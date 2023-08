Pitäisikö turkistarhaus kieltää Suomessa? Ala on joka tapauksessa loppumassa, sanoo vasemmistoliiton Kivelä

Turkistarhaus on kielletty lähes kahdessakymmenessä Euroopan maassa, muun muassa Italiassa ja Ranskassa. Suomessa elinkeino on laillinen ja turkistarhauksen kieltämisestä ollaan erimielisiä.

Vasemmistoliiton Mai Kivelä kertoo Ylen aamussa turkistarhauksen aiheuttavan eläimille suurta kärsimystä ja näkee, ettei eläintenoikeuksista välittävän maan tulisi sallia elinkeinoa. Kivelä on aiemmin toiminut eläinoikeusjärjestö Animalian toiminnanjohtajana.

Perussuomalaisten Juha Mäenpää ja kokoomuksen Janne Jukkola korostavat keskustelussa turkistarhauksen olevan laillinen elinkeino. He ovat kummatkin Vaasan vaalipiiristä, jonne turkistarhaus on keskittynyt.

Mäenpään mukaan laillista elinkeinoa ei voi kieltää ja korostaa, että eläinten lisäksi myös ihmisillä on oikeuksia.

Jukkola puolestaan sanoo, että lopulta kuluttaja ratkaisee asian sillä, ostaako tuotetta vai ei.

Eettisyys jakaa mielipiteitä

Mäenpään mukaan turkistarhauksen eettisyys herättää aiheessa eniten keskustelua. Hän näkee laillisuuden ja omaisuudensuojan olevan kuitenkin eettisyyttä tärkeämpiä.

Jukkola pitää alaa eettisenä, koska alalla on paljon ohjeita ja säädöksiä siitä, miten eläimiä pidetään ja kohdellaan. Hän näkee, että tiloilla on tehty paljon parannuksia.

Kivelä puolestaan pitää turkistarhausta yhtenä Suomen suurimmista eläinoikeusongelmista. Hänen mukaansa kesyttämättömiä villieläimiä ei ole eettistä pitää pienissä verkkopohjaisissa häkeissä, joissa ne eivät saa elää ”elämisen arvoista elämää”.

– On selkeää, että eettinen punninta on tärkein punninta. On ihan normaali asia, että yhteiskunta asettaa rajat siitä, millaisella toiminnalla on oikeus tehdä rahaa.

Eläinten ja tarhauksen lopettaminen

Mäenpää ja Jukkola vastustavat turkistarhauksen lopettamista, mutta kertovat kuitenkin hyväksyvänsä eläinten lopettamisen, jos viranomaiset tekevät sellaisen päätöksen esimerkiksi lintuinfluenssan takia.

Monet tarhat ovat Kivelän mukaan viime vuosina lopettaneet. Hänen mukaansa Suomessa pitäisi tunnustaa, ettei turkistarhaus ole tulevaisuuden ala vaan ala, joka tulee joka tapauksessa loppumaan.

– Tämä on osa reilua siirtymää, jossa nähdään olevan normaalia, että tietyt elinkeinot loppuvat ja uusia syntyy.

Jukkolan mukaan korona, sotatilanne ja hinnat ovat ajaneet turkistarhaajat ahtaalle.

– Moni on jopa sanonut, että voisi ajatella alan vaihtamista tai lopettamista, jos se olisi mahdollista, mutta heillä on isot velat niskassa, Jukkola kertoo.

Jukkola ja Kivelä korostavat, että on pohdittava, millaisia uusia kouluttamisen, työnteon ja yrittämisen mahdollisuuksia turkistarha-alueilla voisi olla.

Mäenpää puolestaan ei näe alan olevan menossa ”kohti auringonlaskua”. Jos ala kielletään, hänen mielestään valtion olisi oletettava turkistarhojen varat ja velat hoitaakseen.