”Oli selvää, että hän ei enää ole pitkään keskuudessamme” – Verneri Pohjola kertoo, miten Kaija Saariahon viimeinen sävellystyö syntyi

Verneri Pohjolaa jännitti. Hän ei ollut sinä päivänä soittanut trumpetilla ääntäkään, mutta nyt tarkoitus oli esitellä instrumentin mahdollisuuksia Kaija Saariaholle.

Yksi Suomen suurimmista säveltäjistä, joka ei aiemmin ollut rohjennut kirjoittaa suurta teosta vaskipuhaltimelle, seurasi jazzvirtuoosia kiinnostuneena. Tämä oli alku heidän musiikilliselle yhteistyölleen, ensimmäisiä tapaamisia ylipäänsä.

– Kerroin, että yleensä aloitan puhaltamalla pitkän äänen, Pohjola muistelee kevättalvella 2022 tapahtunutta kohtaamista.

Niin Pohjola teki nytkin. Säveleksi valikoitui alarekisterin soiva alennettu a eli as.

Pitkän äänen jälkeen Pohjola tunsi tarvetta sanoa jotain. Hän kertoi, että as on hänelle jonkinlainen turvaääni, kaunis ja pehmeä, josta voi lähteä soittamaan helposti mihin suuntaan tahansa.

Pari kuukautta myöhemmin kaksikko tapasi jälleen. Saariaho oli säveltänyt trumpettikonserton ensimmäisen osan. Teos on Verneri Pohjolalle räätälöity ja täynnä tunnetta.

– Hän sanoi, että no mä nyt kirjoitin tähän kaikille tätä as:aa, kun se on sinun lempiäänesi. Se kuvastaa Kaijan ihanuutta.

Suomen menestynein nykysäveltäjä Kaija Saariaho oli viimeisiä kertoja esillä julkisuudessa viime syksynä, kun hänen Innocence-oopperansa sai ensiesityksensä Suomessa.

Säveltäjän ja solistin viimeiset hyvästit

Tänään trumpettikonsertto HUSH saa kantaesityksensä Helsingin musiikkitalossa – vajaat kolme kuukautta säveltäjän kuoleman jälkeen. Saariaho sairasti aggressiivista aivosyöpää. Hän kuoli 2. kesäkuuta 2023.

– Meille syntyi ihan erityislaatuinen yhteys kappaletta tehdessä. Vaikka hän ei varsinkaan aluksi sanonut suoraan, että tämä teos jää hänen viimeisekseen, se oli todennäköisesti hänelle selvää jo silloin, kun hän aloitti työn.

Vielä viime syksynä Saariaho antoi haastatteluja medialle ja osallistui Suomessa viikkoja jatkuneisiin 70-vuotisjuhlallisuuksiinsa siitä huolimatta, että hän ei ilman terveyshuoliakaan olisi nauttinut olla huomion keskipisteenä. Innocence-oopperan Suomen kantaesitys lokakuussa oli vuoden musiikkitapauksia.

Samalla Saariaho ahersi viimeisen sävellystyönsä kimpussa. Tiivistä yhteistyötä Pohjolan kanssa jatkui reilun vuoden päivät.

Viimeisen kerran he tapasivat huhtikuussa Saariahon kotona Pariisissa.

– Kappale oli tullut valmiiksi. Kävin soittamassa osuuteni hänelle alusta loppuun. Joitain kohtia hypittiin yli, koska hän oli niin väsynyt.

Talossa vallitsi Pohjolan mukaan lämmin tunnelma.

– Siellä oli koko perhe läsnä, ja Kaija vaikutti hyvin onnelliselta. Oli selvää, että hän ei enää ole pitkään meidän keskuudessamme. Jätimme hyvästit.

Saariaho sävelsi teokseen magneettikuvauslaitteen äänen

Pohjola kokee, että neliosaisessa konsertossa ja sen luomistyössä oli alusta alkaen lopullisuuden tuntua.

– Siinä oli mukana luopumisen teemoja ja oman kuoleman käsittelyä. Se oli tässä prosessissa hyvin käsinkosketeltavaa, vaikka faktisesti emme koskaan puhuneet kuolemasta vaan musiikista.

