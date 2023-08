Suomen tällä hetkellä suurin aurinkopuisto Kalajoella toimii nyt täydellä tehollaan

Kalajoen Juurakon aurinkopuistossa on kaikkiaan 24 000 aurinkopaneelia. Kuvituskuva.

Suomen tällä hetkellä suurin aurinkopuisto Kalajoella on valmis, ja se voi toimia täydellä tehollaan.

Juurakon aurinkovoima-alueen rakennusprojektin päättymistä juhlistetaan tänään keskiviikkona kello 11 voimala-alueella alkavilla avajaisilla.

Täyteen valmiuteensa rakennetun voimalan teho on 13 megawattia, ja siinä on kaikkiaan 24 000 aurinkopaneelia. Rahaa energiapuistoon on käytetty noin 8,7 miljoonaa euroa.

Aurinkoenergiayhtiö Solarigo Systems Oy:n teknologiajohtaja Ville Vairinen sanoo investoinnin varmistuneen viime vuonna, kun Juurakon kohteelle myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriön tuki. Voimala nousi pystyyn nopeasti viime kesästä lähtien.

Yksi etappi oli, kun osa aurinkopuiston voimaloista saatiin tuottamaan sähköä jo helmikuussa.

– Tämän vuoden alkupuolella ja kesällä saimme loputkin voimalasta valmiiksi, Vairinen kertoo rakennusprosessista.

Pohjoismaiden ensimmäinen aurinko–tuulivoimapuisto

Juurakon aurinkopuisto on osa laajempaa sähköntuottoaluetta, johon kuuluu myös tuulivoimaa.

Kalajoen aurinko–tuulivoima-hybridipuisto on ensimmäinen laatuaan Pohjoismaissa.

– Yhdistelmästä on sellainen hyöty, että pystymme tehokkaammin syöttämään energiaa kantaverkkoon. Yleisesti puhutaan, että silloin kun tuulee paljon aurinko paistaa vähemmän. Ja vastaavasti, kun aurinkoenergiaa saadaan maksimiteholla, niin silloin tuulee vähemmän.

Alueen tuulivoimaloiden rakentamisesta on vastannut VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy.

Tällä hetkellä Suomeen on rakenteilla Juurakkoa suurempiakin aurinkopuistoja, ja myös hybridisähköpuistoja rakennetaan parhaillaan muualle Pohjoismaihin.