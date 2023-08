Lotta Yli-Hukkala-Siira, 23, teki kymmenen vuoden opinnot kasaan kolmessa – nyt hän jakaa viisi yksinkertaista vinkkiä opiskelijoille

Oulusta kotoisin oleva Lotta Yli-Hukkala-Siira on 23-vuotias tuplamaisteri, eikä hän saa tarpeekseen lukemisesta.

Yle haastatteli Yli-Hukkala-Siiraa, kun hän vuonna 2021 valmistui reilussa vuodessa oikeustieteellisestä. Opiskeluaika oli poikkeuksellinen, sillä yliopiston tavoiteaika kandi- ja maisteritutkintoon on viisi vuotta.

Opintointo ei jäänyt kuitenkaan yhteen tutkintoon.

Toukokuussa Yli-Hukkala-Siira sai valmiiksi toisen tutkintonsa Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä politiikan ja viestinnän koulutusohjelmasta. Aikaa toiseen tutkintoon meni kaksi vuotta, joten kaksi kandi- ja maisteriohjelmaa valmistui kolmessa vuodessa.

Kysyimme poikkeuksellisen tehokkaalta opiskelijalta, miten hän neuvoisi uusia opiskelijoita opiskelemaan.

1. Opiskele sitä, mikä kiinnostaa

Yli-Hukkala-Siiran mielestä tärkeintä on innostua ja tykätä siitä, mitä opiskelee. Häntä itseään innostaa opiskeluun uteliaisuus ja asenne, että hän saa oppia lisää.

Todennäköisesti tämän takia hänellä ei ole myöskään ongelmia jaksamisen tai motivaation kanssa.

– On tärkeää herätä aamulla ajatellen, että tänään on koulussa tai töissä tiedossa siistejä asioita.

Toki tutkintoihin on mahtunut myös kursseja, jotka on pitänyt suorittaa, tykkäsi tai ei. Hänen mukaansa into voi löytyä välillä myös ajatuksella ”fake it until you make it”.

– Jos joskus vähän huijaa itseään, että tämäkin on mielenkiintoista ja haluan oppia lisää, niin jostain tulee se, että onkin mielenkiintoista.

2. Valitse, mitä priorisoit

Kurssin alkaessa Yli-Hukkala-Siira päättää, onko hänelle tärkeää saada hyvä arvosana vai saada kurssi suoritettua.

Hänestä monia opiskelijoita vaivaa turha perfektionismi. Joskus on hyvä ottaa päätavoitteeksi vain se, että tulee valmista.

Esimerkiksi kursseissa, jotka arvostellaan hyväksytyksi tai hylätyksi, voi miettiä, paljonko jaksaa panostaa, mikäli aihe ei kiinnosta.

– Jos aihe ei kiinnosta, enkä itse halua tehdä todella hyvin, niin silloin voin palauttaa huonompaa.

3. Excelöi aikataulut

Yli-Hukkala-Siira luottaa niin tutkintojen kuin kurssienkin aikataulujen suunnittelussa Exceliin.

Jos haluaa valmistua nopeasti, voi taulukkoon esimerkiksi listata tutkinnon kaikki kurssit, paljonko niistä saa opintopisteitä ja milloin kurssit ovat. Käydyt kurssit voi värikoodata vihreällä.

Yli-Hukkala-Siiraa ahdistaa, mikäli tehtävät jäävät viime tinkaan. Tämän vuoksi hän kokoaa myös jokaisen periodin alussa kurssitehtävät ja niiden määräajat taulukkoon. Hän järjestää tehtävät aikajärjestykseen ja tulostaa suunnitelman itselleen.

Yleensä hän tekee tehtävät systemaattisesti aikajärjestyksessä, mutta laajempaa esseetä hän toki aloittelee jo aiemmin.

4. Opettele arvioimaan ajankäyttöäsi

Jotta aikataulutus onnistuu, Yli-Hukkala-Siiran mielestä on tärkeää hahmottaa, paljonko itseltä kuluu aikaa tehtäviin ja mikä on realistista.

– Jos tekee täysin mahdottoman suunnitelman, niin sitten vain masentaa, jos se ei toteudu.

Hänestä elämä on helpompaa, kun tietää, paljonko menee aikaa mihinkin tehtävään. Tätä voi tietoisesti opetella.

Voit esimerkiksi katsoa kellosta, kauanko tehtävän tekemiseen menee aikaa. Toistojen myötä omat työskentelytavat alkaa oppia paremmin.

Avaa kuvien katselu Yli-Hukkala-Siira ajattelee, että nopeasti valmistuminen on kannattanut, sillä hän on voinut mennä täysipäiväiseen työhön EU-parlamenttiin. Kuva: Paulus Markkula / Yle

5. Muotoile oma polkusi

Tee opinnoistasi omannäköiset, esimerkiksi valitsemalla kiinnostava sivuaine tai lähtemällä harjoitteluun. Korkeakouluissa on usein mahdollisuuksia myös vaihto-opiskeluun.

– Opintopolun ei tarvitse aina olla niin suoraviivainen, jos ei itse halua. Voi opiskella vuodessa, jos on fiilis. Tai jos tarvii kahdeksan vuotta, niin ei sekään haittaa.

Yli-Hukkala-Siira opiskeli toisessa tutkinnossaan sivuaineena somalin kieltä, mitä monet saattoivat kummastella.

Hänestä hyödyllisintä on tehdä sitä, mistä itse eniten innostuu, eikä valita kursseja pelkästään sen takia, että ne olisivat hyödyllisiä.

– Opinnoissa puhutaan hirveästi siitä, mikä on hyödyllistä. Minusta pitäisi puhua siitä, mikä on kivaa ja mitä itse haluaa tehdä.

Bonus: Hakukone laulamaan, niin esimerkit jäävät paremmin mieleen

Yli-Hukkala-Siira kertoo työstävänsä lukemaansa tekstiä googlaamalla aiheesta lisää. Googlattujen esimerkkien kautta alkuperäinen tieto saattaa jäädä paremmin mieleen.

– Haen välillä kohtuuttomia määriä lisätietoja aiheesta, jota opiskelen. Minua auttaa kokonaiskuvassa, että saan lisäsälää tiedon päälle.

