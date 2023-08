Kiehkuravesiruton valtaama lampi tyhjennetään syyskuussa – vastaavaa ei ole kokeiltu aiemmin missään

Varsinais-Suomessa Paimiossa sijaitseva Ankkalampi on ainakin puolitoista vuotta pois uimareiden käytöstä.

Uimareiden suosiossa oleva Ankkalampi, Paimiossa Varsinais-Suomessa, tyhjennetään kiehkuravesiruton hävittämiseksi.

Paimion ympäristöinsinöörin Liisa Kaskiluodon mukaan lammen tyhjentäminen maksaa noin 250 000 euroa. Lammen tyhjentämisen katsottiin Paimiossa olevan ainoa keino kasvin hävittämiseksi. Kiehkuravesirutto on Suomen vesistöissä suhteellisen uusi vieraslaji, eikä vastaavaa keinoa ole kokeiltu muualla.

– Kasvia yritettiin ensin poistaa kriittisistä paikoista sukeltamalla, mutta totesimme, ettei siitä ole kuin ensiavuksi. Lampi on sen verran iso ja kasvi on niin pahasti levinnyt, Kaskiluoto perustelee.

Lampi ranta-alueineen suljetaan urakan ajaksi. Sulku alkaa 1. syyskuuta ja jatkuu, kunnes lampi käyttökunnossa. Lammen arvioidaan olevan uimareiden käytössä viimeistään syksyllä 2025.

Kiehkuravesiruttoa havaittiin Ankkalammessa ensimmäisen kerran kesällä 2021. Se on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Kasvista ei ole vaaraa ihmisille, mutta se voi levitä muihin vesistöihin esimerkiksi uimapuvun mukana.

Aurinkoahvenista eroon samalla kertaa

Hanke alkaa laitureiden nostolla vedestä, jonka jälkeen vesi pumpataan pois Ankkalammesta. Vesi johdetaan hiekkasuodattimen kautta maastosuodatukseen metsänpohjalle. Tämän jälkeen vesi ohjataan Paimionjokeen 750 metriä pitkän ojan kautta.

Lammen tyhjentäminen ja pumpatun veden suodattaminen varmentavat torjuntatyön onnistumista ja estävät kiehkuravesiruton leviämisen muihin vesistöihin.

Kiehkuravesiruton lisäksi Ankkalammessa on havaittu aurinkoahvenia, jotka luokitellaan myös haitalliseksi vieraslajiksi. Myös niistä päästään Kaskiluodon mukaan eroon tyhjennyksen ansiosta. Kalat on tarkoitus poistaa sähkökalastamalla tyhjennyksen loppuvaiheessa.

Tyhjentämisen jälkeen kiehkuravesirutto poistetaan mekaanisesti lammen pohjasta. Kasvit toimitetaan hävitettäväksi biokaasulaitokselle. Lammen pohja ruopataan tai kaivetaan, mikäli maanpinta ehtii jäätyä. Näin varmistetaan, ettei pohjaan jää juuren palasia.

Lopuksi pohja maisemoidaan uudella, puhtaalla hiekalla ja lammen reunat viimeistellään. Kunnostustöiden pitäisi valmistua ensi kesään mennessä. Sen jälkeen odotellaan, että Ankkalampi täyttyy itsekseen pohja- ja sadevedellä.

Vedenlaatua tarkkaillaan koko hankkeen ajan.

Avaa kuvien katselu Kiehkuravesirutto ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta tuntuu uidessa epämiellyttävältä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Muualtakin havaintoja

Tiedossa ei ole, miten kiehkuravesirutto on alun perin levinnyt Ankkalampeen. Todennäköisin selitys on Kaskiluodon mukaan se, että joku on käynyt tyhjentämässä lampeen akvaarionsa.

Havaintoja kasvista on tehty muuallakin, muun muassa Paimiossa sijaitsevasta Hiekkahelmestä. Siellä kasvia on pystytty torjumaan sukeltamalla, koska kyseessä on hyvin pieni lampi.