelussa osa on joutunut lopettamaan osin hintojen takia.

Nurmi-Haikonen sanoo, että perheet ovat pyytäneet myös maksuaikaa enemmän.

– Kyllä tilanne näkyy myös maksujen hitautena. Perheissä, joissa on monta erilaista juttua, pyydetään maksuaikaa enemmän, Nurmi-Haikonen sanoo.

Arvonlisäveron korotus huolettaa

Nurmi-Haikonen ei silti pelkää, että toimintaa jouduttaisiin yhtäkkiä kutistamaan liikaa. Hallituksen suunnittelemat arvonlisäveron korotukset kuitenkin huolettavat seuraa.

– Se tarkoittaisi, että liikuntatilojen vuokrat nousisivat. Silloin se nostaisi suoraan meidän kustannuksia. Se haastaisi maksuja entisestään.

Nurmi-Haikonen kritisoi suoraan myös päättäjiä.

– Liikuntaa halutaan lisätä. Se on mielenterveystyötä. Mutta jos kustannukset nousee, sitä ei pystytä tekemään. Se on aika hurjaa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Seurat pyrkivät kantamaan vastuuta

Myös HJK:n Muurinen toivoo kunnilta ja valtiolta vastaantuloa, jotta lasten harrastusten kustannukset eivät enää nousisi.

Muurisen mukaan seurat pyrkivät jo tekemään kaikkensa. Ainakin HJK on pyrkinyt maksamaan avustuksia perheille aiempaa enemmän. Lisäksi seura on pyrkinyt löytämään yhteistyökumppaneita.

– Osa yhteistyökumppaneiltamme kerätystä rahasta menee suoraan vähävaraisille lapsille.

Muurinen myös painottaa, että seuroilla on myös vastuu hillitä kustannuksia.

– Meidän tulee kantaa vastuuta siitä, kuinka paljon varusteet maksavat, mihin ulkomaisiin turnauksiin tai leireille mennään ja kuinka paljon harjoituksia ja missä olosuhteissa pelataan. Mutta toivon, että saamme myös kaupungilta apua.

Muurisen mukaan perheet tinkivät kuitenkin yleensä viimeiseksi lasten harrastuksista.

– Olen sen verran kauan ollut tässä mukana, että tiedän, että ihmiset tinkii tiukassa taloudellisessa tilanteessa ulkona syömisestä, kampaajalla käymisestä, mutta lasten harrastuksista tinkiminen on viimeisestä päästä.

Onko perheessäsi jouduttu pohtimaan, riittävätkö rahat lasten harrastuksiin? Onko jostain harrastuksesta jouduttu luopumaan taloustilanteen vuoksi? Kerro meille kokemuksesi, teemme juttua aiheesta.