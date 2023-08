Vapauden tunne viehättää 29-vuotiasta Sofia Ahvenaista – hidas matkailu ei ole trendilaji, vaan kannanotto

Sofia Ahvenainen lähettää videoterveiset Pohjois-Ruotsista, jossa hän on tällä hetkellä pitkällä vaelluksella. Matkapuhelinyhteydet ovat reitin varrella aika ajoin huonot, mutta se on ollut Ahvenaisen mielestä mukavakin seikka.

Hitaiden matkailijoiden määriä on vaikea arvioida. Suomeen ”slow travel” -ilmiö on rantautunut viipeellä.

Viimeiset päivät rovaniemeläinen Sofia Ahvenainen on ollut onnensa kukkuloilla. Hän viettää lomaa 440 kilometrin Kungsleden-vaelluksella Hemavanista Abiskoon.

Rovaniemeläinen Ahvenainen ei ole mikään himoretkeilijä, vaikka muutamista lyhyistä reissuista hänellä kokemusta onkin.

– Olen miettinyt jo jonkin aikaa pidemmän vaelluksen tekemisestä, kuten matkasta Meksikosta Kanadaan. Nyt kokeilen täällä, onko pitkä pitkä vaellus minun juttuni.

Ainakin seitsemän ensimmäisen päivän jälkeen siltä on tuntunut.

– Vapauden tunne on voimakas, kun ei tarvitse miettiä miettiä normielämän asioita. Kävelen sen verran kuin siltä tuntuu. Syön, kun on nälkä, ja illalla pystytän teltan mukavaan paikkaan, hän kuvailee.

Ahvenaisella ei ole tarkkaa aikataulua. Tosin töihin hänen täytyy toki suunnata, kun loma loppuu.

Ahvenainen taivaltaa yksin, mutta hän ei kerro kokevansa itseään yksinäiseksi. Matkan varrella hän on kohdannut muita reissaajia telttapaikoilla, mutta hän on yöpynyt myös yksin matkallaan.

– Olen ennenkin matkustanut yksin, sillä kaipaan omaa aikaa. Tosin eilen oli sateista ja sumuista. Kiipesin erään vuoren huipulle, josta näkyvyyttä oli vain pari metriä. Niin siinä kävi mielessä, että mitä, jos minulle tapahtuu täällä jotain?

Ahvenainen vierailee patikkamatkansa aikana myös muutamassa ruotsalaisessa kylässä.

– Tämä on hidasta matkailua parhaimmillaan, hän mainitsee.

Anna-Emilia Haapakosken mukaan hitaan matkailun periaatteilla voi reissata niin ulkomailla kuin ihan lähiseuduilla.

Bucket list -matkailusta tuli normi

Hevoskärryjen ja höyrylaivojen aikaan kaikki matkustaminen oli hidasta. Sitten tekniikka kehittyi ja yhteiskunta muuttui. Matkustamisesta tuli nopeampaa, halvempaa ja helpompaa.

Myös yhteiskunta ja elämä on digitalisaation myötä muuttunut hektiseksi. Hektistä on myös matkailu.

Bucket list -matkailusta on tullut normi.

Vastapainona pikakulttuurille on syntynyt ajatus hidastamisesta.

– Hitaan matkailun juuret ovat hitaassa ruuassa. “Slow food” -liike lähti liikkeelle Italiasta, kun Roomaan oltiin perustamassa ensimmäistä McDonaldsia, matkailututkimuksen yliopisto-opettaja Anna-Emilia Haapakoski kertoo taustoja.

Hidas matkailu on Haapakosken mukaan hankalasti selitettävissä oleva termi. Se on hitaampaa matkantekoa, kuten maateitse liikkumista ja lentämisen välttämistä. Toisaalta se on myös ajatus siitä, ettei vain kuljeta yleisten tunnettujen matkakohteiden perässä.

Moni kaipaa matkailusta yllätyksiä, uuden löytämistä ja seikkailuja. Hidas matkailu voi olla vastaus tähän. Haapakosken mukaan hitaassa matkustamisessa on mahdollista tutustua syvällisemmin niin matkakohteisiin kuin matkan varrella kohdattuihin ihmisiin.

