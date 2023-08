Uskonnollinen mies otti naisen kakkosvaimokseen ja ampui hänet eroaikeen vuoksi, mutta se ei ollut kunniaväkivaltaa, arvioi syyttäjä

Helsingin Pikku Huopalahdessa huhtikuussa tapahtunut niin sanottu parkkihallisurma nosti jälleen keskusteluun kunniaväkivallan Suomessa.

37-vuotias nainen löytyi pysäköintihalliin parkkeeratusta autosta päähän ammuttuna. Hän kuoli myöhemmin sairaalassa ampumisesta saamiinsa vammoihin.

49-vuotiasta miestä syytetään murhasta viime viikolla käräjillä alkaneessa oikeudenkäynnissä.

Avaa kuvien katselu Epäilty surma-ase löytyi läheisestä ankkalammesta. Kuva: Poliisi

Poliisi selvitti esitutkinnassa kunniaväkivallan mahdollisuutta, mutta syyttäjien mukaan poliisin keräämästä näytöstä ei löytynyt syitä pitää tekoa kunniaväkivaltana.

Syyttäjien mukaan kysymys on lähisuhdeväkivallasta. Teon motiivina pidetään mustasukkaisuutta.

– On toki mahdollista, että teolla on tavoiteltu kunnian palauttamista. Syytetty ei ole avannut motiivejaan millään tavalla. En voi arvailla hänen syitään, kertoo syyttäjä Saara Tiittanen.

Syyttäjät: Mies oli kontrolloiva ja väkivaltainen

Ammutuksi tullut nainen oli miehen toinen vaimo heidän uskontonsa mukaisessa avioliitossa. Imaami oli vihkinyt pariskunnan videopuhelun välityksellä Afganistanista käsin.

Virallisesti he olivat Suomessa avopari. Mies on avioliitossa toisen naisen kanssa, jonka kanssa hänellä on myös lapsia.

Poliisi jututti esitutkinnassa epäiltyä laajasti tämän käsityksistä naisen asemasta parisuhteessa. Uskonnolliset arvot ovat miehelle tärkeitä.

Hän muun muassa toivoi naisystävänsä käyttävän huivia, peittävän vartalonsa ja pysyvän kotona lasten kanssa. Esitutkinnan mukaan mies seurasi, kenen kanssa nainen liikkui ennen heidän Sharia-lain mukaista liittoaan.

Avaa kuvien katselu Nainen löytyi vakavasti loukkaantuneena parkkihalliin pysäköidystä autosta. Kuva: Poliisi

Syyttäjien mukaan mies oli kontrolloiva ja väkivaltainen naista kohtaan. Todistajan mukaan hän oli sanonut, että nainen on hänen vaimonsa tai hän tappaa naisen.

Esitutkinnassa mies ei selvittänyt millään tavalla teon taustoja tai motiiveja. Myöskään suvun tai yhteisön osallistumista tekoon tai sen suunnitteluun ei tullut esiin.

– Mietin kysymystä kunniaväkivallasta syyteharkinnan aikana. Syyttäjän näkökulmasta teko ei kuitenkaan poikkea tyypillisestä mustasukkaisuudesta johtuvasta henkirikoksesta, Tiittanen kertoo.

Syyttäjien mukaan uhri tahtoi eroon parisuhteesta ja hänellä oli suhde toiseen mieheen. Syytetty ei suostunut antamaan naiselle eroa.

– Syyttäjien näkemyksen mukaan uhri oli päättänyt parisuhteen ja ryhtynyt uuteen suhteeseen toisen kanssa. Tekijä oli saatuaan tietää tästä, tehnyt tämän teon vakaasti harkiten, Tiittanen toteaa.

Avaa kuvien katselu Syytetyn käyttämä takki löytyi läheisestä roska-astiasta. Kuva: Poliisi

Mies kiistää syytteet ja väitteet väkivaltaisesta suhteesta kokonaan. Miehen mukaan hän ei ollut naisesta mustasukkainen tai vihainen.

Kunniaväkivallan tavoitteena palauttaa yhteisön maine

Mikä ero sitten on kunniaväkivallalla ja lähisuhdeväkivallalla?

Ihmisoikeusliiton asiantuntijan Johanna Latvalan mukaan kunniaväkivallan tarkoituksena on suojella perheen tai suvun kunniaa.

Taustalla on yhteisöllisesti jaettu ajatus siitä, mikä on kunniallinen elämä ja käytös.

– Jos yhteisön jäsen toimii näiden normien vastaisesti, ajatellaan että perheen tai suvun kunnia voidaan palauttaa rankaisemalla tekijää, Latvala sanoo.

Avaa kuvien katselu Omaiset löysivät uhrin Paimionkujan parkkihallista. Kuva: Katri Kirsi / Yle

Hänen mukaansa kunniaan liittyvä väkivalta näyttäytyy usein myös monenlaisena kontrollina, jolla pyritään ennalta estämään epätoivottuna pidettävää käytöstä. Kontrolli liittyy erityisesti tyttöjen ja naisten ”siveellisyyden” vartiointiin.

Lähisuhdeväkivalta puolestaan on perheessä tai ihmissuhteessa tapahtuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan 31 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista naisista on kokenut elämänsä aikana fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa nykyisen tai entisen kumppanin tekemänä.

THL:n erikoistutkija Johanna Hietamäki ja Amnestyn asiantuntija Pia Puu Oksanen keskustelivat lähisuhdeväkivallasta 21. helmikuuta 2023 Politiikkaradiossa.

Syyttäjät vaativat syytetylle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Tuomio asiasta annetaan 11. syyskuuta.