Paikan valinnassa puheenjohtajaehdokas veti kotiinpäin. Lindtman on syntyperäinen vantaalainen ja asuu perheineen edelleen paikkakunnalla. Hän on pitkän linjan kuntapäättäjä, joka on luotsannut Vantaan kaupunginvaltuustoa vuodesta 2009 alkaen.