Eräällä tapaamisella Saariaho kertoi Pohjolalle näkemästään unesta, jossa hän oli pudonnut pimeään, loputtomaan kaivoon. Säveltäjä oli kysynyt, miltä se voisi kuulostaa trumpetilla soitettuna. Kun Pohjola esitteli näkemyksensä, säveltäjä innostui. Hän kirjoitti unen konserton toiseksi osaksi.

Saariaho antoi Verneri Pohjolalle kaksi ehtoa ennen yhteistyön aloittamista: Pohjolan oli tutustuttava mahdollisimman kattavasti Saariahon musiikkiin ja esiteltävä Saariaholle omaa soittoa mahdollisimman laajasti.

Teoksen ensimmäinen osa on puolestaan as-sävelineen omistettu Verneri Pohjolalle. Kolmannessa osassa Saariaho hahmottelee, miltä magneettikuvauslaitteen ääni voisi kuulostaa sinfoniaorkesterin ja trumpetin soittamana.

– Se on hyvin mekaaninen ja raju kappale, Pohjola kuvailee.

Pohjola on pitkin matkaa keskustellut teoksesta myös Saariahon perheenjäsenten kanssa. Viimeisen osan nimi on Into the silence.

– Oman tulkintani mukaan nimi viittaa siihen, että siinä Kaija kirjoittaa itsensä hiljaisuuteen.

Saariahon viimeisen teoksen kantaesitys on merkittävä tapaus suomalaiselle musiikille, niin merkittävä, että konsertin alkupuoli näytetään poikkeuksellisesti suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä tänään torstaina klo 19.02 alkaen. Helsingin Musiikkitaloon avataan ennen konserttia kaikille avoin surunvalittelukirja.

Pohjolalle illan konsertti on tunteikas hetki. Surun tunnetta kehystävät lämpö ja arvostus.

– Ihailin hänen tapaansa tehdä töitä, puhua musiikista ja suhtautua ihmisiin. Hänen läsnäolonsa oli aina hyväksyvä ja kunnioittava. Toivon vain, että pystyn välittämään hänen näkemyksensä omalla tavallani.

Taidemusiikkia jazzimprovisaation vapaudella

Säveltäjän ja virtuoosimuusikon yhteistyö on vuosisatojen aikana hyväksi todettu tapa säveltää uutta musiikkia. Parhaassa tapauksessa, kuten nyt, metodi inspiroi molempia.

Pohjolaa on pitkään kiehtonut kysymys siitä, millä tavoin hänen omat vapaat improvisaationsa jazzin puolella resonoivat nykytaidemusiikin kanssa.

Siihen hän tavallaan on nyt saamassa vastauksen. HUSH-konsertto on solistin kadenssia eli ilman säestystä soitettua lyhyttä sooloa lukuun ottamatta läpisävellettyä taidemusiikkia, mutta Saariaho jätti teokseen tarkoituksella paljon tulkinnanvaraa.

– Hän on ihan mielettömän upeasti saanut stemmani (soolotrumpetin osuuden) sellaiseksi, että se tuntuu kuin se olisi omaa soittoani, jonka hän on ottanut välineekseen. Soittoni on kirjoitettu osaksi orkesteria.

HUSH-konserton kantaesityksen johtaa kapellimestari Susanna Mälkki. Tässä kuvassa Mälkki johtaa Helsingin kaupunginorkesteria, mutta torstain kantaesityksessä orkesterina on Radion sinfoniaorkesteri.

Pohjola pyrkii olemaan solistina läsnä, kuten hän on jazzimprovisaatoidensa aikana. Juuri läsnäolo on hänen mielestään hänen vahvuuksiaan.

– Minun on helppo kuvitella, kuinka taitavasti klassinen trumpetisti soittaisi osuuteni HUSHissa. Välillä olen itsekin yrittänyt harjoitella teosta niillä ehdoilla. Sitten oivalsin, että tämä ei ole minulle todistelun tai näytön paikka, vaan soitossani on aina virheitä.

Tärkeintä onkin musiikki, Pohjola alleviivaa.

– Kaijan musiikki, jota saan tulkita omalla äänelläni.

