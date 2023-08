Pirkanmaan hyvinvointialueen taloustilanne huonontunut merkittävästi keväästä – alijäämä yli 30 miljoonaa ennakoitua suurempi

Ennuste Pirkanmaan hyvinvointialueen alijäämästä on 95 miljoonaa euroa. Pääosa alijäämästä on tullut asiakkaille hyvinvointialueen ulkopuolelta ostetuista palveluista.

Pirkanmaan hyvinvointialueen taloustilanne on heikentynyt selvästi keväästä.

Keväällä alijäämän arvioitiin olevan 63,5 miljoonaa euroa. Heinäkuun talouden toteuman pohjalta tehty ennuste alijäämästä onkin 95 miljoonaa euroa, eli yli 31 miljoonaa suurempi.

Valtaosa alijäämästä on tullut siitä, että asiakkaille on ostettu palveluita hyvinvointialueen ulkopuolelta.

Talousjohtaja Pasi Virtanen toteaa tiedotteessa, että tilanne edellyttää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen toimia talouden tasapainottamiseksi.

Tiedotteessa kerrotaan, että talouden seurantaa on vaikeuttanut viime syksynä tehdyn talousarvion tietojen epävarmuus. Nyt tilanteen syyt on arvioitava huolella, ja heinäkuun toteuma antaa jo varmemman kuvan talouden tilanteesta hyvinvointialueella.

Hyvinvointialueiden on lakisääteisesti katettava alijäämänsä tilinpäätöstä seuraavan kolmen vuoden aikana. Aluehallitus on hyväksynyt 14. helmikuuta strategian toimeenpano-ohjelman, jossa on varauduttu myös talouden tasapainottamiseen.

Alijäämäennusteen suuruuden vuoksi nyt tarvitaan uusiakin toimenpiteitä.

Hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee taloudellista tilannetta ja päättää jatkotoimista kokouksessaan 11. syyskuuta.

Myös Pirkanmaan alueellinen palveluiden verkoston suunnittelu jatkuu, useita eri kokonaisuuksia on valmistelussa ja ensimmäiset niistä kuulemiskierroksella.

Pirkanmaan hyvinvointialue on asiakasmääriltään maan suurin. Alueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa ihmistä 23 kunnassa.