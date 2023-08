Näin abortin saaminen helpottuu syyskuussa: viisi tablettia, yksi lääkärikäynti

Suomessa tehdään vuosittain hieman yli 7000 raskaudenkeskeytystä. Aborteista lähes 99 prosenttia tehdään nykyään lääkkeillä.

Kolmasosa kaikista keskeytyksistä tehdään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Janina Kaislasuo pitää lääkkeillä tehtävää raskaudenkeskeytystä monesta syystä toimivana ratkaisuna.

– Se on varsin helppo naiselle. Sen voi tehdä kotona eikä tarvita sairaalaa. Koti on monelle turvallisin paikka. Koska kirurgiaa ei tarvita, se on myös hedelmällisyydelle hyvä vaihtoehto.

Kaislasuon mukaan aborttilain uudistusta on odotettu kovasti sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Ennen kaikkea Kaislasuo iloitsee potilaiden hoitopolun selkiytymisestä ja lyhenemisestä.

Uudessa laissa raskaana olevan oikeus päättää omasta kehostaan on selkeämpi. Palvelun saa yhdestä paikasta ja hoidon toteuttaminen helpottuu sekä abortin hakijan että terveydenhuollon osalta.

Tässä jutussa kerromme, mitä lakimuutos käytännössä tarkoittaa.

1. Oma pyyntö riittää abortin saamiseen

Uuden lain myötä raskaudenkeskeytystä ei enää tarvitse perustella silloin, kun raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa. Keskeytystä haluavan oma tahto riittää toimeenpiteen saamiseen.

Aiemmin aborttia hakevan on pitänyt kertoa, miksi hän ei halua jatkaa raskautta. Yleisimmin käytetty perustelu on ollut sosiaaliset syyt.

Vanha laki antoi lääkäreille periaatteellista valtaa arvioida perusteen riittävyyttä, vaikka käytännössä kaikki keskeytystä halunneet alle 12 viikkoa raskaana olleet ovat sen saaneet.

Perustelujen vaatiminen on siten heikentänyt potilaan itsemääräämisoikeutta.

– Moni on varmasti kokenut sen nöyryyttävänä ja holhoavana. Moni abortintekijä on nähnyt perustelun vaatimisen loukkaavan kehon itsemäärämisoikeutta, sanoo aborttikokemuksiin perehtynyt seksuaalineuvoja Sari Hälinen.

Hälinen on koonnut abortin tehneiden kokemuksia tietokirjaksi, joka ilmestyy syksyllä. Hän herättelee miettimään, kuinka monessa muussa lääketieteellisessä toimenpiteessä kuin abortissa omaa toivetta pitää erityisesti perustella kun kyseessä on lähtökohtaisesti tilanne, jossa raskaana oleva ei ole halunnut jatkaa raskautta.

2. Yksi lääkärikäynti riittää

Uuden lain myötä raskaudenkeskeytykseen riittää yksi lääkärikäynti. Aiemmin on vaadittu kahta lääkärinlausuntoa, joissa aborttia puolletaan.

Nyt varsinaista lääkärinlausuntoa ei enää vaadita. Lääkärin tehtävänä on tehdä lääketieteellinen tutkimus ja varmistaa muun muassa raskauden kesto, eikä arvioida keskeytystä haluavan perustelujen riittävyyttä.

Tämä muutos voi helpottaa varsinkin nuoria. Sari Hälisen keräämissä aborttikokemuksissa nimenomaan nuoret kertoivat olleensa huolissaan siitä, ovatko omat perusteet abortille lääkärin korviin riittäviä.

– Kyseessä voi olla ensimmäinen kerta kun nuori asioi omalla asiallaan terveydenhuollossa. He pohtivat, miten asetella sanansa jotta pyyntö menee läpi. Lisäksi asia vaikuttaa suuresti nuoren koko elämään ja tulevaisuuteen, Hälinen kertoo.

3. Toimenpiteen odotusaika lyhenee

On arvioitu, että uusi laki nopeuttaa keskeytyksen saamista noin viikolla. Aikaa säästyy, kun lääkärikäyntejä ei enää tarvita kahta.

Viikko voi kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta vastoin tahtoaan raskaana olevalle ja mahdollisesti raskauden oireista kärsivälle se on pitkä aika odottaa. Lisäksi mitä aiemmin keskeytys tehdään, sen helpompi se fyysisesti on.

Nopea toimenpiteeseen pääsy vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin.

– Nopeampi pääsy hoitoon ja se, ettei asiaa tarvitse perustella useammalle henkilölle, vähentää psyko-sosiaalista kuormitusta monella varmasti, sanoo Janina Kaislasuo.

Aborttikokemuksistaan kertoneista osa on Sari Hälisen mukaan sanoittanut kokemuksen odottamisesta ikään kuin rangaistuksena abortin haluamisesta.

Avaa kuvien katselu Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Janina Kaislasuo kehuu HUSin Puistosairaalan uusittuja tiloja, jonne alueen raskaudenkeskeytykset on keskitetty. Kuva: Retu Liikanen / Yle

4. Hoidon saa yhdeltä luukulta

Koska lähes kaikki raskaudenkeskeytyksen tehdään nykyään lääkkeillä, ei toimenpidettä tarvitse enää tehdä sairaalassa.

Siksi hoito voidaan toteuttaa myös perusterveydenhuollossa, kunhan siellä työskentelevillä on tarpeeksi osaamista aiheesta.

Käytännöt vaihtelevat eri paikkakunnilla. Joissain keskeytys voidaan hoitaa terveysasemalla, jossain toisaalla aborttiasiat hoidetaan yhä sairaaloiden yhteydessä. Esimerkiksi HUSin alueella neuvotaan ottamaan yhteyttä suoraan naistentautien poliklinikalle.

Käytännössä raskaudenkeskeytystä haluavan kannattaa ensin katsoa oman kuntansa terveydenhuollon nettisivuilta toimintaohjeet.

Uusi laki helpottaa suurinta osaa raskaudenkeskeytyksistä.

– 95 prosenttia meidän keskeytyksistä tehdään alle 12 raskausviikkoa kestäneille raskauksille. Ne ovat uuden lain piirissä, eikä niihin siis enää tarvita perusteluita, kertoo HUSin naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Janina Kaislasuo.

5. Asenteet muuttuvat, aborttihäpeä vähenee

Suomen noin 50 vuotta vanha aborttilainsäädäntö on ollut Euroopan tiukinta. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa keskeytystoivetta ei ole tarvinnut perustella.

Janina Kaislasuo haluaa hälventää raskaudenkeskeytyksiin liittyvää häpeää.

– Meille raskaudenkeskeytykset ovat osa arkea, yksi lääketieteellinen hoito muiden hoitojen joukossa. Me olemme naisten puolella, Kaislasuo sanoo.

Lakiuudistuksen myötä Suomi astuu eurooppalaisen liberaalimman aborttilainsäädännön piiriin.

Sekä Kaislasuo että Hälinen uskovat, että kun lainsäädäntö alkaa vastata ajan henkeä niin asenteetkin muuttuvat.

– Seksuaalineuvojana näkisin, että muutos on myös luvananto aborteista puhumiselle. Muutoksella normalisoidaan aborttia yhtenä terveydenhuollon toimenpiteenä muiden joukossa, Hälinen sanoo.

Molemmat asiantuntijat myös kiittelevät tavallisten kansalaisten runsasta osallistumista lakimuutosta ajaneeseen Oma tahto -kansalaisaloitteeseen vuonna 2020. Aloite keräsi yli 53 000 kannatusilmoitusta ja herätti laajaa keskustelua aborttilain päivittämisen tarpeesta.