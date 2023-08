Taloyhtiön konkurssi Varkaudessa: Teatterikerho menettää osakehuoneistonsa ja vuokralainen ei tiedä, kenelle vuokra maksetaan

Varkauden Teatterikerho täyttää ensi keväänä 70 vuotta. Se on vuosikymmeniä hoitanut Varkauden teatterin väliaikatarjoilut ja vaatesäilytyksen, eli narikan. Työntekijöitä yhdistyksellä on yksi, kokki. Vapaaehtoisia sen sijaan on noin 40.

Yhdistykselle on kertynyt vuosikymmenien saatossa varallisuutta, jota on sijoitettu osakehuoneistoihin. Niitä yhdistyksellä on Varkaudessa neljä, kaikki kaksioita ja kaikissa sama vuokra: 350 euroa kuukaudessa.

Nyt yksi osakehuoneisto on menetetty Varkauden Kauppakatu 40 kiinteistön konkurssissa.

– Soitin hetki sitten vuokralaiselle, että meille ei enää tarvitse maksaa vuokraa. Emme enää omista sitä. Se on konkurssipesän hallussa, Teatterikerhon varapuheenjohtaja Tuomo Luostarinen sanoo. Hän istuu taloyhtiön hallituksessa.

Avaa kuvien katselu Tuomo Luostarisen mukaan taloyhtiön vastikevaje oli niin suuri, ettei konkurssille ollut vaihtoehtoja. Kuva: Tuomo Luostarinen

Teatterikerho on omistanut osakehuoneistonsa toistakymmentä vuotta. Siitä ei ole velkaa, mutta ei paljoa muutakaan. Varkaudessa on alhainen vuokrataso.

– Sijoitukseksi se on aikoinaan ostettu, mutta ei siitä ole paljoa tuottoa saanut. 54-neliöisen kaksion vuokra on 350 euroa kuukaudessa ja hoitovastike 270 euroa, Luostarinen sanoo.

Luostarisen mukaan Varkaudessa ei suurempaa vuokraa pysty perimään.

”En ole ennen asunut talossa, joka menee konkurssiin”

Teatteriyhdistyksen huoneistossa vuokralla on tällä hetkellä 22-vuotias mies. Hän on asunut kaksiossa muutaman vuoden. Tilanne on uusi. Hän ei halua nimeään julkisuuteen, mutta toimituksella on tieto hänen henkilöllisyydestään.

Tilanne on hänelle uusi ja hieman hämmentävä.

– En itse asiassa tiedä vielä, kenelle nyt maksan vuokraa. Olen tässä odotellut, että tulisi sekin tieto. En ole ennen asunut talossa, joka menee konkurssiin.

Hän arvioi, että talossa on hänen lisäkseen asukkaita ehkä vain kolmessa huoneistossa. Talo on rauhaton ja hän on vältellyt naapureiden kohtaamista.

– Järjestyshäiriöitä on ollut, muutamia kertoja on poliisi käynyt paikalla. Ei tämä kaupungin rauhallisin talo todellakaan ole.

Tulevaisuus ei silti häntä huoleta, sillä suunnitelmissa on muutto pois Varkaudesta, mahdollisesti Tampereelle. Mikäli talvi menee vielä Varkaudessa, ovat suunnitelmat jo valmiina.

– Aina jonkun kaverin luo pääsee, jos talosta loppuu sähköt ja vesi. Varkaudessa on paljon vuokra-asuntoja tarjolla. Aina jostain löytyy uusi asunto, nuori mies pohtii.

Uudet omistajat jättivät yhtiövastikkeet maksamatta

Kiinteistöyhtiö Kauppakatu 40 on ollut vaikeuksissa pitkään. Taloyhtiössä on sekä isoja liiketiloja että vajaat kaksikymmentä asuinhuoneistoa, joissa asukkaita on pesänhoitajan arvion mukaan alle puolessa. Liiketiloista iso osa on ollut tyhjänä jo muutaman vuoden.

Ongelmat alkoivat, kun pitkäaikaiset omistajat myivät liikehuoneistonsa, ja monien omistajanvaihdosten jälkeen viimeiset eivät enää maksaneet yhtiövastikkeita.

– Minun käsitykseni on, että kaupunki tai kuntayhtymä myi käytössään olleen tilan vuosia sitten ja uusi omistaja ei maksanut yhtiövastikkeita kertaakaan. Taloyhtiö joutui ottamaan lopulta liiketilan haltuunsa, Luostarinen muistelee.

Pitkäaikaisen vuokralaisen, Nordean pankkikonttorin muutto romahdutti taloyhtiön tulovirran.

– Nordea muutti pois talosta syksyllä 2021 ja silloin tullut uusi liiketilan omistaja ei suostunut enää maksamaan yhtiövastikkeita, Luostarinen kertoo.

Taloyhtiö yritti viimeisenä keinonaan pelastaa yhtiön nostamalla hoitovastike kahdeksaan euroon neliöltä, mutta se todettiin riittämättömäksi hyvin nopeasti.

– Olen siinä käsityksessä, että sen jälkeen osa muistakin osakkeenomistajista lopetti yhtiönvastikkeiden maksamisen kun he näkivät, että konkurssi on tulossa.

Luostarisen mukaan lopputulos on selvä. Taloyhtiöllä on niin iso vastikevaje, ettei konkurssille ollut mitään vaihtoehtoja. Omistajat menettävät omistuksensa. Pesänhoitajan mukaan edessä on kiinteistön huutokauppa.