– Arkea pakoon ei tarvitse lähteä lentokoneella Mallorcalle. Hitaassa matkailussa keskiössä ovat rauhoittuminen, ajattelu ja mielikuvitus, pohtii Haapakoski.

Avaa kuvien katselu Sofia Ahvenainen kertoo matkallaan syövän silloin, kun on nälkä ja pystyttävän teltan, kun väsyttää. Kuva: Sofia Ahvenainen

Ei tarvitse luopua matkailusta

Hidas matkailu kytkeytyy vahvasti ekologisuuteen ja eettisyyteen.

– Hidas matkailu ajaa samoja arvoja, mutta asian hauskuus on siinä, että hitaassa matkailussa voi olla vastuullinen hauskalla tavalla. Ei tarvitse luopua mistään, vaan ennemminkin saa lisää, Anna-Emilia Haapakoski sanoo.

Kestävän kehityksen johtaja Liisa Kokkarinen Visit Finlandista toteaa, ettei hidas matkailu ole koskaan ollut trendi, vaan ennemminkin kannanotto.

– Tokihan Suomessa on ollut hidasta matkailua aina: aitoja paikallisia ruokapaikkoja, rauhoittumista ja kohtaamisia vaellusreittien varrella. Vaikkei matkailulla erityisesti ole haettu sitä että lähdetään hidastamaan.

Hidas matkailija haluaa usein ilmentää valinnoillaan omaa arvomaailmaansa: juurikin esimerkiksi ekologisuutta liikkumisvälineiden ja eettisyyttä paikallisen kulttuurin kunnioittamisen suhteen.

Kokkarisen mukaan hitaassa matkustamisessa haetaan bucket listin täyttämisen sijasta merkityksellisyyttä, aitoja kohtaamisia ja yhteyttä ihmisiin.

Kesä otollinen ajankohta

Toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen mukaan Lapissa vierailevien hitaiden matkailijoiden määrää on vaikea arvioida.

–Jo vuosia sitten ennustettiin, että hidas matkailu lisääntyy, mutta Suomeen ilmiö on saapunut aika hitaasti. Tottakai meille saapuu matkailijoita, jotka hakevat hiljaisuutta ja irtautumista. Rauhoittumiseen sopivia resorteja meillä on paljon tarjolla.

Koska hitaan matkailun keskiössä on paikalliseen kulttuuriin ja ihmisiin tutustuminen, näkee Kärkkäinen, että Lapin kesä olisi hitaalle matkailijalle otollinen ajankohta.

– Suomalainen elämäntapa tarjoaa kesäisin hyvät mahdollisuudet tavata paikallisia ihmisiä, kun Suomi on täynnä erilaisia pieniä tapahtumia. Talvisin ihmiset vetäytyvät koteihinsa, Kärkkäinen pohtii.

Yhteyksiä tarvittaisiin lisää

Moni voi matkailla hitaasti vaikkapa lähiympäristössä. Kauemmas pääseminen vaatii kuitenkin enemmän ponnisteluja. Esimerkiksi juna- ja bussimatkojen ostaminen on paljon vaikeampaa kuin lentojen buukkaaminen.

– Lippuvarausjärjestelmät eivät keskustele keskenään samalla tavalla kuin lentojen varaamisessa, toteaa Liisa Kokkarinen Visit Finlandista.

Kokkarinen arvioi, että maata pitkin kulkeviin yhteyksiin on pakko panostaa tulevaisuudessa.

– Matkailualan odotetaan kasvavan, mutta samalla päästöjä pitäisi saada alas, Kokkarinen toteaa.

Anna-Emilia Haapakosken mukaan yhteyksiä ei välttämättä aina edes tarvittaisi lisää, kunhan yhteysliikenne toimisi jouhevasti. Joskus pelkkä bussiaikataulun rukkaaminen helpottaisi jouhevaa matkustamista.