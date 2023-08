Tämän pitää tapahtua ennen kuin rauha on mahdollinen Ukrainassa

Presidentti Sauli Niinistö sanoi tänään puheessaan suurlähettiläspäivillä, että kansainvälisessä yhteisössä alkaa olla laaja yhteisymmärrys siitä, millaisille periaatteille Ukrainan tavoittelema kestävä rauha voisi rakentua. Hän viittasi muun muassa Jeddassa pidettyyn 40 maan kokoukseen.

A-studiossa tiistaina vierailleet asiantuntijat pohtivat muun muassa sitä, mitkä olisivat rauhan rakentamisen edellytykset. Everstiluutnantti Simo Pesu Maanpuolustuskorkeakoulusta nosti esiin, mitä pitäisi tapahtua, jotta Ukraina voittaisi takaisin maa-alueitaan.

– Se edellyttää, että Venäjän asevoimat romahtavat jollain tavalla rintamalla Etelä-Ukrainassa.

Pesu sanoi, että romahduksesta ei pystytä näkemään ulkopuolelta, missä se tapahtuu.

– Nämä tämän päivän tapahtumat, kuten yhden kylän valtaus, kertovat siitä, että taas yksi askel mentiin eteenpäin. Mutta se ei kerro sitä, miten Venäjä kykenee miehittämään seuraavat linjat ja miten se kykenee huoltamaan ja ylläpitämään joukkojaan, mikä on se olennainen kysymys.

Sotilaallinen romahdus ei välttämättä Pesun mukaan johda poliittisella tasolla mihinkään kyseisellä maa-alueella.

– Se tarkoittaa, että rintamalinja siirtyy tuohon kohtaan ja taistelut jatkuvat siinä, Pesu totesi.

Ukrainan pitää ryhtyä rauhan moottoriksi

Toimittaja Petri Raivio kysyi Helsingin yliopiston apulaisprofessori Katri Pynnöniemeltä, miten tosissaan rauhaa Ukrainaan ollaan rakentamassa. Pynnöniemi muistutti, että rauhanpyrkimysten taustalla on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin aloite kymmenen kohdan rauhansuunnitelmasta.

– Tarvitaan oikeudenmukainen rauha, Venäjän joukkojen poistaminen ja hyvin laaja-alainen näkemys siitä, mitä rauha edellyttää. Alkaen ydinturvallisuus-, energia- ja ruokaturvallisuuskysymyksistä.

– Minun mielestäni siinä on olennaista, että Ukraina asettaa itsensä moottoriksi, toimijaksi, joka on ollut koko ajan Venäjän diskurssin vastaisesti. Venäjähän yrittää osoittaa, että Ukraina on pelkkä vasalli, toimimaton alusta, jossa soditaan, Pynnöniemi sanoi.

Katso koko A-studion lähetys täältä.