Pääministeri Orpo Kiovassa – Zelenskyi väläytti suomalaisten panssaroitujen ajoneuvojen rakentamista Ukrainassa

KIOVA Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vierailulla Ukrainassa. Vierailusta ei kerrottu etukäteen julkisuuteen turvallisuussyistä.

Orpo aloitti matkansa tänään käymällä Kiovan lähellä sijaitsevassa Irpinissä, johon on pystytetty Suomen antamia taloja kotinsa menettäneille.

Voit lukea Irpinin taloista tarkemmin tästä jutusta.

Orpo kehui väliaikaisasuntojen rakentamisen olevan hyvää konkreettista apua ja sanoi Suomen olevan vahvasti mukana Ukrainan jälleenrakentamisessa.

Kiovassa Orpo keskusteli presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyi mainitsi tapaamisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että suomalaiset yritykset ovat aktiivisia jälleenrakennuksen suhteen.

Tiedotustilaisuutta seurasivat paikalla Ylen toimittaja Antti Kuronen ja kuvaaja Jani Saikko.

Avaa kuvien katselu Suomalaisten rooli Ukrainan jälleenrakentamisessa oli yksi Orpon vierailulla esille nousseista teemoista. Kuva: Jani Saikko / Yle

Suomalaiset panssaroidut ajoneuvot kiinnostavat Ukrainaa

Zelenskyi nosti esille myös mahdollisen aseteollisuusyhteistyön. Orpo ja Zelenskyi keskustelivat aiheesta tapaamisessaan, mutta mistään konkreettisista suunnitelmista ei vielä kerrottu.

– Me keskustelimme puolustusteollisuusyhteistyöstä Zelenskyin kanssa, ja viime viikolla näimme uutiset, että ruotsalaisyhtiö on tehnyt sopimuksen Ukrainan kanssa, Orpo totesi.

Viikonloppuna Ruotsi ja Ukraina ilmoittivat solmineensa aiesopimuksen ruotsalaisten CV-90-rynnäkköpanssarivaunujen valmistamisesta ja huollosta Ukrainassa.

– Ehkä meillä on paljonkin tehtävissä. Meillä on korkeaa teknologiaa ja ukrainalaisilla on paljon kokemusta, joten se on todella hyödyllinen ja hyvä idea, Orpo kommentoi Suomen ja Ukrainan mahdollista aseteollisuusyhteistyötä.

Hänen mukaansa nyt katsotaan millaista yhteistyötä suomalaisten yhtiöiden ja Ukrainan välillä voisi jatkossa olla.

Zelenskyi mainitsi tiedotustilaisuudessa, että Ukraina on hyvin kiinnostunut suomalaisten panssaroitujen ajoneuvojen valmistamisesta Ukrainassa. Ukrainan käytössä on jonkin verran suomalaisia kuljetuspanssariajoneuvoja eli Paseja.

Ukrainassa järjestetään syksyllä suuri aseteollisuustapaaminen, jossa yhteistyötä eri maiden aseteollisuuden kanssa on tarkoitus käsitellä.

Tavoitteet ovat nyt käytävää sotaa pidemmälläkin. Ukrainan tavoitteena on rakentaa uskottavaa puolustusta pitkällä tähtäimellä, niin ettei Venäjä enää ikinä uskaltaisi hyökätä maahan.

Avaa kuvien katselu Zelenskyin mukaan Ukraina on hyvin kiinnostunut suomalaisten panssaroitujen ajoneuvojen valmistamisesta Ukrainassa. Kuva: Jani Saikko / Yle

Suomelta tulossa uusi apupaketti Ukrainalle

Zelenskyi antoi Orpolle päivityksen Ukrainan vastahyökkäyksen tilanteesta. Hänen mukaansa vastahyökkäys etenee hitaasti, mutta varmasti. Paljon haasteita on erityisesti venäläisten kylvämien miinojen raivauksessa.

Orpo muistutti tiedotustilaisuudessa, että Suomi on antanut Ukrainalle sodan aikana 17 apupakettia. Hänen mukaansa 18. apupaketti on tulossa aivan lähiaikoina.

Orpon mukaan tämä paketti on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmatkin. Suomi on yksi Ukrainan suurimmista tukijoista.

– Siellä on materiaalia, joka on todella tarpeen: raskaita aseita ja ammuksia, Orpo kommentoi apupaketin sisältöä.

Zelenskyi kiitti Suomea jo annetusta avusta ja sanoi uuden apupaketin tulevan todella tarpeeseen. Zelenskyi on julkaissut myös X:ssä (entisessä Twitterissä) viestin, jossa hän kiittää Suomea muun muassa sotilaallisesta ja humanitaarisesta tuesta.

Orpo vertasi tiedotustilaisuudessa Ukrainan Venäjää vastaan nyt käymää sotaa Suomen talvisotaan. Talvisodassakin Venäjä hyökkäsi pienemmän naapurinsa kimppuun ja syytti sitten hyökkäyksen kohdetta sodan aloittamisesta.

– Suomi taisteli kuten Ukraina taistelee nyt, Orpo vertasi.

Orpo sanoi Ukrainan olevan inspiraatio Suomelle ja maassa vierailemisen olevan hänelle kunnia. Vierailu osuu päivään, jolloin Ukrainassa juhlitaan maan lippua. Huomenna on puolestaan Ukrainan itsenäisyyspäivä.

Orpo toisti Kiovassa Suomen vaatimuksen siitä, että Venäjän on vedettävä joukkonsa Ukrainasta.

Avaa kuvien katselu Orpo sanoi Kiovassa, että Suomi valmistelee parhaillaan 18. apupakettia Ukrainalle. Kuva: Jani Saikko / Yle

”Kaikki apu Ukrainalle on tervetullutta”

Aiemmin Ukrainassa on sodan aikana vieraillut Suomesta muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka kävi maassa viime tammikuussa.

Sanna Marin (sd.) teki pääministerikaudellaan Ukrainaan kaksi vierailua. Toisen viime maaliskuussa ja toisen toukokuussa 2022.

Ukrainan presidentti Zelenskyi vieraili puolestaan Suomessa toukokuussa.

Marinin Ukrainan-vierailun yhteydessä suuren huomion sai pohdinta siitä, voisiko Suomi antaa Ukrainalle käytöstä poistuvia Hornet-hävittäjiä.

Hornet-asia nousi esille myös Orpon ja Zelenskyin tiedotustilaisuudessa, kun Ukrainan presidentiltä kysyttiin kelpaisivatko käyttöikänsä lopussa olevat Hornetit.

– Jos Suomi ei tarvitse F18-hävittäjiään, otamme ne mielihyvin vastaan, Zelenskyi vitsaili.

Vakavammassa osassa vastaustaan hän sanoi, että F-16-hävittäjät ovat Ukrainalle nyt prioriteetti.

– Kaikki varmaan ymmärtävät miksi. Koska Ukraina tarvitsee tulevaisuudessa ison määrän hävittäjiä, joita kumppanit pystyvät antamaan, ja se on mahdollista näiden hävittäjien [F-16] kohdalla, Zelenskyi perusteli.

Presidentti Niinistö mainitsi eilen suurlähettiläspäivien puheessaan, ettei kovin monen erilaisen konetyypin antaminen ole Ukrainan edun mukaista. Hornet-asia on Niinistön mielestä loppuunkäsitelty.