Yhdysvaltalaisessa eläintarhassa syntyi täplätön kirahvi

Yhdysvalloissa Tennesseessä sijaitsevassa eläintarhassa on syntynyt tyystin täplätön kirahvi.

Verkkokirahvin poikanen syntyi Brights-nimisessä eläintarhassa 31. heinäkuuta. Kyseessä on äärimmäisen harvinainen eläin: se on tiettävästi alalajinsa ainoa yksivärinen kirahvi, eläintarha kertoi maanantaina The Guardianin mukaan.

Eläintarhan mukaan poikanen on nyt jo noin 180 senttimetrin korkuinen.

Verkkokirahvissa on tavallisesti isoja, ruskeita täpliä. Heinäkuussa syntynyt poikanen sen sijaan on kauttaaltaan ruskea. Kuva: Brights Zoo

Kirahvien suojelusäätiö GCF:n toiminnanjohtaja Stephanie Fennessy sanoi Washington Postin mukaan, ettei säätiö ole koskaan nähnyt samanlaista kirahvia luonnossa.

Kirahveille ominaiset pilkut toimivat yleensä maastoutumisen apuna.

Eläintarha on avannut kirahvinpoikaselle nimikilpailun. Washington Postin mukaan eläintarha pyrkii tuomaan erityislaatuisella poikasella huomiota kirahvien suojelulle. Kirahvi on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut laji ja niitä on luonnossa noin 117 000.

Kirahvien elinympäristöt Afrikassa ovat pienentyneet maanviljelyksen takia. Niitä uhkaavat myös metsien hakkuut, salametsästys ja ihmisten väliset konfliktit.

Vuonna 2020 Keniassa havaittiin erittäin harvinaisia valkoisia kirahveja.